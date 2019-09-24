Кто же она? Появился захватывающий трейлер продолжения мультфильма Холодное сердце

Мы снова увидим полюбившихся героев: Анну, Эльзу, Кристофа и Олафа

Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2" Фото: YouTube

Студия Disney, которая снимет киношную адаптацию мультфильма "Русалочка", опубликовала второй трейлер сиквела мультфильма "Холодное сердце" от Дженнифер Ли и Крис Бак.

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В новой анимационной истории появятся все знакомые герои предыдущей серии: Анна, Эльза, Кристоф и Олаф. Им предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие, чтобы узнать тайну магических способностей Эльзы.

Наши любимые герои вновь заговорят и запоют в оригинале голосами актеров Идины Мензел, Кристен Белл, Джонатана Гроффа и Джоша Гада, а новых персонажей озвучат Эван Рэйчел Вуд и Стерлинг К. Браун.

Премьера мультфильма "Холодное сердце 2" запланирована на 22 ноября 2019 года.

Напомним, ранее студия Disney опубликовала загадочные постеры мультфильма "Холодное сердце 2" с его главным героинями, сестрами Анной и Эльзой. Также был опубликован ролик. Он появился на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios, который рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы.

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