Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто же она? Появился захватывающий трейлер продолжения мультфильма Холодное сердце

Мы снова увидим полюбившихся героев: Анну, Эльзу, Кристофа и Олафа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2"
Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2"
Фото: YouTube

Студия Disney, которая снимет киношную адаптацию мультфильма "Русалочка", опубликовала второй трейлер сиквела мультфильма "Холодное сердце" от Дженнифер Ли и Крис Бак.

Узнайте также, как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

В новой анимационной истории появятся все знакомые герои предыдущей серии: Анна, Эльза, Кристоф и Олаф. Им предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие, чтобы узнать тайну магических способностей Эльзы.

Наши любимые герои вновь заговорят и запоют в оригинале голосами актеров Идины Мензел, Кристен Белл, Джонатана Гроффа и Джоша Гада, а новых персонажей озвучат Эван Рэйчел Вуд и Стерлинг К. Браун.

Читайте также:
Вышел удивительный трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"

Премьера мультфильма "Холодное сердце 2" запланирована на 22 ноября 2019 года.

Напомним, ранее студия Disney опубликовала загадочные постеры мультфильма "Холодное сердце 2" с его главным героинями, сестрами Анной и Эльзой. Также был опубликован ролик. Он появился на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios, который рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Disney готовит настоящий рыцарский экшен СМИ: Disney готовит ремейк мультфильма "Бэмби" Появились подробности киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга" Disney переснимет легендарные комедии "Один дома" и "Ночь в музее"
мультфильм трейлер Disney холодное сердце Холодное сердце 2
Реклама

Новости партнеров

Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:32Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

22 сентябряТехно

Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

Новости партнеров

Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
"Я сильно люблю тебя": Дочь Заворотнюк навестила маму в клинике
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Наконец-то Светлана Лобода перестала скрываться: показала детей
Наконец-то Светлана Лобода перестала скрываться: показала детей