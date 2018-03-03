Куда поехать на 8 марта: подбираем мини-тур от Буковеля до Египта

Уже через неделю нас ждут мини-каникулы: Кабмин утвердил официальные выходные 8—9 марта. Плюсуем субботу и воскресенье — и получаем 4 дня отдыха. Этого хватит и на заграничный вояж, и на отдых в Украине. "Укрзализныця", к слову, назначила на праздничный период 13 дополнительных поездов. Традиционно больше возможностей уехать станет на маршрутах из Киева до Львова, Ивано-Франковска и Рахова. Кроме того, добавятся составы между Киевом и Одессой. На один поезд станет больше на маршрутах Киев — Хмельницкий и Киев — Днепр.

Заграница: туры от отказников

Если вы в последний момент, буквально за неделю до мини-отпуска, решили отправиться заграницу — мы хотим вас и огорчить, и обрадовать.

Недорогие туры на Красное море уже разобрали

Начнем с неприятной информации: недорогие туры на массовые направления на период с 8 по 11 марта в большинстве своем давно раскуплены.

"Уже в начале февраля отмечен ажиотаж на 8-мартовские туры. В эти дни вы уже не найдете предложений недельного отдыха на Красном море за две-три сотни долларов, которые часто встречались зимой: туры предлагаются на 4—6 ночей за $800 на двоих. Проживание предполагается в отеле 5*, но "пятеркой" подобное заведение довольно сложно назвать, — предупреждает турагент Людмила Петренко. — Что касается отдыха в ОАЭ, то здесь проблема в авиаперелетах: туры с удобными ранними прилетами в ОАЭ и вечерними отлетами в Киев разобраны".

Но турагенты рассказывают, что, несмотря на межсезонье, клиенты интересуются автобусными путешествиями в Восточную Европу: Польшу, Венгрию, Чехию. Стоят такие от 80 евро, но в стоимость не входит проезд до Львова и питание.

Как найти недорогой горящий тур

Теперь хорошие новости. В турбизнесе постоянно попадается часть клиентов, которые не успевают к дате выезда получить биометрический паспорт. И тогда приходится что-то делать с уже купленными туром — чтобы хоть частично компенсировать затраты.

В первую очередь сказанное относится к турам в страны с безвизовым въездом — страны шенгенской зоны и ОАЭ. Но даже с Египтом может случиться такая же неприятность — например, срок действия старого доброго паспорта закончился, а биометрический все еще в процессе изготовления.

"Так появляются возможности для тех, кто готов бросить все дела и успеть вскочить в последний вагон. Именно сейчас можно купить путевку на 30, а то и 50% дешевле, — рассказывает директор турагентства "Світ подорожей" Анна Наконечная-Лисицкая. — Туристы вынуждены отказываться от заранее приобретенных туров, продавая их с приличной скидкой. Например, недавно попалось на глаза объявление: тур в Египет на двоих, стоивший $800, готовы "отдать" за $600: не успели оформить биометрический паспорт. В нашем агентстве на троих клиентов приходится один, кто отказывается от тура именно по этой причине".

Наконец, пусть их и немного, но встречаются так называемые "горящие" туры — когда у туроператора на чартерном рейсе, например, остается несколько свободных кресел.

Поэтому турагенты и бывалые любители ездить самостоятельно советуют: если охота побывать за границей, активно мониторьте предложения в интернете: что-то, да найдете.

Например, Будапешт за 30 евро на 2 дня. Только нужно понимать: в стоимость такого тура также не заложены ни стоимость билета до Львова (автобус отбывает оттуда), ни питание, ни посещение достопримечательностей — только трансфер и обзорные экскурсии по городу.





Монастырь Джвари. В Грузии уже настоящая весенняя погода Египет. В марте уже нет досаждающих сильных ветров Кипр. В начале весны на озерах возле Ларнаки много фламинго

Украина: рыцари вина и ванны под открытым небом

Интересно провести эти 4 дня можно, даже не выезжая за пределы страны.

Гора-романтик

Любители бороздить на лыжах просторы Буковеля вечером 8 марта смогут послушать концерт.

"У нас будут выступать Иллария, Адриана, братья Борисенки", — рассказал начальник отдела маркетинга и рекламы горнолыжного курорта Владимир Юзюк.

Стоимость скипаса на 1 день — 975 грн, прокат снаряжения — 110—390/день (в зависимости от класса), лыжная школа — 770 грн (2 чел., группа 5—8 чел.). А вот поселиться на территории самого Буковеля во время праздников не удастся: все уже раскуплено. Впрочем, остановиться можно в соседних селах. Там 2-местный стандарт с удобствами в среднем обойдется в 600 грн в сутки.

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Если же хотите отметить праздник наедине с любимым человеком и природой, Владимир Царук, директор Центра развития туризма, советует ехать в Славское и подниматься на гору Высокий Верх:

"Там на самой вершине, на высоте 1243 м, есть несколько апартаментов на двоих".

Кстати, напоминаем: в Украине на горных лыжах можно покататься не только в Карпатах. Так, на Черкасчине есть горнолыжный курорт "Водяники" (номер в местном отеле — от 900 грн/сутки, скипас на 1 день — от 400 грн, покат снаряжения — от 160 грн). А буквально в 40 минутах езды от центра Киева, возле села Подгорцы, расположился курорт "Гвоздов" (номер в отеле — от 1300 грн/сутки, стоимость подъема — 12—15 грн, прокат снаряжения — 250—300 грн).

В поисках первоцветов

В прошлом году уже в первых числах марта можно было любоваться подснежниками и шафраном. Их "залежи" есть в поселке Колочава, в урочище села Бронька, на Иршавщине, на территории Долины нарциссов.

"Но сейчас все под толстым слоем снега, который вряд ли сойдет к 8 марта", — рассказала нам владелица усадьбы "Колочава-Лаз".

На женский праздник больше шансов увидеть фиолетовые россыпи шафрана на юге Украины: он расцвел еще в середине февраля на Арабатской стрелке и цвести должен до апреля. Сейчас там тоже заснежило, но, судя по прогнозу погоды, уже 8 марта должно потеплеть до +7 °С, а 11 марта прогнозируют целых +11.

"Организованных экскурсий нет. Нужно будет договориться с местными таксистами и просить их отвезти на места цветения", — рассказывает Владимир Царук.

Погреть косточки

На Арабатке, возле села Счастливцево, есть еще одна природная достопримечательность — горячий источник. Он предоставляет собой небольшое озерцо, в центре которого бьет вода из скважины температурой 55—60 градусов. У берегов она "похолоднее" — градусов 45, так что, сцепив зубы, зайти можно. Но потом — релакс: вы лежите в горячей ванной под открытым небом и слушаете шум прибоя. Правда, все без изысков. За ними надо ехать на Западную Украину. Там возле села Косинь есть термальный комплекс, который может переплюнуть антуражем и сервисом даже венгерские купальни (можно, не останавливаясь в отеле, пользоваться спа-зонами, заплатив 400 грн). Уровень пониже, но тем не менее цивилизованно — в купальнях в Берегово.

Праздник виноделов

Кстати, там с 8 по 11 марта пройдет фестиваль вина.

"В это время в центре города устраивают ярмарку, на которой виноделы со всего Закарпатья представляют свой товар, — рассказывает Максим Адаменко, руководитель Туринфоцентра Мукачево. — Оценивают его качество члены Береговского винного ордена святого Венцела, как их называют, рыцари виноградной лозы. Они одеты в мантии, у них есть собственный герб. Придают колорит всему мероприятию".

В 35 км от Берегово, в Мукачево тоже не придется скучать. Здесь, по словам Максима Адаменко, 8 марта в замке Паланок проведут костюмированную экскурсию с факелами. Цена: 150 грн за 2 часа.

В гости к косматым

В урочище Мальмансталь, в нацпарке "Сколевские Бескиды", можно увидеть стадо зубров. Снега и холода — лучший момент для этого, ведь животные подходят ближе к человеческому жилью. Для такого приключения нужно связаться с организаторами туров: их можно найти в соцсетях по названию урочища.