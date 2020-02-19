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Куда поехать на Масленицу: интересные мероприятия недалеко от Киева

Если вы хотите отпраздновать Масленицу не дома – наша подборка поможет выбрать, куда поехать на праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Масленица
Масленица
Фото: Depositphotos

В этом году Масленица наступит 24 февраля и продлится целую неделю, до самого начала весны, 1 марта, завершаясь Прощеным Воскресеньем.

Узнайте, как развлекаются на масленичную неделю в мире:

Традиционно Масленица не обходится без гуляний, угощений и веселья. Этот год не станет исключением и Маслицу можно весело отпраздновать. Куда поехать на Масленицу 2020 – в нашей подборке мероприятий.

"Украинское село"

Что приготовить на Масленицу
Что приготовить на Масленицу
Фото: Depositphotos

  • Когда: 29 февраля и 1 марта, с 13:00 до 15:00.
  • Где: этнографический ресторанно-гостиничный комплекс "Украинское село", село Бузовое, Дмитриевская 1.
  • Билеты: посещение комплекса ㅡ бесплатно

Гуляния и блины на Масленицу будут и в этнографическом комплексе "Украинское село". Развлекать гостей будет три фольклорных коллектива: "Баламуты", "Яснокрасно" и "Мастера украинского праздника", так что готовимся к активным танцам, хороводам и песням. Кроме этого вас ждут спортивные игры, мастер-классы от мастеров народного искусства и ярмарка. В фуд зоне вы найдете блинчики с разными начинками, традиционные вареники с творогом, казацкий кулиш, блюда на мангале, а еще эксклюзивный глинтвейн из казана.

Масленица в Пирогово

Масленица
Масленица
Фото: Depositphotos

  • Когда: 29 февраля-1 марта
  • Где: Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово"
  • Билеты: 50 гривен

Здесь воссоздадут древний обряд Колодия, которого предки считали богом брака, любви, здоровья и согласия. Действо проходит на территории экспозиции "Среднее Приднепровье". На Певческом поле посетителей музея ждут разнообразные народные забавы: соревнования на бревне, катание на лошадях, перетягивание каната, "взбивание Зимы", меряие силой, а если будет снег, то и катание на санях, снежная крепость с боями снежками и другие конкурсы. На праздник приглашены фольклорные коллективы, которые споют народные песни и пригласят на танцы "Ойры", "Казачка", "Млына". Гостей будут угощать вкусными блюдами: варениками, блинами и компотом.

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Парк "Киевская Русь"

Масленица в парке "Киевская Русь"
Масленица в парке "Киевская Русь"
Фото: parkkyivrus.com

  • Когда: 23-24 февраля, 29 февраля и 1 марта с 13:30
  • Где: Парк "Киевская Русь", Копачов, Древнекиевская улица, 12
  • Билеты: от 125 гривен при ранней покупке билетов, обычная стоимость ㅡ 250 гривен

Празднование Масленицы в древнем Киеве будет проходить два выходных. 23-24 февраля в парке планируются проводы зимы: костюмированное шествие героев славянских легенд и мифов, интересные обряды и развлечения. Всех гостей парка просят приходить в масках, чтоб принять участие в конкурсе.

На Масленицу в парке проведут древние ритуалы "Колодий", а еще будут сжигать самое большое в Украине чучело зимы. Кроме этого в любой выходной в "Киевской Руси" вы можете посмотреть трюковое конное шоу, проехаться верхом или покататься в карете, принять участие в мастер-классах, играх и конкурсах, и вкусно покушать на одном из многочисленных фуд-кортов парка.

"Долина страусов" в Ясногородке

Масленица в "Долине страусов"
Масленица в "Долине страусов"
Фото: ostrich.com.ua

  • Когда: 29 февраля с 12:00 до 16:00, 1 марта с 12:00 до 16:00.
  • Где: Страусиная ферма "Долина страусов", Ясногородка, улица Подлесная 32.
  • Билеты: 100 гривен для детей, 150 ㅡ взрослый билет.

Кроме общения с дикой природой вас ждет развлекательная программа со скоморохами, ралли на самокатах с профессиональными актерами, старинные спортивные игры, в том числе ледяной столб и гигантская скакалка, а еще тончайшие блинчики с пылу-жару, вкусный глинтвейн и огромный выбор уличной еды.

Празднование Масленицы в Переяславе

Классические блины начиняют икрой или сметаной
Классические блины начиняют икрой или сметаной
Фото: freepik.com

  • Когда: 9 марта
  • Где: Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, Переяслав, Летописная улица, 2
  • Билеты: для детей ㅡ 15 гривен, для взрослых ㅡ 30 гривен. Покупон предлагает скидку на экскурсию на праздник в музее, где для вас полностью организуют комфортную поездку и экскурсию по всем достопримечательностям комплекса

В Переяславе, всего в 85 км от Киева, находится один из самых интересных этнографических центров ㅡ музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья. Программа праздника в музее насыщена старинными обрядами, красивыми песнями и выступлениями фольклорных коллективов. Обязательный атрибут праздника ㅡ блины и сжигание чучела зимы тоже имеются, так что не пропустите возможность открыть для себя новое место и насладиться колоритным праздником.

Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий, куда пойти на Масленицу в Киеве.

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