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Куда поехать на Новый год 2020 на море: ТОП-5 теплых и недорогих стран

Как недорого поехать за границу на новогодние праздники в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
Куда поехать на Новый год 2020 на море
Куда поехать на Новый год 2020 на море
Фото: Pixabay

Когда за окном серость, холод и слякоть, больше всего на свете хочется на море. Осуществить мечту вполне реально, и даже за вполне доступные деньги. Рассказываем о самых популярных и недорогих экзотических курортах, где можно встретить Новый год под пальмами.

Как украинцы делают новогодние фотосессии – видео:

Шампанское, аромат хвои, мандарины, оливье, бутерброды с красной икрой — если эти бессменные атрибуты новогодней ночи вам порядком поднадоели, пора кардинально менять сценарий. Предлагаем морозные украинские пейзажи сменить на шум морских волн, золотой песок и жаркое солнце. Украшенная гирляндами пальма выглядит ни чем не хуже традиционной елки.

Итак, куда отправиться на Новый год на море? В каких странах в это время года тепло, комфортно и безопасно? Мы подобрали пять самых популярных направлений.

Египет

Куда поехать на Новый год 2020 на море
Куда поехать на Новый год 2020 на море
Фото: Depositphotos

Самый доступный вариант для жаркого зимнего отдыха и встречи Нового года — Египет. В январе здесь комфортная температура воздуха (в пределах +25°C днем) и стабильно теплое море (+22°C). Можно в полной мере насладиться теплом, солнцем, которого нам так не хватает зимой. Система "Все включено", разнообразные и интересные новогодние развлекательные шоу в отелях, праздничный ужин в ресторане — все, что можно желать на Новый год. Кроме того, именно в зимний период приятнее всего исследовать достопримечательности этой древней страны. Нет изнуряющей жары и толп туристов.

Цена: от 12 тысяч гривен на одного человека

Гоа

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Гоа на Новый год 2020
Фото: pixabay

Купальный сезон в самом маленьком штате Индии длится круглый год. Средняя температура воздуха в период с ноября по февраль ночью около 20°C, днем — около 31°C. В остальное время жарче и больше осадков. Стоит ли теперь задаваться вопросом, куда поехать на Новый год 2020 на море?

Если вы молоды, активны и стремитесь к безудержному веселью, отправляйтесь в северную часть штата — там бурлит насыщенная ночная жизнь. Новый год можно встретить в отеле или кафе на пляже. Любители более спокойного и тихого отдыха обычно едут в Южный Гоа. Существует стереотип, что отдых в Гоа зимой — роскошь, однако это не так. Средняя стоимость тура — тысяча долларов. Вполне приемлемая цена за незабываемые эмоции, которое дарит путешествие из зимы в лето.

Цена: от 28 тысяч гривен на одного человека

ОАЭ

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ОАЭ на Новый год 2020
Фото: pixabay

Арабский колорит, тепло южных морей, отдых в стиле luxury — если все это вам по душе, тогда добро пожаловать в Арабские Эмираты (ОАЭ). Новый год здесь празднуют с особым размахом – в Абу-Даби, столице ОАЭ, ставят роскошную елку, украшенную драгоценностями. Недаром ОАЭ славится как страна, где можно почувствовать себя настоящим шейхом. Хотите исключительной роскоши, летнего тепла и барских удовольствий – отправляйтесь встречать Новый год 2020 на море в ОАЭ!

Цена: от 15 тысяч гривен на одного человека

Доминикана

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Доминикана на Новый год 2019
Фото: pixabay

Отличный выбор для пляжного отдыха зимой и встречи Нового года на море — Доминиканская республика. В это время года здесь тепло, светит яркое солнце, комфортная температура воды. Изредка идут теплые дожди, которые приносят ощущение свежести. Широкие живописные пляжи — то, ради чего стоит проделать столь длинный путь. Это главная достопримечательность острова. Лучшие расположены в провинции Пуэрто-Плато. Если валяние на пляже надоест, можно съездить на экскурсию в столицу Доминиканы – город Санто-Доминго. Он назван ЮНЕСКО "Достоянием человечества" за большое количество исторических достопримечательностей.

Цена: от 35 тысяч гривен на одного человека

Таиланд

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Таиланд на Новый год 2019
Фото: pixabay

Если хочется настоящей экзотики, тогда ваш выбор — Таиланд. Здесь вам точно не придется скучать в новогоднюю ночь. Головокружительные развлечения, удивительная природа, белоснежные пляжи и экзотическая кухня сделают ваш отдых незабываемым. В Таиланде Новый год принято встречать очень бурно — огромным красочным карнавалом, яркими салютами и всеобщим весельем на улицах. Погода в Таиланде в декабре-январе устанавливается вполне пляжная, поэтому можно и повеселиться, и солнечные ванны принять в тени живописных пальм.

Цена: от 27 тысяч гривен на одного человека

Напомним, ранее мы рассказывали, где встретить Новый год 2020 в Украине. Также писали, куда поехать на зимние каникулы с детьми за границу.

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Источник: Сегодня
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