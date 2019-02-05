Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Интересные направления и места, куда можно поехать в Украине на выходные

Куда поехать в Украине Фото: Pixabay

Долгожданные выходные можно провести с пультом у телевизора, с поварешкой на кухне, со списком покупок на рынке. А можно махнуть на все проблемы рукой и отправиться в короткое путешествие. Куда можно поехать в Украине на несколько дней за порцией приятных и незабываемых впечатлений? Читайте в нашей статье.

Куда поехать в Украине на пару дней почитателям старины

Каменец-Подольский Фото: pixabay.com

Отправляясь в Каменец-Подольский, вы получаете уникальную возможность посетить сохранившийся до нашего времени настоящий средневековый подольский замок и "турецкий мост", окунуться в древность, посмотреть на образец фортификационной архитектуры Восточной Европы. А насладившись стариной, перенестись в современность и полюбоваться красивейшими видами вечернего Каменец-Подольского. Кстати, в городе не единственная крепость. Поблизости также расположены Хотинская крепость с неприступными стенами, а также замок Меджибож.

Куда можно поехать в Украине на выходные гурманам

Львов Фото: pixabay.com

Львов издавна славится своими уютными улочками, самобытной архитектурой, европейским колоритом и романтическими видами. Но этот город также известен своими гастрономическими изысками, способными удивлять, шокировать, баловать и соблазнять. Что можно попробовать во Львове? Конфеты, шоколад, наливку, пиво, колбаски, форель, а также разнообразную выпечку, штруделя, сырники и, конечно же, знаменитый кофе, с которого начинается день у каждого львовянина и гостя города.

Куда поехать в Украине на два дня экстремалам

Чернобыль Фото: pixabay.com

Своеобразно можно провести время, если выбрать для тура выходного дня Чернобыль с посещением 10-километровой Зоны отчуждения, Припяти, Чернобыльской АЭС и других стратегических объектов. Долгое время, начиная с момента трагедии 1986 года, эта территория была полностью закрыта для посещения людей. Теперь же для желающих сюда организованы непродолжительные двухдневные экскурсии. Но имейте в виду, что въезжать в зону можно лишь при отсутствии противопоказаний для здоровья.

Куда съездить в Украине на выходные любителям природы

Буковель Фото: pixabay.com

Если вас вдохновляют горы, необозримые просторы, свежий воздух, тишина и катание на лыжах – вам прямая дорога в Буковель. Для большинства любителей активного отдыха этот уголок Карпат – просто райское местечко, где можно всерьез позаниматься лыжным спортом и сноубордингом. Здесь можно полностью отключиться от повседневности и будничной рутины, погрузившись в кайф настоящего и полноценного отдыха. К вашим услугам опытные инструктора, аренда оборудования, места проживания и питания, колорит и яркие впечатления.

Напомним, ранее мы писали о том, куда поехать на Рождество.

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