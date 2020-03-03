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Куда пойти 8 марта в Киеве: афиша мероприятий

Мы знаем, как интересно провести женский день в городе

Инна Петрова
Сегодня, 10:28

Близится главный праздник весны – 8 марта. Мы уже публиковали подборку фильмов к этому празднику, но если вы не хотите сидеть дома, и задаетесь вопросами – "куда сходить 8 марта в Киеве?" и "как провести женский день", вам точно пригодится подборка мероприятий в Киеве на 8 марта от Сегодня.Lifestyle.

Куда пойти 8 марта
Куда пойти 8 марта
Фото: Pinterest

Выставка котов

Выставка котов
Выставка котов
Фото: Depositphotos

  • Когда: 7-8 марта
  • Где: парк "Победа", концертный зал "Ровесник", бульвар Перова, 2
  • Билеты: 70-100 грн

Что может быть приятнее, чем гладить котов и слушать их мурчание? Пожалуй... ничего) В течение двух дней в столице будет проходить выставка котов самых разных пород и видов. Посетителям можно будет не только полюбоваться пушистиками, но и пообщаться, пофотографировать, выпить кофе и многое другое.

ARTSpace party в планетарии

Фото: planet.org.ua
  • Когда: 8 марта
  • Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская , 57/3
  • Билеты: 500 грн

Незабываемые впечатления принесет вечеринка в киевском планетарии. Здесь в праздничный день поведут фото-квест, угостят шампанским, а также покажут яркое полнокупольное шоу в формате 360 с живой музыкой.

Точка G – Generation of improv

Точка G – Generation of improv
  • Когда: 8 марта
  • Где: Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134
  • Билеты: от 375 грн

Как насчет комедийного шоу? А импровизации? Зрители "Точки G" сами придумывают ситуации и персонажей, а актеры создают смешные истории прямо на сцене. Один из самых популярных форматов вечерних развлечений идеально подходит для праздника!

Концерт Pianoбой

Pianoбой
Pianoбой
Фото: Instagram

  • Когда: 8 марта
  • Где: Дворец Спорта
  • Билеты: 290-1790 грн

8 марта в Киеве выступит Дмитрий Шуров. Концерт в поддержку нового альбома Pianoбой пройдет в сопровождении оркестра. Не упустите возможность услышать полюбившиеся композиции в неожиданной аранжировке!

Ранее мы писали, что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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