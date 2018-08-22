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Куда пойти и как отпраздновать День независимости Украины в Киеве

Сегодня.Lifestyle рассказывает, куда пойти, чтобы хорошо и весело отдохнуть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Семейный отдых. Фото: depositphotos
Семейный отдых. Фото: depositphotos

В эту пятницу, 24 августа, мы будем праздновать День независимости Украины. Нашей стране в этом году исполняется 27 лет. Этот день будет выходным и стоит заранее запланировать свой график, куда пойти. 

В столице на 24 августа запланирована масса интересных праздничных мероприятий: от военного парада и уличных концертов до патриотических забегов и красочных фестивалей. Предлагаем список мероприятий, куда пойти на День независимости Украины.

День Государственного флага Украины

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Фото: depositphotos

По традиции – это 23 августа. Во всех государственных учреждениях пройдет торжественное поднятие сине-желтого флага. Церемония планируется и возле КГГА. Кроме того, самый длинный государственный флаг развернут на левобережье – от Харьковской площади до пересечения проспекта Бажана и улицы Ларисы Руденко. Его длина должна быть рекордной – 2700 метров. Каждая "стометровка" символизирует год независимости. Акция запланирована на 8:00.

Военный парад в Киеве

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Военный парад в Киеве
Фото: depositphotos

Парад начнется в 9:00 на Крещатике, в нем примут участие представители Вооруженных сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности, других ведомств, а также более 20 военных оркестров. Всего по Крещатику и Майдану Незалежности пройдут около четырех с половиной тысяч человек и проедет 250 единиц военной техники.

Всеукраинский забег в вышиванках

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Фото: vyshyvanka.club

Забег в вышиванках по случаю 27-й годовщины независимости Украины пройдет с 9:00 на Русановской набережной 24 августа. Украинцы, одетые в красочные вышиванки, участвуют в массовом забеге, символизируя свободу и независимость нашей страны и нации.

Цель мероприятия: популяризация патриотического настроения среди украинцев, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта в Киеве и Украине, создание положительного имиджа нашей страны в мире. Зарегистрироваться на забег можно на сайте vyshyvanka.club/events/kiev.

Фестиваль "Самая большая карта мечты украинской семьи"

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Фото: markovychira/Instagram

Уже семь лет подряд проходит эта акция. Цель мероприятия – обратить внимание украинцев на семейные ценности, возродить веру в семью и укрепить культуру семьи в Украине. Создать образ украинской семьи с ее ценностями и мечтами собственными руками. В рамках акции каждая семья создаст личную карту мечты, а затем все карты будут соединены. Мероприятие пройдет на Крещатике напротив ул. Прорезная, 24 августа в 13:00.

Большая подольская ярмарка "Киевские Контракты. Независимость" 

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Фото: Київські Контракти

"Киевские Контракты" – одно из крупнейших торгово-развлекательных мероприятий страны. В рамках ярмарки, посвященной 27-й годовщине независимости Украины, посетителей ждет:

  • эксклюзивные предложения от украинских производителей одежды, аксессуаров, декора и хендмейд-мастеров;
  • уникальные гастрономические товары, а также вкусные блюда от кулинарных шеф-мастеров;
  • аллея мастер-классов – гончарство, боди-арт, вышивка и образовательные мастер-классы;
  • художественная сцена – выступления музыкальных коллективов, литературные чтения, театральные перформансы, кинопоказы;
  • детские развлечения – интересные мастер-классы, аттракционы, аниматоры и другие веселые активности.
Мероприятие будет проходить 24-25 августа на Контрактовой площади.
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Концерт группы "Океан Эльзы"

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Фото: facebook.com

Уже стало доброй традицией, что в День независимости Украины "Океан Эльзы" дает большой праздничный концерт. Это будет первый концерт группы в родной стране после годового перерыва. Специальный гость мероприятия – коллектив "ДахаБраха". Группа выступит 24 августа в 20:00 на НСК "Олимпийский".

Концерт "Классик пикник. Украинская поэма"

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Фото: Відкрита музика міста

В День независимости Украины национальный ансамбль"Киевская камерата" под руководством Валерия Матюхина исполнит музыкальные произведения украинских классиков. Концерт пройдет 24 августа в 19:00 в парке им. Т. Шевченко.

День независимости в парке "Киевская Русь"

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Фото: Киевская Русь

Кто хочет необычно отпраздновать 27-ю годовщину независимости нашей страны, тому нужно посетить парк "Киевская Русь". Начнется программа с парада исторических персонажей: от скифского царя до вождя племени древлян и полян, основателя города Кия и его братьев Щека, Хорива и сестры Лыбидь, Вещего Олега и Игоря, княгини Ольги, Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Анны Ярославны, Владимира Мономаха, Александра Невского и роты князя Владимира, которые продемонстрируют позднее Средневековье в реконструкции доспехов воинов XIV-XV веков. Перед глазами гостей в исторических костюмах появятся фигуры, сыгравшие ключевую роль в истории Украины. А дальше – торжественный парад княжеских флагов от конных знаменосцев. Также состоится торжественный крестный ход к Васильевской церкви. 

Напомним, украинцев ждут три законных выходных — с 24-го по 27 августа. Потому в турагентствах сейчас ажиотаж: все, кто не планируют ехать на дачу, озадачились поиском туров выходного дня. "Сегодня" узнала, как провести эти три дня с пользой и во сколько обойдется поездка.

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Источник: "Сегодня"
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