Куда пойти на 1 и 9 мая в Киеве: интересные мероприятия

Предлагаем список мест, куда можно пойти на майские праздники со своей семьей и друзьями

Куда пойти на майские праздники в Киеве Фото: Depositphotos

На носу уже майские выходные и пора планировать свой досуг. Если вы не знаете, куда пойти на майские праздники в Киеве, если вы еще не решили, чем заняться 1 и 9 мая – то предлагаем свою небольшую подборку.

Куда пойти на майские праздники в Киеве Фото: Depositphotos

Куда пойти 1 и 9 мая в Киеве: трамвай-кафе следует в Пущу-Водицу

На майские выходные можно отправиться в Пущу-Водицу на удивительном трамвае-кафе. Вы не только будешь ехать в трамвае, пить чаек, но еще будете узнавать удивительные факты о Киеве, киевских дачах, любоваться природой и релаксировать.

Куда пойти на майские праздники в Киеве: прогулка на байдарках по Днепру

Если вы хотите провести выходные активно, то такой вид отдыха вам точно понравится. Это будет однодневный сплав "Дикий Днепр" на 8 часов на байдарках по Днепру в пределах Киева. Такой маршрут подойдет как для взрослых, так и для детей, это уникальная возможность отдохнуть с семьей и друзьями.

Куда пойти на майские праздники: музей под открытым небом "Пирогово"

Здесь можно устроить пикник в окружении мельниц и ветряков, организовать исторический экскурс в жизнь украинского села в период с XVI по XX век своим детям. Тут есть все – украинские хаты и постройки, мельницы, церкви, школа, гончарная мастерская и действующая кузня. Также в музее можно заказать семейный тур выходного дня.

Куда пойти 1 и 9 мая: зоопарк "XII Месяцев"

Тут есть более сотни животных, детские площадки и замок в баварском стиле. Маленькие посетители особо оценят возможность самостоятельно покормить животных. Также здесь работает контактный мини-зоопарк, где можно погладить его обитателей. На территории есть и новое заведение – Колыба, где каждый посетитель зоопарка может устроить семейное барбекю.

Куда поехать на майские праздники 2019: Family Eco Club Rulikov

Этот комплекс расположен всего в 36 км от Киева. Здесь можно арендовать коттеджные домики. Тут есть конюшня, SPA-центр, теннисный корт, зооферма и детские площадки. Кроме того, в Руликове есть сервис по прокату лодок и водных велосипедов на озере.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle предложил список мест, куда пойти на День Киева 2019. Также мы писали о том, куда поехать в Украине весной.

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