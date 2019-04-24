Куда пойти на День Киева 2019 25-26 мая

Каждый найдет развлечения для себя и своей семьи

Куда пойти на День Киева 2019 Фото: Depositphotos

В последние весенние выходные традиционно празднуется День Киева. В 2019 году – это 25-26 мая. По такому поводу фронтмен группы "Океан Ельзи" решил организовать внеплановое мероприятие – концерт "Океану Ельзи" на ВДНХ.

Впрочем, в эти дни будет также много других интересных занятий и мест, куда нужно сходить. Поэтому Сегодня.Lifestyle предлагает перечень месту, куда пойти на День Киева 2019.

"Пробег под каштанами"

Мероприятие пройдет 26 мая уже 27 раз. Пробег спортсменов стартует ориентировочно в 9:00 на Майдане Незалежности. В нем примут участие более 10 000 человек. Таким образом, участники показывают свою сплоченность, общие ценности, путь к цели, а главное – помогают детям. Средства, собранные в рамках проекта, направляются на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Martini food love

В День Киева можно посетить фестиваль еды на Арт-заводе Платформа. Насладиться едой на уровне всех чувств. Для вас и ваших друзей – целый гастрономический лунапарк вкусных развлечений, наиболее итальянский фудкорт в городе и музыка от Masterskaya. Билеты – от 100 грн.

"Звездный Кураж Базар"

Мероприятие пройдет 25-26 мая в 19 павильоне ВДНХ. Алла Клименко с командой готовит специальный тренинг для Звездного Кураж Базара. Тренинг, целью которого является научить любить себя и других, принимать, ценить и наслаждаться каждым днем!

"Фестиваль архитектуры для детей Archikidz"

Фестиваль пройдет 25-26 мая в Галереи Искусств "Лавра". Главный мастер-класс "Большая архитектурная мастерская" собирает детей в возрасте от 7 до 12 лет и в течение 3,5 часов дети вместе с архитекторами создают проектную работу на тему "Объединенные городом". Впервые мастер-класс был внедрен архитекторами из Амстердама и уже около двух десятилетий путешествует по миру и собирает сторонников. Поэтому, если вам и вашим детям это интересно – это место, куда обязательно нужно попасть.

День Киева в парке "Киевская Русь"

Программа празднования будет интересна как взрослым, так и детям. Тем более, что проходить мероприятия будут 25-25 мая. В исполнении театра Княжества "Киевская Русь" будет воссоздана легенда "Как Киев Киевом стал" об апостоле Андрее, который предрек появление большого города на днепровских холмах, легенда про Кия, Щека, Хорива и сестру их Лыбедь, легенда про Олега, Аскольда и Дира, легенда о Вещем Олеге, былина о Микуле Селяниновиче, легенда про Ладу и Леля и интерактив Отцовская Рубаха. На глазах гостей Древнего Киева также развернутся исторические события и оживут знаковые вехи в истории развития "матери городов русских". "Изюминкой" праздника будет колоритный карнавал древнеславянских персонажей – исторических и мифических.

Напомним, ранее мы писали о том, куда поехать на Пасху 2019 в Украине, что интересного посмотреть и как незабываемо провести выходные дни.

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