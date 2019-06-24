Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда пойти на День Конституции 2019 в Киеве: лучшие мероприятия

Где хорошо провести время на выходных – смотрите в нашей подборке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
Куда пойти на День Конституции 2019 в Киеве
Куда пойти на День Конституции 2019 в Киеве
Фото: Depositphotos

Главный государственный праздник июня – День Конституции Украины традиционно отмечается 28 июня. В 2019 году День Конституции приходится на пятницу. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно. Кроме того, предпраздничный рабочий день 27 июня сокращен на 1 час.

Смотрите видео, где Смотрите видео о новой редакции правописания в Украине:

Чтобы заранее спланировать свои выходные, предлагаем вам подборку мероприятий, куда пойти на на День Конституции Украины в Киеве.

Куда пойти на День Конституции 2019: Circus Night Market Кураж Базар

Адрес: Платформа арт-завод, ул. Беломорская, 1

Здесь вы сможете увидеть эффектные шоу, фокусы. Каждый сможет побывать в волшебном шатре и почувствовать себя частью ночного цирка. В программе – невероятные декорации, которые будут меняться на глазах, фокусники, клоуны, жонглеры, гимнасты и (барабанная дробь) выступление исландцев GusGus.

Куда пойти в Киеве 28 июня 2019: Фестиваль "Пікнік на Співочому"

Адрес: Співоче поле

С 28 по 30 июня Співочому полі собираются друзья на самый вкусный фестиваль лета – "Пикник на Співочому". Попробовать блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая все это с авторскими напитками, под выступления кавер-бэндов и звездных гостей на сцене. В течение трех дней с утра вас ждут конкурсы и детская зона, вкусные фуд-корты, мастер-классы и многое другое.

Что посмотреть на День Конституции: Фестиваль Craft Beverage Nalivka

Адрес: ВДНХ

Напитки, развлечения, музыка, много разных лекций, мастер-классов и активной. Для настоящих ценителей запланированы интересные дегустации с профессионалами. Также будет продолжено проведение профессионального конкурса-дегустации "Independent Craft" в рамках фестиваля.

Что посмотреть в Киеве: Затопленная церковь и Днепровские кручи

Адрес: станция метро "Дружбы народов"

Говоря о самых красивых местах Киевщины, невозможно не упомянуть Затопленную церковь и Днепровские кручи, воспетые в народных преданиях. Вы до сих пор не видели здешних фантастических пейзажей, не слышали таинственные истории, связанные с легендарными окрестностями украинской столицы? Тогда насладитесь живописными панорамами старинного порта, известного со времен Киевской Руси, сосчитаете острова на Днепре, узнаете, как талант Тараса Шевченко помог восстановить местную церковь.

Куда пойти на выходных 28 июня: Очень страшная экскурсия

Адрес: станция метро "Крещатик"

Если вы еще не все знаете об украинской столице, то вас ждут невероятные сведения о Киеве. Например, Вы узнаете: о секретных ходах киевского Хогвартса, о замке оборотней в самом сердце Киева, тайну загадочной черной вдовы и ее дома, о братстве, которое оставило после себя множество таинственных знаков, почему на Липках никто не берется за недостроенный участок, тайну института благородных девиц, где живет Призрак Оперы.

Напомним, праздник День Конституции Украины основан в честь принятия главного основополагающего документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон нашей независимой страны, который пришел на смену действовавшей в то время Конституции Украинской Советской Социалистической Республики от 1978 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать на День Конституции 2019: интересные места В Украине назначили дополнительные поезда на Троицу и День Конституции: список
фестиваль праздник куда пойти что посмотреть День Конституции
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Собчак: С Богомоловым не скрываемся, но и не афишируем отношения
Собчак: С Богомоловым не скрываемся, но и не афишируем отношения
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Популярные статьи

Сегодня, 15:03Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 19:44Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

Новости партнеров

"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Игорь Николаев: «Мой предыдущий брак всех раздражал и привлекал»
Игорь Николаев: «Мой предыдущий брак всех раздражал и привлекал»
8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников
8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Рыбный пирог
Рыбный пирог "Ленивый"
Быстрые пирожки из лаваша с сыром
Быстрые пирожки из лаваша с сыром
Набряки ніг: причини і лікування
Набряки ніг: причини і лікування
Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь