Куда пойти на День Конституции 2019 в Киеве: лучшие мероприятия

Где хорошо провести время на выходных – смотрите в нашей подборке

Куда пойти на День Конституции 2019 в Киеве Фото: Depositphotos

Главный государственный праздник июня – День Конституции Украины традиционно отмечается 28 июня. В 2019 году День Конституции приходится на пятницу. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно. Кроме того, предпраздничный рабочий день 27 июня сокращен на 1 час.

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Чтобы заранее спланировать свои выходные, предлагаем вам подборку мероприятий, куда пойти на на День Конституции Украины в Киеве.

Куда пойти на День Конституции 2019: Circus Night Market Кураж Базар

Адрес: Платформа арт-завод, ул. Беломорская, 1

Здесь вы сможете увидеть эффектные шоу, фокусы. Каждый сможет побывать в волшебном шатре и почувствовать себя частью ночного цирка. В программе – невероятные декорации, которые будут меняться на глазах, фокусники, клоуны, жонглеры, гимнасты и (барабанная дробь) выступление исландцев GusGus.

Куда пойти в Киеве 28 июня 2019: Фестиваль "Пікнік на Співочому"

Адрес: Співоче поле

С 28 по 30 июня Співочому полі собираются друзья на самый вкусный фестиваль лета – "Пикник на Співочому". Попробовать блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая все это с авторскими напитками, под выступления кавер-бэндов и звездных гостей на сцене. В течение трех дней с утра вас ждут конкурсы и детская зона, вкусные фуд-корты, мастер-классы и многое другое.

Что посмотреть на День Конституции: Фестиваль Craft Beverage Nalivka

Адрес: ВДНХ

Напитки, развлечения, музыка, много разных лекций, мастер-классов и активной. Для настоящих ценителей запланированы интересные дегустации с профессионалами. Также будет продолжено проведение профессионального конкурса-дегустации "Independent Craft" в рамках фестиваля.

Что посмотреть в Киеве: Затопленная церковь и Днепровские кручи

Адрес: станция метро "Дружбы народов"

Говоря о самых красивых местах Киевщины, невозможно не упомянуть Затопленную церковь и Днепровские кручи, воспетые в народных преданиях. Вы до сих пор не видели здешних фантастических пейзажей, не слышали таинственные истории, связанные с легендарными окрестностями украинской столицы? Тогда насладитесь живописными панорамами старинного порта, известного со времен Киевской Руси, сосчитаете острова на Днепре, узнаете, как талант Тараса Шевченко помог восстановить местную церковь.

Куда пойти на выходных 28 июня: Очень страшная экскурсия

Адрес: станция метро "Крещатик"

Если вы еще не все знаете об украинской столице, то вас ждут невероятные сведения о Киеве. Например, Вы узнаете: о секретных ходах киевского Хогвартса, о замке оборотней в самом сердце Киева, тайну загадочной черной вдовы и ее дома, о братстве, которое оставило после себя множество таинственных знаков, почему на Липках никто не берется за недостроенный участок, тайну института благородных девиц, где живет Призрак Оперы.

Напомним, праздник День Конституции Украины основан в честь принятия главного основополагающего документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон нашей независимой страны, который пришел на смену действовавшей в то время Конституции Украинской Советской Социалистической Республики от 1978 года.

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