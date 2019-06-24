Куда пойти на День Конституции 2019 в Киеве: лучшие мероприятия
Где хорошо провести время на выходных – смотрите в нашей подборке
Главный государственный праздник июня – День Конституции Украины традиционно отмечается 28 июня. В 2019 году День Конституции приходится на пятницу. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно. Кроме того, предпраздничный рабочий день 27 июня сокращен на 1 час.
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Чтобы заранее спланировать свои выходные, предлагаем вам подборку мероприятий, куда пойти на на День Конституции Украины в Киеве.
Адрес: Платформа арт-завод, ул. Беломорская, 1
Здесь вы сможете увидеть эффектные шоу, фокусы. Каждый сможет побывать в волшебном шатре и почувствовать себя частью ночного цирка. В программе – невероятные декорации, которые будут меняться на глазах, фокусники, клоуны, жонглеры, гимнасты и (барабанная дробь) выступление исландцев GusGus.
Адрес: Співоче поле
С 28 по 30 июня Співочому полі собираются друзья на самый вкусный фестиваль лета – "Пикник на Співочому". Попробовать блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая все это с авторскими напитками, под выступления кавер-бэндов и звездных гостей на сцене. В течение трех дней с утра вас ждут конкурсы и детская зона, вкусные фуд-корты, мастер-классы и многое другое.
Адрес: ВДНХ
Напитки, развлечения, музыка, много разных лекций, мастер-классов и активной. Для настоящих ценителей запланированы интересные дегустации с профессионалами. Также будет продолжено проведение профессионального конкурса-дегустации "Independent Craft" в рамках фестиваля.
Адрес: станция метро "Дружбы народов"
Говоря о самых красивых местах Киевщины, невозможно не упомянуть Затопленную церковь и Днепровские кручи, воспетые в народных преданиях. Вы до сих пор не видели здешних фантастических пейзажей, не слышали таинственные истории, связанные с легендарными окрестностями украинской столицы? Тогда насладитесь живописными панорамами старинного порта, известного со времен Киевской Руси, сосчитаете острова на Днепре, узнаете, как талант Тараса Шевченко помог восстановить местную церковь.
Адрес: станция метро "Крещатик"
Если вы еще не все знаете об украинской столице, то вас ждут невероятные сведения о Киеве. Например, Вы узнаете: о секретных ходах киевского Хогвартса, о замке оборотней в самом сердце Киева, тайну загадочной черной вдовы и ее дома, о братстве, которое оставило после себя множество таинственных знаков, почему на Липках никто не берется за недостроенный участок, тайну института благородных девиц, где живет Призрак Оперы.
Напомним, праздник День Конституции Украины основан в честь принятия главного основополагающего документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон нашей независимой страны, который пришел на смену действовавшей в то время Конституции Украинской Советской Социалистической Республики от 1978 года.
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