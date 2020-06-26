Куда пойти на День молодежи-2020 в Киеве: ТОП-лучших мероприятий на выходных

Интересные события в столице для посещения с друзьями

28 июня вместе с Днем Конституции отмечается чудесный праздник – День молодежи. У желающих отдохнуть есть отличная возможность, ведь впереди целых три дня выходных. Сегодня.Lifestyle предлагает варианты мероприятий, событий и интересных мест в Киеве, куда можно пойти на День молодежи.

Раньше мы рассказали, куда пойти на День Конституции с семьей и друзьями.

Узнайте в сюжете, как работают сейчас ночные клубы:

Посетить фестиваль Петунии 2020

В выходные 27-29 июня можно полюбоваться цветением петуний в красивом ландшафтном парке Добропарк, который находится в селе Мотыжин Киевской области. Помимо красочного зрелища в парке можно покататься на аттракционах, велосипедах, устроить пикник или фотосессию и поесть вкусную еду. Это отличный вариант для тех, кто хочет провести выходные в гармонии и насладиться красотой.

Фестиваль Петунии Фото: facebook.com/dobropark.ua

Послушать акустическую музыку на природе в KITCHEN&GARDEN

На выходных 27 и 28 июня в 19:00 у красивого голубого домика в саду на территории ВДНХ состоятся акустические вечера в сопровождении гитары. KITCHEN&GARDEN находится в яблочном саду и объединил в себе магазин растений и небольшое кафе. Вечером там начинается настоящее волшебство. Организаторы сообщают, что стоит взять с собой каремат или плед, так как шезлонгов на всех может не хватить.

Вечер акустической гитары Фото: instagram.com/kitchen_garden_plants

Отдохнуть на летней террасе

Провести летний теплый день на красивой террасе, наслаждаясь вкусными напитками и едой с друзьями – один из самых ленивых, но безумно приятных вариантов отдыха. Несмотря на то, что ресторанам разрешили принимать гостей в помещениях, отдых на летней площадке все еще для многих более привлекателен. Раньше мы рассказали о ТОП-10 летних террасах Киева.

Куда пойти на День молодежи в Киеве Фото: unsplash.com

Посмотреть кино под открытым небом

Со 2 июля открываются кинотеатры, которые будут функционировать с 50-процентной заполненностью залов. А пока мы можем насладиться фильмами на больших экранах в кинодромах столицы. 28 июня в Kinolife Cinema покажут фильм "Кэрол", в автокинотеатре ZadniyРяд – "Зов предков", в кинотеатре "Оскар" в UNIT.City – "Джентльмены", "Зеленая книга" и "Очень плохие мамочки". Обо всех кинодромах в Киеве, где можно посмотреть кино под открытым небом мы рассказывали детально ранее.

Автокинотеатр в UNIT.City Фото: instagram.com/unit.city

Посетить Garage Sale

Новая масштабная гаражная барахолка, где можно продать ненужные вещи, а также приобрести что-то необычное и интересное у других продавцов, пройдет в уютном дворе бара "Хвильовий". Здесь можно приобрести даже самые неожиданные товары: от винтажных предметов, одежды, мебели и до еды. Организаторы обещают также музыкальную программу, а точки продажи будут обеспечены антисептиками и перчатками для продавцов. Барахолка пройдет 28 июня с 14:00 до 04:20 утра.

Раньше мы рассказали, где покататься на лошадях в Киеве и за городом летом-2020.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться