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Куда пойти на День Независимости 2020: интересные мероприятия и идеи для отдыха

Сегодня, 18:05

Впереди – три дня выходных и у нас есть отличные идеи для вашего отдыха

Приближается важнейший национальный праздник – День Независимости Украины. Ежегодно в этот день проводится триумфальное празднование: поднятие государственного флага, шествие, марши и другие государственные торжества. К празднику приурочены целых три выходных дня.

Эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет провести масштабные празднования. Тем не менее 24 августа все же состоится Марш ветеранов с разрешения Офиса Президента. Касательно других традиционных мероприятий на День Независимости – точной определенности нет. Вероятно, часть из них будет отменена.

Однако в этот трехдневный уикенд состоится ряд мероприятий, которые вам будет интересно посетить с семьей и друзьями. Сегодня.Lifestyle рассказывают, как и где провести 24 августа в Киеве.

Куда пойти на День Независимости 2020
Куда пойти на День Независимости 2020
Фото: Getty Images

Концерт "Океан Эльзы"

Популярная группа "Океан Эльзы" проведет традиционный концерт ко Дню Независимости и увидеть его сможет каждый. Поскольку согласно новым требованиям к проведению мероприятий, присутствовать во время концерта сможет ограниченное количество зрителей, ими станут приглашенные гости – врачи, ветераны, военные, волонтеры. Но услышать музыку и насладиться выступлением любимой группы сможет каждый из вас. Концерт будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Украина" 24 августа в 23:00.

Лето на ВДНХ

Провести незабываемые выходные вы сможете на ВДНХ, где разместилось множество любопытных локаций и парк развлечений. В национальном экспоцентре можно посетить фэнтези парк с детьми и другие зоны развлечений, повеселиться в веревочном парке, устроить пикник с большой компанией в зоне для BBQ, поплавать в бассейне под открытым небом, поиграть в пейнтбол и многое другое.

Выставка
Выставка "Живые драконы и Волшебные деревья"
Фото: facebook.com/vdngkyiv

Classic Picnic

Ко Дню Независимости 24 августа в парке им. Тараса Шевченко каждый сможет насладиться живой классической музыкой под открытым небом. Проект Classic Picnic, основанный Марией Дидковской, призван подарить людям волшебную атмосферу с помощью классических композиций. Многие помнят этот проект по прошлому году. Тогда в парке Шевченко и на открытой площадке возле Национального музея истории Украины состоялось пять бесплатных концертов, а в этом году, в столь важную для всех украинцев дату, состоится еще один.

Во время концерта будут соблюдены масочный режим и дистанция между зрителями. Но также его можно увидеть онлайн – в прямой трансляции на официальной странице проекта в Facebook.

Сlassic Picnic 2019
Сlassic Picnic 2019
Фото: facebook.com/classicpicnickyiv

Покататься верхом

Целых три дня выходных для того, чтобы разнообразить свой досуг и даже попробовать что-то новое. Научиться верховой езде или же просто прогуляться верхом и подружиться с этими удивительными животными никогда не поздно.

Для жителей Киева и его окрестностей есть множество ранчо и конно-спортивных клубов, которые предоставляют прокат лошадей и возможность обучения верховой езде с инструктором. Новичок вы или уже "гуру" конного спорта – в нашей подборке лучших конных клубов Киева и Киевской области вы найдете идеальный для себя вариант.

Где в Киеве покататься на лошадях / Иллюстративное фото
Где в Киеве покататься на лошадях / Иллюстративное фото
Фото: unsplash.com

Выставка цветов на Певческом поле

14 августа на Певческом поле открылась масштабная выставка цветов, приуроченная ко Дню Независимости Украины. Эта выставка вас точно впечатлит, и не только потому, что для ее создания было высажено более 300 тысяч цветов. Для посетителей выставки открылся настоящий Мультилэнд: это и Angry Birds, Белоснежка и 7 гномов, Аладдин, Жасмин и Джин, Микки Маус, герои мультфильма "В поисках Немо". От такого зрелища и взрослые будут в восторге.

Также гости смогут посетить различные мастер-классы, фотозоны и многое другое на территории выставки.

Выставка цветов в парке "Певческое поле"
Выставка цветов в парке "Певческое поле"
Фото: facebook.com/spivochepole

Ранее мы рассказали, куда поехать отдохнуть на три дня на День Независимости в условиях эпидемии в этом году.

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