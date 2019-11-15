Куда пойти на День студента в Киеве: афиша интересных мероприятий
Предлагаем подборку интересных мероприятий на День студента 2019
День студента в Украине отмечают 17 ноября. История праздника ведет еще в XVIII век, но в Украине официально его отмечают с 1999 года. Если вы до сих пор не знаете куда пойти на День студента в Киеве – предлагаем подборку замечательных мероприятий, которые вас заинтересуют.
Узнайте, как прошел первый международный фестиваль балета:
Важные события на День студента 2019 – афиша мероприятий.
Когда: 16 ноября, 21:00
Где: ВДНХ, проспект академика Глушкова, 1
Билеты: от 350 гривен
Рабочими будут два больших павильона, фуд-корты, караоке и лучших электропоп исполнителей Киева – это далеко не весь перечень развлечений на STUDANCE. В этом году участники фестиваля будут отмечать день студента с размахом. Среди приглашенных гостей: KYIVSTONER, Курган & Агрегат, SELECTA.
Когда: 17 ноября, 20:00
Где: ВДНХ, проспект академика Глушкова, 1
Билеты: от 200 гривен
Если вам хочется приятно провести время, но танцы вам не по душе, хорошим вариантом будет вечер стендапа. Лучший юмор и масса положительных эмоций вам обеспечена. К тому же выступать будут известные комики, которые точно умеют сделать шоу.
Когда: 16 ноября, 23:00
Где: ATLAS, улица Сечевых Стрельцов, 37-41
Билеты: от 159 гривен
Один из лучших и крупнейших ночных клубов Киева готовит интересную программу специально ко дню студента. Организаторы обещают объединить студентов в настоящую семью. Для этого создали увлекательную атмосферу праздника и веселья. Хорошим плюсом станут приятные цены.
Когда: 16 и 17 ноября
Где: Киев, Дворец Спорта
Билеты: от 300 гривен
16 и 17 ноября, в Киеве, во Дворце Спорта, пройдут концерты популярной группы "Антитіла". Поклонники украинских музыкантов вместе с ними смогут отпраздновать не только День студента 2019, но 10-летний юбилей группы. Музыканты пообещали множество сюрпризов своим поклонникам.
Когда: 17 ноября в 12:00
Где: Бессарабская площадь
Билеты: от 200 гривен
Хотите необычных эмоций на День студента? Посетите метроквест — загадочный лабиринт метрополитена позволит по-новому взглянуть не подземную жизнь метро.
Напомним, в столице состоится множество концертов, спектаклей и выступлений. Поэтому если вы не знаете, куда пойти в ноябре в Киеве, то наша афиша мероприятий вам пригодится.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.