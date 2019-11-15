Куда пойти на День студента в Киеве: афиша интересных мероприятий

Предлагаем подборку интересных мероприятий на День студента 2019

Куда пойти на День студента в Киеве Фото: Pixabay

День студента в Украине отмечают 17 ноября. История праздника ведет еще в XVIII век, но в Украине официально его отмечают с 1999 года. Если вы до сих пор не знаете куда пойти на День студента в Киеве – предлагаем подборку замечательных мероприятий, которые вас заинтересуют.

Узнайте, как прошел первый международный фестиваль балета:

Важные события на День студента 2019 – афиша мероприятий.

Музыкальный фестиваль STUDANSE

Куда пойти на День студента в Киеве Фото: Facebook

Когда: 16 ноября, 21:00

Где: ВДНХ, проспект академика Глушкова, 1

Билеты: от 350 гривен

Рабочими будут два больших павильона, фуд-корты, караоке и лучших электропоп исполнителей Киева – это далеко не весь перечень развлечений на STUDANCE. В этом году участники фестиваля будут отмечать день студента с размахом. Среди приглашенных гостей: KYIVSTONER, Курган & Агрегат, SELECTA.

Подпольный стендап на ВДНХ

Куда пойти на День студента в Киеве Фото: Facebook

Когда: 17 ноября, 20:00

Где: ВДНХ, проспект академика Глушкова, 1

Билеты: от 200 гривен

Если вам хочется приятно провести время, но танцы вам не по душе, хорошим вариантом будет вечер стендапа. Лучший юмор и масса положительных эмоций вам обеспечена. К тому же выступать будут известные комики, которые точно умеют сделать шоу.

Вечеринка Student Family

Куда пойти на День студента в Киеве Фото: Facebook

Когда: 16 ноября, 23:00

Где: ATLAS, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Билеты: от 159 гривен

Один из лучших и крупнейших ночных клубов Киева готовит интересную программу специально ко дню студента. Организаторы обещают объединить студентов в настоящую семью. Для этого создали увлекательную атмосферу праздника и веселья. Хорошим плюсом станут приятные цены.

Концерт группы "Антитіла"

Куда пойти на День студента в Киеве Фото: instagram.com/antytila_official

Когда: 16 и 17 ноября

Где: Киев, Дворец Спорта

Билеты: от 300 гривен

16 и 17 ноября, в Киеве, во Дворце Спорта, пройдут концерты популярной группы "Антитіла". Поклонники украинских музыкантов вместе с ними смогут отпраздновать не только День студента 2019, но 10-летний юбилей группы. Музыканты пообещали множество сюрпризов своим поклонникам.

МетроКвест #3: Лабиринт

Куда пойти на День студента в Киеве Фото: Facebook

Когда: 17 ноября в 12:00

Где: Бессарабская площадь

Билеты: от 200 гривен

Хотите необычных эмоций на День студента? Посетите метроквест — загадочный лабиринт метрополитена позволит по-новому взглянуть не подземную жизнь метро.

Напомним, в столице состоится множество концертов, спектаклей и выступлений. Поэтому если вы не знаете, куда пойти в ноябре в Киеве, то наша афиша мероприятий вам пригодится.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.