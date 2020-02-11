Куда пойти на День святого Валентина в Киеве: афиша лучших мероприятий

Ваша половинка будет в восторге от такого подарка

Куда пойти на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Приближается самый романтичный праздник в году – День святого Валентина 2020. Предпраздничная суматоха, поиски подарка, и не какого-нибудь, а того самого, чтобы остался в памяти дольше, чем покупка айфона! Также начинаются бессонные ночи, девушки и молодые люди терзают себя мыслями – "куда пойти с парнем на День Влюбленных?", или "куда пойти с девушкой 14 февраля?".

В День святого Валентина жениться планируют более 1400 пар, смотрите подробности в видео:

Чтобы не доводить ситуацию до абсурда – не идти со своими половинками в обычную кафешку или кино, предлагаем нашу подборку мероприятий в Киеве на 14 февраля. Тут вы точно найдете что-то для себя и своей половинки.

Концерт "#ПРОЛЮБОВ"

Концерт "#ПРОЛЮБОВ" Фото: Facebook

Когда : 14 февраля, 19:00

: 14 февраля, 19:00 Где : Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119

: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119 Билеты: 450-1500 гривен

Все романтики Киева соберутся в Stereo Plaza, чтобы веселиться и зажигать под песни #ПРОЛЮБОВ. Их споют любимые украинские амуры: группы "Скрябин", "Друга рiка" и LETAY. Самая большая интрига – кто будет хедлайнером. Об этом узнаем чуть позже. А пока назначайте свидания любимым людям, большое праздничное шоу начнется в 19:00. Музыкальная вечеринка – лучший способ отпраздновать день всех влюбленных.

Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле Фото: Феликc Розенштейн

Когда : 14 февраля, 19:00

: 14 февраля, 19:00 Где : Caribbean Club, вул. С. Петлюры, 4

: Caribbean Club, вул. С. Петлюры, 4 Билеты: 1900-9500 гривен

Лайма Вайкуле выступит с эксклюзивным концертом ко Дню влюбленных в Киеве. Лайму Вайкуле по праву можно назвать символом эпохи и иконой стиля. Каждый раз она удивляет новыми невероятными образами и яркими шоу. Каждый ее концерт – это чувственно, нежно и по-особенному тепло. В столице прозвучат любимые хиты "Легкой джазовой походкой", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Я вышла на Пикадилли" и многие другие, а также новые песни певицы.

Cirque du Soleil во Дворце спорта

Cirque du Soleil Фото: Facebook

Когда : 13-16 февраля 2020, 11:00, 15:00, 19:00

: 13-16 февраля 2020, 11:00, 15:00, 19:00 Где : Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1 Билеты: 1039-3039 гривен

Легендарный Cirque du Soleil представит в Киеве свое ледовое шоу Crystal, которое соединяет цирковое искусство и фигурное катание. Постановку создали режиссеры Шана Кэрролл и Себастиан Солдевила. Crystal – главная героиня, которая рассказывает историю о самопознании и погружает зрителей в мир собственного воображения. Это путешествие, в котором не обойтись без выбросов адреналина, помогает ей почувствовать себя независимой, уверенной, любознательной и творческой личностью. В международном туре Crystal участвуют 43 артиста, а также более 40 членов технического персонала из 21 страны мира.

Сказочное свидание под звездным небом

Сказочное свидание под звездным небом Фото: Facebook

Когда : 14 февраля в 18:00

: 14 февраля в 18:00 Где : Киев, ул. Большая Васильковская , 57/3

: Киев, ул. Большая Васильковская , 57/3 Билеты: от 350 гривен

Киевский планетарий подготовил особенную программу для влюбленных на 14 февраля. Киевлянам и гостям города покажут эксклюзивную шоу-пограмму в ромнатической атмосфере, в рамках которой можно совершить невероятно увлекательное путешествие к самым загадочным созвездиям Вселенной.

Романтическое путешествие на выставке Ukraine WOW

Романтическое путешествие на выставке Ukraine WOW Фото: Facebook

Когда : до 29 февраля (вторник-суббота) с 11:00 до 20:00

: до 29 февраля (вторник-суббота) с 11:00 до 20:00 Где : Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В"

: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В" Билеты: 50 гривен

Ко Дню всех влюбленных популярную выставку Ukraine WOW преобразят. Там воссоздадут уникальные локации для фотосессий и предложат прогуляться по восстановленному Невицкому замку или отправиться в путешествие бесконечным Рыбальским мостом. Вряд ли ваша возлюбленная откажется от полета в виртуальной реальности в выставочном пространстве тоннеля любви.

Notre-Dame de Paris

Когда : 14-16 февраля

: 14-16 февраля Где : "Дворец Украина", ул. Большая Васильковская, 103

: "Дворец Украина", ул. Большая Васильковская, 103 Билеты: 700-3900 гривен

Неповторимая, знакомая до боли, и все же совершенно новая история бессмертной любви в стенах легендарного Собора Парижской Богоматери. Жизнь красавицы цыганки и трех по-разному влюбленных в нее мужчин. Семь удивительных Голосов под сияние скрипок и поэзию виолончелей, вдохновят Вас заново пережить, снова поверить и еще раз влюбиться в красоту. Большой Симфонический Оркестр, хор, Рок бэнд, в концерте задействовано 150 артистов и более 30 тонн светового и звукового оборудования.

"Собака на сене"

"Собака на сене" Фото: Facebook

Когда : 14 февраля

: 14 февраля Где : Классический Художественный Альтернативный Театр, ул. Ярославов Вал, дом 7

: Классический Художественный Альтернативный Театр, ул. Ярославов Вал, дом 7 Билеты: 170-350 гривен

Спектакль-праздник с виртуозным фехтованием, восточными танцами, испанской гитарой и живым вокалом, полный юмора, яркий, искромётный с любимыми песнями и оригинальной неожиданной режиссёрской версией этой романтической истории, а так же с удивительной развязкой. Динамично развивающийся сюжет начинается с тайных ночных свиданий в доме прекрасной вдовы — Графини де Бель Флор, к которой сватаются самые богатые женихи Неаполя. В этой роли итальяно- украинская звезда Катарина Сичилло, как воплощение оживших картин кисти средневековых мастеров.

Напомним, ранее мы сделали подборку – афишу мероприятий в Киеве в феврале.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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