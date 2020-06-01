Куда пойти на День защиты детей 2020: афиша мероприятий на 1 июня

В Украине и в мире сегодня отмечается День защиты детей и Всемирный день родителей

Сегодня, 1 июня, традиционно празднуется Международный день защиты детей. Как зародился праздник и его историю мы рассказывали ранее. 1 июня также отмечается Всемирный день родителей, поэтому это идеальный повод, чтобы встретить первый день лета с семьей.

День защиты детей 1 июня – куда пойти с детьми Фото: unsplash.com

Несмотря на продолжение карантина, в Киеве открылся Зоопарк, стартовал фестиваль детского кино и множество других замечательных событий, в которых вы можете поучаствовать с семьей.

Куда пойти с ребенком на день защиты детей – рассказывает Сегодня.Lifestyle. Мы собрали самые интересные события и мероприятия, которые вы можете посетить с вашим ребенком, или же с младшим братом/сестрой.

Мероприятия на день защиты детей в Киеве: Зоопарк

23 мая открыл свои двери для посетителей Киевский зоопарк. Большая часть территории обновлена после реконструкции, а также появились новые жители – приматы сиаманги. Для них построен новый большой вальер, а сами животные обитают на деревьях. Поход в зоопарк станет настоящим праздником как для детей, так и взрослых.

Куда пойти с детьми на день защиты детей 1 июня – мероприятия в Киеве Фото: unsplash.com

День защиты детей – куда пойти в Киеве: "Чилдрен кинофест"

29 мая в Киеве стартовал 7-й фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который ежегодно бесплатно знакомит украинских детей как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. Кинофестиваль проходит в онлайн-формате, а это значит, что вы можете устроить веселый кинопросмотр с детьми не выходя из дома. По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах.

Куда пойти на день защиты детей: киевские фонтаны

Вы можете насладиться красотой столичных фонтанов с любимыми детьми или же братьями и сестрами. Это отличная возможность сделать красивые фотографии, которые потом войдут в семейный альбом. 31 мая ко Дню Киева вновь начали работу центральные киевские фонтаны и комплекс гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала. Также заработал фонтан в парке Марии Заньковецкой.

Ранее мы публиковали красивые поздравления и стихи на День защиты детей.

Узнайте также история и значение праздника Всемирного дня родителей.

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