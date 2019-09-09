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Куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий

Интересные события недели, которые нельзя пропустить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:55
АРТ. Мировое стекло в Украине
АРТ. Мировое стекло в Украине
Фото: Facebook

Теплые осенние деньки можно уже собирать в коллекцию воспоминаний для холодных зимних вечеров. Поэтому Сегодня.Lifestyle подготовили афишу мероприятий в Киеве.

Смотрите видео о том, как закончился кинофестиваль в Одессе:

На этой неделе 9-15 сентября в Киеве запланировано множество различных мероприятий. Смотрите нашу подборку и определяйтесь, куда пойти в Киеве на этой неделе.

АРТ. Body Worlds — Вселенная тела

АРТ. Body Worlds — Вселенная тела
АРТ. Body Worlds — Вселенная тела
Фото: facebook.com/vdngkyiv

Дата: 31 августа-31 октября

Место проведения: ВДНГ

Стоимость: 350 гривен

Всего на выставке представлено 99 экспонатов. Экспозиция получила название Цикл жизни. Здесь можно увидеть, как меняется человек в течение жизни — от зачатия до глубокой старости. Узнать, как выглядит кровеносная и нервная системы, отдельные здоровые и больные органы, а также тело человека во время активности: бега, игры в футбол, хоккей, занятий спортом. Разобраться среди многочисленных экспонатов помогают профессиональные консультанты-медики, работающие в каждом зале выставки.

"Ляпис-98" в Зеленом театре

"Ляпис-98" в Зеленом театре
"Ляпис-98" в Зеленом театре
Фото: Facebook

Дата: 12 сентября, в 19:00

Место проведения: Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Стоимость: 600-1850 грн

На большом осеннем шоу оркестр сыграет не только хиты "Ляписа Трубецкого", но и песни, которые обычно не играет на своих шоу. В том числе композиции других проектов неутомимого Михалка.

АРТ. Мировое стекло в Украине: 1989−2016

АРТ. Мировое стекло в Украине
АРТ. Мировое стекло в Украине
Фото: Facebook

Дата: 7 сентября - 5 октября

Место проведения:  Национальный музей украинского народного декоративного искусства

В рамках 11-го Международного симпозиума художественного стекла в Киеве покажут уникальную коллекцию из более 350 авторских изделий из художественного стекла.

Пол Гилберт в клубе Atlas

Пол Гилберт в клубе Atlas
Пол Гилберт в клубе Atlas
Фото: Facebook

Дата: 11 сентября, в 19:00

Место проведения: Atlas, ул. Сечевых стрельцов, 37-41

Стоимость: 690-1490 грн

Американский гитарист-виртуоз, известный по работе с группами Racer X и Mr. Big, а также туру лучших гитаристов мира G3, впервые едет в Украину. Пол Гилберт представит киевским фанатам свой сольный альбом Behold Electric Guitar. На концерте в его поддержку Пол сыграет не только новый материал, но и избранные вещи из старых альбомов, а также наверняка приготовит некоторые сюрпризы для своих украинских поклонников.

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АРТ. Голоса из-за океана

Голоса из-за океана
Голоса из-за океана
Фото: Facebook

Дата: 22 августа – 22 октября

Место проведения: Музей Голодомора, ул. Лаврская, 3

Стоимость

Фотовыставка рассказывает об украинцах из Австралии, переживших Голодомор. Кураторы проекта, австралийки украинского происхождения, разыскали на континенте очевидцев Голодомора, эмигрировавших в Австралию после 1930-х годов. Собрав свидетельства и сделав фотопортреты, они создали международный историко-культурный проект, чтобы сохранить память об одном из крупнейших геноцидов — Голодоморе. Выставка из фотографий и воспоминаний, оформленных в виде писем, поведает личные истории о Голодоморе 1932−1933 годов двадцати шести человек из 13 областей Украины.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, чем экскурсии-квесты отличаются от обычных и в чем секрет их популярности.

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