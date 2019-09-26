Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий

Интересные события недели, которые нельзя пропустить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Kyiv Lights Festival
Kyiv Lights Festival
Фото: instagram.com/kyivlightsfestival

Осень – самое удобное время для походов на концерты, в музеи и театры, а также мастер-классы. Поэтому Сегодня.Lifestyle подготовили афишу мероприятий в Киеве.

Узнайте подробности о том, что вПечерском ландшафтном парке стартует осенний фестиваль хризантем:

На этой неделе 26-29 сентября в Киеве запланировано множество различных мероприятий. Смотрите нашу подборку и определяйтесь, куда пойти в Киеве на этой неделе.

Crown the Empire в клубе Atlas

Crown the Empire
Crown the Empire
Фото: instagram.com/crowntheempire

Американские музыканты в июле этого года выпустили четвертый в своей дискографии альбом. Пластинка получила название Sudden Sky. Команда, голосом которой стал Энди Лео покажет киевлянам что-то совершенно новое.

  • Дата: 26 сентября, 20:00
  • Место проведения: Atlas, ул. Сечевых стрельцов, 37-41
  • Стоимость: 1099-2999 грн

Il Volo во дворце "Украина"

Il Volo
Il Volo
Фото: instagram.com/ilvolomusic

Жанр, сочетающий в себе элементы оперного пения и поп-музыки, не теряет актуальности. Любимое во всем миро трио молодых певцов Il Volo. Пьеро Бароне (тенор), Иньяцио Боскетто (тенор) и Джанлука Джинобле (баритон) везут в Киев программу из новых песен и любимых во всем мире композиций.

  • Дата: 27 сентября, 19:00
  • Место проведения: дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103
  • Стоимость: 600-4700 грн

Седьмой международный театральный фестиваль JoyFest

JoyFest
JoyFest
Фото: Facebook

Здесь будет все: конкурсные и внеконкурсные спектакли от театров из разных стран, мастер-классы по актерскому мастерству, знакомство театральных коллективов, обсуждения спектаклей с членами жюри (деятели искусств с международным опытом, актеры, режиссеры, педагоги, руководители театров), торжественное закрытие фестиваля и награждение участников в различных номинациях.

  • Дата: 26-29 сентября, 13:00
  • Место проведения: Grand Hall Khreschatyk, улица Крещатик, 14
  • Стоимость: Вход бесплатный.

День вышиванки на выставке HANDMADE-Expo

Фото: Анатолий Бойко

Вас ждет панельная дискуссия с экспертами – этнографами, авторами и издателями книг о вышивке, основателем Всемирного дня вышиванки, показы, тематические мастер-классы. Каждый час в этот день новое мероприятие, посвященное вышивке.

  • Дата: 27 сентября, 10:00
  • Место проведения: Международный выставочный центр, проспект Броварской, 15
  • Стоимость: Вход бесплатный, если вы придете в вышиванке.

Читайте также:
Здание столичной мэрии на Крещатике превратят в огромный экран

Kyiv Lights Festival

Kyiv Lights Festival
Kyiv Lights Festival
Фото: instagram.com/kyivlightsfestival

28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске продлится Третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D-видеомаппинга. Также художники запустят "Луч мечты", основой для которого стали 100 000 детских рисунков, собранных со всей Украины. Проект объединит в себе 3D-маппинг и технологии дополненной реальности AR.

  • Дата: 28-29 сентября
  • Место проведения: Крещатик и Андреевский спуск
  • Стоимость: Вход бесплатный

Напомним, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка в столице 4 октября стартует уже традиционный осенний фестиваль хризантем. В этом году выставка превратится в "Цветочное созвездие".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий На Прикарпатье готовятся к фестивалю «Ретро Круиз» Литературный фестиваль в Одессе: ночи поэзии и гости из девяти стран Октоберфест 2019: интересные факты о пивном празднике осени
фестиваль выставка концерт вышиванки куда пойти
Реклама

Новости партнеров

Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси
Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют

Популярные статьи

Вчера, 19:23Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 14:33Шоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

Вчера, 13:02Travel

Что происходит в Чернобыле: появилась впечатляющая статистика

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

ТОП-5 звездных красавиц, которые умерли от рака

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

24 сентябряШоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряШоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Новости партнеров

Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Кто из знаков Зодиака не умеет экономить деньги?
Кто из знаков Зодиака не умеет экономить деньги?
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить