Куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий

Интересные события недели, которые нельзя пропустить

Kyiv Lights Festival Фото: instagram.com/kyivlightsfestival

Осень – самое удобное время для походов на концерты, в музеи и театры, а также мастер-классы. Поэтому Сегодня.Lifestyle подготовили афишу мероприятий в Киеве.

Узнайте подробности о том, что вПечерском ландшафтном парке стартует осенний фестиваль хризантем:

На этой неделе 26-29 сентября в Киеве запланировано множество различных мероприятий. Смотрите нашу подборку и определяйтесь, куда пойти в Киеве на этой неделе.

Crown the Empire в клубе Atlas

Crown the Empire Фото: instagram.com/crowntheempire

Американские музыканты в июле этого года выпустили четвертый в своей дискографии альбом. Пластинка получила название Sudden Sky. Команда, голосом которой стал Энди Лео покажет киевлянам что-то совершенно новое.

Дата : 26 сентября, 20:00

: 26 сентября, 20:00 Место проведения : Atlas, ул. Сечевых стрельцов, 37-41

: Atlas, ул. Сечевых стрельцов, 37-41 Стоимость: 1099-2999 грн

Il Volo во дворце "Украина"

Il Volo Фото: instagram.com/ilvolomusic

Жанр, сочетающий в себе элементы оперного пения и поп-музыки, не теряет актуальности. Любимое во всем миро трио молодых певцов Il Volo. Пьеро Бароне (тенор), Иньяцио Боскетто (тенор) и Джанлука Джинобле (баритон) везут в Киев программу из новых песен и любимых во всем мире композиций.

Дата : 27 сентября, 19:00

: 27 сентября, 19:00 Место проведения : дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103

: дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103 Стоимость: 600-4700 грн

Седьмой международный театральный фестиваль JoyFest

JoyFest Фото: Facebook

Здесь будет все: конкурсные и внеконкурсные спектакли от театров из разных стран, мастер-классы по актерскому мастерству, знакомство театральных коллективов, обсуждения спектаклей с членами жюри (деятели искусств с международным опытом, актеры, режиссеры, педагоги, руководители театров), торжественное закрытие фестиваля и награждение участников в различных номинациях.

Дата : 26-29 сентября, 13:00

: 26-29 сентября, 13:00 Место проведения : Grand Hall Khreschatyk, улица Крещатик, 14

: Grand Hall Khreschatyk, улица Крещатик, 14 Стоимость: Вход бесплатный.

День вышиванки на выставке HANDMADE-Expo

Фото: Анатолий Бойко

Вас ждет панельная дискуссия с экспертами – этнографами, авторами и издателями книг о вышивке, основателем Всемирного дня вышиванки, показы, тематические мастер-классы. Каждый час в этот день новое мероприятие, посвященное вышивке.

Дата : 27 сентября, 10:00

: 27 сентября, 10:00 Место проведения : Международный выставочный центр, проспект Броварской, 15

: Международный выставочный центр, проспект Броварской, 15 Стоимость: Вход бесплатный, если вы придете в вышиванке.

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Kyiv Lights Festival

Kyiv Lights Festival Фото: instagram.com/kyivlightsfestival

28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске продлится Третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D-видеомаппинга. Также художники запустят "Луч мечты", основой для которого стали 100 000 детских рисунков, собранных со всей Украины. Проект объединит в себе 3D-маппинг и технологии дополненной реальности AR.

Дата : 28-29 сентября

: 28-29 сентября Место проведения : Крещатик и Андреевский спуск

: Крещатик и Андреевский спуск Стоимость: Вход бесплатный

Напомним, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка в столице 4 октября стартует уже традиционный осенний фестиваль хризантем. В этом году выставка превратится в "Цветочное созвездие".

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