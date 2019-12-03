Куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий

Интересные события недели, которые нельзя пропустить

Куда пойти на этой неделе в Киеве Фото: Pexels

Если вы не знаете, куда пойти на этой неделе в Киеве, то предлагаем нашу подборку мероприятий на 3-8 декабря 2019. Каждый найдет событие для себя, а их в декабре будет очень много.

Узнайте подробности о выставка кошек в Киеве:

Не пропустите интересные выставки, концерты, зимние мероприятия.

Резиденция Святого Николая

Резиденция Святого Николая Фото: 44.ua/

Когда : 2-6 декабря, с 10:00 до 17:00

: 2-6 декабря, с 10:00 до 17:00 Где : Киево-Печерская Лавра, улица Лаврская, 9

: Киево-Печерская Лавра, улица Лаврская, 9 Билеты:

Вчера, 30 ноября, в Киеве на территории Киево-Печерской лавры засияла праздничными огнями резиденция святого Николая. Она находится в Большой лаврской колокольне.

Детей ожидает развлекательная программа с беседкой желаний, фотозонами, квестами и мастер-классами.

В резиденции также работает выставка "Мифы, Легенды и сказки народов мира", где представлены произведения рукотворного творчества: авторские куклы, мишки тедди, миниатюры, елочные украшения.

Интерактивная выставка Ukraine WOW

Выставка Ukraine WOW Фото: Ukraine WOW

Когда : 2-6 декабря

: 2-6 декабря Где : Центральный киевский ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1

: Центральный киевский ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1 Билеты: 50 гривен, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий – бесплатно

В необычном месте – помещении главного столичного вокзала будет проходить масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. В их числе стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута и многое другое.

O.Torvald Фото: instagram.com/otorvald

Когда : 5 декабря, 20:00

: 5 декабря, 20:00 Где : Stereo Plaza

: Stereo Plaza Билеты: 500 — 1350 грн

Этот год стал непростым для Жени Галича, как в личном плане, так и в творческом. Но именно эти переживания дали толчок для создания новых хитов. В последнем альбоме команды есть все: горечь внутреннего излома, глубокие философские строки, тяжелый саунд. На концерте Stereo Plaza музыканты представят не только новые песни, но и свою новую гордость – барабанщицу Hebi.

Машина времени

"Машина времени" Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial

Когда : 5 декабря, 19:00

: 5 декабря, 19:00 Где : дворец "Украина", улица Большая Васильковская, 103

: дворец "Украина", улица Большая Васильковская, 103 Билеты: от 875 гривен

Их песни нравятся нескольким поколениям, а ведь в этом году им исполняется уже 50 лет. Репетируйте, как будете подпевать любимые песни.

ДахаБраха

ДахаБраха Фото: instagram.com/dakhabrakha

Когда : 6 декабря, 19:00

: 6 декабря, 19:00 Где : Дворец Спорта

: Дворец Спорта Билеты: 390 — 2450 грн

Талант группы ДахаБраха давно оценили в Европе и Америке, а вот в родной Украине музыканты пока выступали на достаточно скромных площадках, но этой зимой все измениться, группа планирует собрать свой первый Дворец спорта!

Alyona Alyona

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Когда : 6 декабря, 20:00

: 6 декабря, 20:00 Где : HC Hall, проспект Освободителей, 1

: HC Hall, проспект Освободителей, 1 Билеты: 399-699 гривен

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona даст сольный концерт. Теперь артистка не пишет о личных историях, а пишет историю всего украинского хип-хопа.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел концерт Лаймы Вайкуле в Киеве.

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