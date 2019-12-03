Куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий
Интересные события недели, которые нельзя пропустить
Если вы не знаете, куда пойти на этой неделе в Киеве, то предлагаем нашу подборку мероприятий на 3-8 декабря 2019. Каждый найдет событие для себя, а их в декабре будет очень много.
Узнайте подробности о выставка кошек в Киеве:
Не пропустите интересные выставки, концерты, зимние мероприятия.
- Когда: 2-6 декабря, с 10:00 до 17:00
- Где: Киево-Печерская Лавра, улица Лаврская, 9
- Билеты:
Вчера, 30 ноября, в Киеве на территории Киево-Печерской лавры засияла праздничными огнями резиденция святого Николая. Она находится в Большой лаврской колокольне.
Детей ожидает развлекательная программа с беседкой желаний, фотозонами, квестами и мастер-классами.
В резиденции также работает выставка "Мифы, Легенды и сказки народов мира", где представлены произведения рукотворного творчества: авторские куклы, мишки тедди, миниатюры, елочные украшения.
- Когда: 2-6 декабря
- Где: Центральный киевский ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1
- Билеты: 50 гривен, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий – бесплатно
В необычном месте – помещении главного столичного вокзала будет проходить масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. В их числе стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута и многое другое.
- Когда: 5 декабря, 20:00
- Где: Stereo Plaza
- Билеты: 500 — 1350 грн
Этот год стал непростым для Жени Галича, как в личном плане, так и в творческом. Но именно эти переживания дали толчок для создания новых хитов. В последнем альбоме команды есть все: горечь внутреннего излома, глубокие философские строки, тяжелый саунд. На концерте Stereo Plaza музыканты представят не только новые песни, но и свою новую гордость – барабанщицу Hebi.
- Когда: 5 декабря, 19:00
- Где: дворец "Украина", улица Большая Васильковская, 103
- Билеты: от 875 гривен
Их песни нравятся нескольким поколениям, а ведь в этом году им исполняется уже 50 лет. Репетируйте, как будете подпевать любимые песни.
- Когда: 6 декабря, 19:00
- Где: Дворец Спорта
- Билеты: 390 — 2450 грн
Талант группы ДахаБраха давно оценили в Европе и Америке, а вот в родной Украине музыканты пока выступали на достаточно скромных площадках, но этой зимой все измениться, группа планирует собрать свой первый Дворец спорта!
- Когда: 6 декабря, 20:00
- Где: HC Hall, проспект Освободителей, 1
- Билеты: 399-699 гривен
Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona даст сольный концерт. Теперь артистка не пишет о личных историях, а пишет историю всего украинского хип-хопа.
Напомним, ранее мы писали о том, как прошел концерт Лаймы Вайкуле в Киеве.
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