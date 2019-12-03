Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий

Интересные события недели, которые нельзя пропустить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Куда пойти на этой неделе в Киеве
Куда пойти на этой неделе в Киеве
Фото: Pexels

Если вы не знаете, куда пойти на этой неделе в Киеве, то предлагаем нашу подборку мероприятий на 3-8 декабря 2019. Каждый найдет событие для себя, а их в декабре будет очень много.

Узнайте подробности о выставка кошек в Киеве:

Не пропустите интересные выставки, концерты, зимние мероприятия.

Резиденция Святого Николая

Резиденция Святого Николая
Резиденция Святого Николая
Фото: 44.ua/

  • Когда: 2-6 декабря, с 10:00 до 17:00
  • Где: Киево-Печерская Лавра, улица Лаврская, 9
  • Билеты:

Вчера, 30 ноября, в Киеве на территории Киево-Печерской лавры засияла праздничными огнями резиденция святого Николая. Она находится в Большой лаврской колокольне.

Детей ожидает развлекательная программа с беседкой желаний, фотозонами, квестами и мастер-классами.

В резиденции также работает выставка "Мифы, Легенды и сказки народов мира", где представлены произведения рукотворного творчества: авторские куклы, мишки тедди, миниатюры, елочные украшения.

Интерактивная выставка Ukraine WOW

Выставка Ukraine WOW
Выставка Ukraine WOW
Фото: Ukraine WOW

  • Когда: 2-6 декабря
  • Где: Центральный киевский ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1
  • Билеты: 50 гривен, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий – бесплатно

В необычном месте – помещении главного столичного вокзала будет проходить масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. В их числе стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута и многое другое.

Читайте также:
Стена из янтаря и сокровища Киевской Руси: чем интересна выставка Ukraine WOW

O.Torvald

O.Torvald
O.Torvald
Фото: instagram.com/otorvald

  • Когда: 5 декабря, 20:00
  • Где: Stereo Plaza
  • Билеты: 500 — 1350 грн

Этот год стал непростым для Жени Галича, как в личном плане, так и в творческом. Но именно эти переживания дали толчок для создания новых хитов. В последнем альбоме команды есть все: горечь внутреннего излома, глубокие философские строки, тяжелый саунд. На концерте Stereo Plaza музыканты представят не только новые песни, но и свою новую гордость – барабанщицу Hebi.

Машина времени

"Машина времени"
"Машина времени"
Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial

  • Когда: 5 декабря, 19:00
  • Где: дворец "Украина", улица Большая Васильковская, 103
  • Билеты: от 875 гривен

Их песни нравятся нескольким поколениям, а ведь в этом году им исполняется уже 50 лет. Репетируйте, как будете подпевать любимые песни.

ДахаБраха

ДахаБраха
ДахаБраха
Фото: instagram.com/dakhabrakha

  • Когда: 6 декабря, 19:00
  • Где: Дворец Спорта
  • Билеты: 390 — 2450 грн

Талант группы ДахаБраха давно оценили в Европе и Америке, а вот в родной Украине музыканты пока выступали на достаточно скромных площадках, но этой зимой все измениться, группа планирует собрать свой первый Дворец спорта!

Alyona Alyona

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

  • Когда: 6 декабря, 20:00
  • Где: HC Hall, проспект Освободителей, 1
  • Билеты: 399-699 гривен

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona даст сольный концерт. Теперь артистка не пишет о личных историях, а пишет историю всего украинского хип-хопа.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел концерт Лаймы Вайкуле в Киеве.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Абсолютный аншлаг и новый хит "Муму": как прошел концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
выставка концерт ДахаБраха куда пойти Резиденция Святого Николая alyona alyona
Реклама

Новости партнеров

5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Лайфхаки с «ВД–40» для домохозяйки
Лайфхаки с «ВД–40» для домохозяйки
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:12Fun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

Вчера, 12:45Fun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Вчера, 11:57Travel

Розовый понедельник: Wizz Air распродает авиабилеты от 8 евро

Вчера, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Вчера, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 08:10Техно

Эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году

1 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

1 декабряШоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

1 декабряEvents

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

1 декабряFun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

1 декабряШоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

1 декабряТехно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

1 декабряШоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

Новости партнеров

«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
Самый сок: ученые определили обладательницу самого красивого тела
Самый сок: ученые определили обладательницу самого красивого тела
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Женские ошибки в отношениях: ТОП-4 от Татьяны Лариной
Женские ошибки в отношениях: ТОП-4 от Татьяны Лариной
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Дієтолог розповіла про найгірші продукти на сніданок
Дієтолог розповіла про найгірші продукти на сніданок