Куда пойти на этой неделе в Киеве: интересные мероприятия
Вы сможете посетить мероприятие по своему вкусу
Если вы не любите сидеть на месте, а предпочитаете узнавать что-то новое, делиться впечатлениями и изучать окружающий мир – тогда вам стоит посетить интересные мероприятия в Киеве.
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На этой неделе запланировано множество различных мероприятий. Предлагаем подборку самых интересных из них – куда пойти в Киеве на этой неделе.
Любителям всяческих ночных квестов – это самое оно. Тем более, если вы поклонник творчества Михаила Булгакова! Это мистическая экскурсия, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске.
- Дата: 3 августа, 19:00
- Место проведения: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)
- Стоимость: 200 гривен
В библиотеке КПИ пройдет бесплатный мастер-класс по йога-терапии. Все желающие под руководством японских экспертов из Japan Yoga Niketan смогут овладеть базовыми упражнениями и расслабиться. Многие смогут впервые заняться йогой и понять – это нужно им или нет. С собой необходимовзять коврик и воду.
- Дата: 4 сентября, 15:00
- Место проведения: Библиотека КПИ, 1 этаж, проспект Победы, 37
- Вход свободный, но надо зарегистрироваться
В Национальном музее Тараса Шевченко до 15 сентября проходит выставка "Классика будущего", посвященная вопросам экологии. Выставка делится на четыре раздела: "Другая планета", "Виртуальная реальность", "Параллельный мир", "Будущее". В экспозиции можно увидеть знаменитое кресло-яйцо датского архитектора и дизайнера Арне Якобсена.
- Дата: до 15 сентября
- Место проведения: Национальный музей Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, 12
- Стоимость: 35 гривен
Вечера классической музыки в Киеве особенно романтичны ранней осенью. Так, в "Мистецьком Арсенале" выступят Urban Gypsy & Olga Chernyshova. Они исполнят как традиционные джазовые произведения, так и современные хиты.
- Дата: 6 сентября, 19:00
- Место проведения: Мистецький арсенал, ул. Лаврская, 12
- Стоимость: 250-450 гривен
Национальная опера Украины торжественно открыла свой 152-й театральный сезон. В этом году исполняется 85 лет с тех пор, как опера "Запорожец за Дунаем" впервые была показана на сцене Национальной оперы. Сейчас постановка оперы "Запорожец за Дунаем" идет в новой сценической и музыкальной редакциях, созданных главным режиссером театра Анатолием Соловьяненко и композитором Мирославом Скориком (музыкальная редакция). Главный художник театра Мария Левитская со своим коллективом специально для этого спектакля создали более 250 костюмов и почти 3000 квадратных метров живописи.
- Дата: 4 сентября
- Место проведения: Национальная опера, ул. Владимирская, 50.
- Стоимость: от 50 гривен
Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал традиционный гид по интересным фестивалям и выставкам в городе и его окрестностях.
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