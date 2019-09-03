Куда пойти на этой неделе в Киеве: интересные мероприятия

Вы сможете посетить мероприятие по своему вкусу

Выставка "Классика будущего" Фото: YouTube

Если вы не любите сидеть на месте, а предпочитаете узнавать что-то новое, делиться впечатлениями и изучать окружающий мир – тогда вам стоит посетить интересные мероприятия в Киеве.

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На этой неделе запланировано множество различных мероприятий. Предлагаем подборку самых интересных из них – куда пойти в Киеве на этой неделе.

Ночь в музее Булгакова

Ночь в музее Булгакова Фото: facebook.com/bulgakovmuseuminkyiv

Любителям всяческих ночных квестов – это самое оно. Тем более, если вы поклонник творчества Михаила Булгакова! Это мистическая экскурсия, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске.

Дата : 3 августа, 19:00

: 3 августа, 19:00 Место проведения : Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)

: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви) Стоимость: 200 гривен

Йога в библиотеке

Йога в Библиотеке Фото: Depositphotos

В библиотеке КПИ пройдет бесплатный мастер-класс по йога-терапии. Все желающие под руководством японских экспертов из Japan Yoga Niketan смогут овладеть базовыми упражнениями и расслабиться. Многие смогут впервые заняться йогой и понять – это нужно им или нет. С собой необходимовзять коврик и воду.

Дата : 4 сентября, 15:00

: 4 сентября, 15:00 Место проведения : Библиотека КПИ, 1 этаж, проспект Победы, 37

: Библиотека КПИ, 1 этаж, проспект Победы, 37 Вход свободный, но надо зарегистрироваться

Выставка "Классика будущего"

Выставка "Классика будущего" Фото: YouTube

В Национальном музее Тараса Шевченко до 15 сентября проходит выставка "Классика будущего", посвященная вопросам экологии. Выставка делится на четыре раздела: "Другая планета", "Виртуальная реальность", "Параллельный мир", "Будущее". В экспозиции можно увидеть знаменитое кресло-яйцо датского архитектора и дизайнера Арне Якобсена.

Дата : до 15 сентября

: до 15 сентября Место проведения : Национальный музей Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, 12

: Национальный музей Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, 12 Стоимость: 35 гривен

Jazz Arsenal

Jazz Arsenal Фото: concert.ua

Вечера классической музыки в Киеве особенно романтичны ранней осенью. Так, в "Мистецьком Арсенале" выступят Urban Gypsy & Olga Chernyshova. Они исполнят как традиционные джазовые произведения, так и современные хиты.

Дата : 6 сентября, 19:00

: 6 сентября, 19:00 Место проведения : Мистецький арсенал, ул. Лаврская, 12

: Мистецький арсенал, ул. Лаврская, 12 Стоимость: 250-450 гривен

Опера "Запорожец за Дунаем"

Опера "Запорожец за Дунаем" Фото: Национальная опера Украины

Национальная опера Украины торжественно открыла свой 152-й театральный сезон. В этом году исполняется 85 лет с тех пор, как опера "Запорожец за Дунаем" впервые была показана на сцене Национальной оперы. Сейчас постановка оперы "Запорожец за Дунаем" идет в новой сценической и музыкальной редакциях, созданных главным режиссером театра Анатолием Соловьяненко и композитором Мирославом Скориком (музыкальная редакция). Главный художник театра Мария Левитская со своим коллективом специально для этого спектакля создали более 250 костюмов и почти 3000 квадратных метров живописи.

Дата : 4 сентября

: 4 сентября Место проведения : Национальная опера, ул. Владимирская, 50.

: Национальная опера, ул. Владимирская, 50. Стоимость: от 50 гривен

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал традиционный гид по интересным фестивалям и выставкам в городе и его окрестностях.

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