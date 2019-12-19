Куда пойти на Новый Год в Киеве 2020: подборка мероприятий на любой вкус

Праздничные мероприятия, где можно встретить Новый год 2020

Где отметить Новый год 2020 в Киеве Фото: Depositphotos

Если вы до сих пор в раздумьях, где отметить Новый год 2020 в Киеве, не потратив при этом все деньги мира, предлагаем вам список праздничных мероприятий, которые планируются в столице на зимние праздничные выходные.

В каком костюме встречать Новый Год – смотрите видео:

Новый год 2020 на ВДНХ, "Зимова країна"

Здесь ожидается грандиозная праздничная программа в новогоднюю ночь, начиная от дискотеки 80-х и заканчивая всевозможными розыгрышами и конкурсами. Также к услугам гостей фудкорты, фотозоны, аттракционы и праздничная атмосфера – собственно все, чтобы весело и незабываемо встретить грядущий 2020-й год. Еще вас здесь ждут Фабрика мечты, ледовые фигуры, каток под открытым небом, сноутюбинг и множество других развлечений.

Софийская площадь: главная елка страны

Фото : Folk Ukraine

Новый год в Киеве в 2020 году, как и в прошлые, впрочем, плотно ассоциируется с главной елкой и Софийской площадью. Традиционно на площадь перед Софией Киевской соберутся все, кто хочет встретить Новый Год в центре столицы, наслаждаясь коллективной атмосферой счастья и праздника. Организатор, международный этнокультурный проект Folk Ukraine, подготовил помимо насыщенной концертной программы и разнообразный стрит-фуд, сувениры, а также "Четыре королевства": королевство подарков – это ярмарка праздничных сувениров, королевство вкуса – блюда на любой вкус, включая глинтвейн и сладости, королевство развлечений – сказочный городок для детей и королевство лайков – фотозоны для ваших селфи.

Контрактовая площадь: новогодний этностиль

В этом году новогодние оупен-эйр локации пополнились еще одной: на Подоле планируются грандиозные гуляния как непосредственно в новогоднюю ночь, так и в течение всех зимних праздников. Приходите всей семьей: для каждого найдется интересное занятие. Оформлено все в этническом стиле. Еженедельно по выходным и в праздничные дни там планируются новогодние концерты известных групп и исполнителей, розыгрыши и другие развлечения для всей семьи.

Парк Шевченко: романтика и мистика

Думаете, где еще встретить Новый год 2020 в Киеве, кроме центральных площадей города? В этом году парк Шевченко также станет участником эстафеты новогодних локаций для праздничного времяпровождения. Здесь вас ждут романтический каток и квест-фестиваль "Йоль: страна легенд". Попадая сюда, вы будто попадаете в город магии. Вход бесплатный. Здесь вы сможете "приворожить удачу" себе на Новый год, пройти магический квест и получить Камень силы, попробовать магические напитки. Правда, каток в новогоднюю ночь будет работать до 21:30, зато вход свободный, а рядом есть множество развлечений, включая ярмарки еды и сувениров, фотозоны, чудесную иллюминацию и незабываемую атмосферу.

Певческое поле: фестиваль гигантских китайских фонарей

На Певческом поле можно гулять каждый день с 16:00 до 22:00, наслаждаясь сверкающими фигурами. Здесь помимо гигантских фонарей также ждут различные шоу и развлечения для взрослых и детей. Есть фудзона как с китайскими, так и украинскими рецептами. Иллюминация и подсветки создают фантастически красивое зрелище.

Парк "Киевская Русь": древние предания

А что, если отправиться прямиком в… Древний Киев? Локация, воспроизводящая княжество Киевская Русь на Обуховской трассе, – не просто парк. Тут действительно особая средневековая атмосфера и празднование Нового года обещает быть также необычным, выдержанным в стиле Древней Руси. Покататься на лошадях, попробовать княжеских настоек, погреться у костра, насладиться разнообразными театрализованными шоу, поучавствовать в маскараде, ощутить дух прошлого и окунуться в сказку наяву – все это здесь, в новогоднюю ночь.

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Находится парк Киевская Русь в селе Копачов Обуховского района.

Новогодние концерты в Киеве

Если вы хотите посетить новогодние концерты в столице – афиша мероприятий на Новый год 2020 в Киеве пестрит предложениями. Хотите – джазовая музыка Christmas Jazz Songs – Greatest Hits в Доме архитектора, хотите – новогодние хиты в Киевской консерватории. Также традиционно новогодние концерты пройдут в "Октябрьском" и во Дворце "Украина", в клубах и ресторанах Киева тоже готовят новогодние программы на любой вкус и кошелек.

К слову, власти обещают продлить работу метро и другого общественного транспорта в новогоднюю ночь до 3:00, фуникулер будет работать всю ночь. Для проезда авто и другого городского транспорта часть улиц будет перекрыта в связи с праздничными мероприятиями.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве. Кроме того писали, в чем встречать Новый год 2020: идеи образов.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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