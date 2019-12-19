Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда пойти на Новый Год в Киеве 2020: подборка мероприятий на любой вкус

Праздничные мероприятия, где можно встретить Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Где отметить Новый год 2020 в Киеве
Где отметить Новый год 2020 в Киеве
Фото: Depositphotos

Если вы до сих пор в раздумьях, где отметить Новый год 2020 в Киеве, не потратив при этом все деньги мира, предлагаем вам список праздничных мероприятий, которые планируются в столице на зимние праздничные выходные.

В каком костюме встречать Новый Год – смотрите видео:

Новый год 2020 на ВДНХ, "Зимова країна"

Здесь ожидается грандиозная праздничная программа в новогоднюю ночь, начиная от дискотеки 80-х и заканчивая всевозможными розыгрышами и конкурсами. Также к услугам гостей фудкорты, фотозоны, аттракционы и праздничная атмосфера – собственно все, чтобы весело и незабываемо встретить грядущий 2020-й год. Еще вас здесь ждут Фабрика мечты, ледовые фигуры, каток под открытым небом, сноутюбинг и множество других развлечений.

Софийская площадь: главная елка страны

Фото : Folk Ukraine
Фото : Folk Ukraine

Новый год в Киеве в 2020 году, как и в прошлые, впрочем, плотно ассоциируется с главной елкой и Софийской площадью. Традиционно на площадь перед Софией Киевской соберутся все, кто хочет встретить Новый Год в центре столицы, наслаждаясь коллективной атмосферой счастья и праздника. Организатор, международный этнокультурный проект Folk Ukraine, подготовил помимо насыщенной концертной программы и разнообразный стрит-фуд, сувениры, а также "Четыре королевства": королевство подарков – это ярмарка праздничных сувениров, королевство вкуса – блюда на любой вкус, включая глинтвейн и сладости, королевство развлечений – сказочный городок для детей и королевство лайков – фотозоны для ваших селфи.

Читайте также:
Что подарить маме на Новый год 2020: пять небанальных идей

Контрактовая площадь: новогодний этностиль

В этом году новогодние оупен-эйр локации пополнились еще одной: на Подоле планируются грандиозные гуляния как непосредственно в новогоднюю ночь, так и в течение всех зимних праздников. Приходите всей семьей: для каждого найдется интересное занятие. Оформлено все в этническом стиле. Еженедельно по выходным и в праздничные дни там планируются новогодние концерты известных групп и исполнителей, розыгрыши и другие развлечения для всей семьи.

Парк Шевченко: романтика и мистика

Думаете, где еще встретить Новый год 2020 в Киеве, кроме центральных площадей города? В этом году парк Шевченко также станет участником эстафеты новогодних локаций для праздничного времяпровождения. Здесь вас ждут романтический каток и квест-фестиваль "Йоль: страна легенд". Попадая сюда, вы будто попадаете в город магии. Вход бесплатный. Здесь вы сможете "приворожить удачу" себе на Новый год, пройти магический квест и получить Камень силы, попробовать магические напитки. Правда, каток в новогоднюю ночь будет работать до 21:30, зато вход свободный, а рядом есть множество развлечений, включая ярмарки еды и сувениров, фотозоны, чудесную иллюминацию и незабываемую атмосферу.

Певческое поле: фестиваль гигантских китайских фонарей

На Певческом поле можно гулять каждый день с 16:00 до 22:00, наслаждаясь сверкающими фигурами. Здесь помимо гигантских фонарей также ждут различные шоу и развлечения для взрослых и детей. Есть фудзона как с китайскими, так и украинскими рецептами. Иллюминация и подсветки создают фантастически красивое зрелище.

Парк "Киевская Русь": древние предания

А что, если отправиться прямиком в… Древний Киев? Локация, воспроизводящая княжество Киевская Русь на Обуховской трассе, – не просто парк. Тут действительно особая средневековая атмосфера и празднование Нового года обещает быть также необычным, выдержанным в стиле Древней Руси. Покататься на лошадях, попробовать княжеских настоек, погреться у костра, насладиться разнообразными театрализованными шоу, поучавствовать в маскараде, ощутить дух прошлого и окунуться в сказку наяву – все это здесь, в новогоднюю ночь.

Читайте также:
Как выбрать красную икру на Новый год

Находится парк Киевская Русь в селе Копачов Обуховского района.

Новогодние концерты в Киеве

Если вы хотите посетить новогодние концерты в столице – афиша мероприятий на Новый год 2020 в Киеве пестрит предложениями. Хотите – джазовая музыка Christmas Jazz Songs – Greatest Hits в Доме архитектора, хотите – новогодние хиты в Киевской консерватории. Также традиционно новогодние концерты пройдут в "Октябрьском" и во Дворце "Украина", в клубах и ресторанах Киева тоже готовят новогодние программы на любой вкус и кошелек.

К слову, власти обещают продлить работу метро и другого общественного транспорта в новогоднюю ночь до 3:00, фуникулер будет работать всю ночь. Для проезда авто и другого городского транспорта часть улиц будет перекрыта в связи с праздничными мероприятиями.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве. Кроме того писали, в чем встречать Новый год 2020: идеи образов.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
На новогодние праздники в Киеве могут закрыть центральную станцию метро Новый год в Киеве: в городке на Подоле пока работает не все Куда поехать на зимние каникулы с детьми за границу Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники
Новый год новогодняя ночь куда пойти Новый год 2020
Реклама

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:04Fun

19 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 07:02Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Сегодня, 05:37Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Сегодня, 05:01Events

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

Вчера, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Вчера, 15:19Стиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

Вчера, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:45Fun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

17 декабряFun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

17 декабряТехно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

17 декабряFun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Новости партнеров

Жульен-суфле с шампиньонами к Новому 2020 году
Жульен-суфле с шампиньонами к Новому 2020 году
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой