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Куда пойти на Рождество 2020 в Киеве: афиша лучших мероприятий

Подборка классных и интересных событий на Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Куда пойти на Рождество 2020 в Киеве
Куда пойти на Рождество 2020 в Киеве
Фото: Pixabay

Вся страна встретила Новый год 2020 и готовится отпраздновать Рождество Христово, который православные традиционно отмечают 7 января. В 2020 году этот день приходится на вторник, однако это не повод сидеть дома. Если вы не знаете, куда пойти на Рождество в Киеве – в нашей подборке собраны лучшие мероприятия столицы.

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Кстати, мероприятия на Рождество 2020 будут весьма разнообразны и каждый сможет найти что-то для семьи, друзей и для себя.

Зимняя страна на ВДНХ

Зимняя страна на ВДНХ
Зимняя страна на ВДНХ
Фото: Facebook

  • Когда: 7 января
  • Где: ВДНХ
  • Билеты: 100-280 грн

Зимняя страна на ВДНХ уже успела превратиться в главную рождественскую традицию столицы. Среди локаций есть: каток под открытым небом, бешеные горки, экстремальные аттракционы и SkyPark, уличная территория фудкортов, сказочный город с реалистичными декорациями, эльфами и мастер-классами Рождественская фабрика грез, резиденция Деда Мороза и много других.

Фестиваль-квест Новогодние путешествия

Фестиваль-квест Новогодние путешествия
Фестиваль-квест Новогодние путешествия
Фото: facebook.com/samskara.kyiv

  • Когда: 7 января
  • Где: Арт-пространство Samskara
  • Билеты: 300-500 грн

Еще один фестиваль, который объединяет предновогодние и новогодние развлечения и хлопоты. Это два этажа и 2500 кв м приключений, путешествие в Резиденцию Деда Мороза и подарок для каждого. Селфи-музей и новогодние бьюти-зоны, маскарад, мастерская подарков, где можно сделать подарок самому или вместе с ребенком, а эльфы помощники его упакуют. А также рождественские гадания: астрологи, маги, гадалки и хироманты, интеллектуальные игры, кукольный театр, фокусы, клоуны, цирковые номера, магические существа и настоящие волшебники!

Dakh Daughters Band

Dakh Daughters Band
Dakh Daughters Band
Фото: пресс-служба

  • Когда: 6-7 января
  • Где: Caribbean club
  • Билеты: 390-2 990 грн

Рождество с Dakh Daughters – праздник музыкальных красок и магии театра, калейдоскоп песен и драматических номеров, концерт и театральное представление одновременно. Гостей ждут новые песни и известные хиты, рождественские мотивы в современной трактовке, "песни-ангелочки" и "песни-чертики", водоворот бурных чувств и тонких эмоций.

Олег Скрипка и оркестр НАОНИ. Рождественский концерт Щедрик

Олег Скрипка
Олег Скрипка
Фото: Instagram

  • Когда: 7 января
  • Где: Национальный дворец искусств Украина
  • Билеты: 200-1 550 грн

Олег Скрипка и НАОНИ оркестра снова готовят рождественскую программу, наполненную новыми колядками, любимыми хитами и сюрпризами. 40 народных инструментов на сцене одновременно! Олег Скрипка исполнит колядки и безоговорочные хиты из народных и авторских украинских песен, которые являются украшением мировой музыкальной культуры.

Рождество в музее под открытым небом

Рождество в музее под открытым небом
Рождество в музее под открытым небом
Фото: Facebook

  • Когда: 7 января
  • Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, ул. Академика Тронько
  • Билеты: уточняется

В музее Пирогово отметят Рождество в традиционном стиле – с песнями, колядками, вертепом, концертом и другими развлечениями. Гости смогут поучаствовать в различных народных играх: соревнованиях на бревне, катании на конях, перетягивании каната, катании на санях и прочих.

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Ледовое шоу Disney on ice

Ледовое шоу Disney on ice
Ледовое шоу Disney on ice
Фото: пресс-служба

  • Когда: 3-6 января
  • Где: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1
  • Билеты: 299-1299 гривен

В Киеве покажут одно из самых популярных шоу Disney on ice Frozen. В программе представления будет 11 театрализованных шоу на льду. Длится шоу 1 час и 40 минут с антрактом. Зрители понаблюдают за выступлениями самых знаменитых диснеевских персонажей. Среди таких: герои "Холодного сердца", Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Король Лев" и другие.

Напомним, что "Сегодня" уже подготовили для вас простые тексты колядок на Рождество.

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