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Куда пойти на Рождество с детьми в Киеве: лучшие мероприятия

Подарите детям замечательные эмоции и впечатления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Куда пойти на Рождество 2020 с детьми в Киеве
Куда пойти на Рождество 2020 с детьми в Киеве
Фото: Pexels

На носу Рождество Христово, которое православные традиционно отмечают 7 января. В 2020 году этот день приходится на вторник, и в этот день однозначно найдется, где отпраздновать Рождество с детьми и семьей.

Узнайте также, как в Европе празднуют Рождество:

Если вы не знаете, куда пойти на Рождество с детьми в Киеве – в нашей подборке собраны лучшие мероприятия столицы.

Ледовое шоу Disney on ice

Ледовое шоу Disney on ice
Ледовое шоу Disney on ice
Фото: пресс-служба

  • Когда: 6 января
  • Где: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1
  • Билеты: 299-1299 грн

В Киеве покажут одно из самых популярных шоу Disney on ice Frozen. В программе представления будет 11 театрализованных шоу на льду. Длительность – 1 час и 40 минут с антрактом. Зрители понаблюдают за выступлениями самых знаменитых диснеевских персонажей. Среди таких: герои "Холодного сердца", Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Король Лев" и другие.

"Рождественская фабрика желаний"

Рождественская Фабрика желаний
Рождественская Фабрика желаний
Фото: Facebook

  • Когда: 6-7 января
  • Где: ВДНХ
  • Билеты: 200 грн

На киевском ВДНХ начала свою работу уникальная Рождественская Фабрика Желаний. Там, на улочках бутафорского новогоднего городка, волшебные эльфы учат посетителей создавать блестящие елочные украшения, а параллельно рассказывают как сделать так, чтобы мечты исполнились. Домой гости уносят игрушку с главным пожеланием на 2020 год.

"Резиденция Деда Мороза"

Зимняя страна на ВДНХ
Зимняя страна на ВДНХ
Фото: Facebook

  • Когда: 7-12 января
  • Где: ВДНХ
  • Билеты: от 220 грн ( подарок каждому гостю входит в стоимость билета; дети до 4-х лет включительно могут заходить по одному билету с сопровождающим их взрослым).

Резиденция Деда Мороза понравится и взрослым, и детям. Участие в этой интерактивной шоу-сказке с волшебными героями, потрясающими декорациями и увлекательной программой могут принять дети любого возраста. Развлекать всех будут эльфы: помогут каждому ребенку пройти интересные мини-квесты и написать письмо с пожеланиям. Также каждый ребенок получит подарок от Деда Мороза.

"Winterra. Легенда сказочного края"

Winterra. Легенда сказочного края
Winterra. Легенда сказочного края
Фото: facebook.com/winterrashow

  • Когда: 23-27 декабря
  • Где: ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1
  • Билеты: 250-2499 гривен

На шоу "Winterra. Легенда сказочного края" украинцев будут удивлять новым форматом представления – 5D. Зрители будут наблюдать за интересным перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом. Детям это несомненно понравится!

"Путешествие по Зазеркалью"

"Путешествие по Зазеркалью"
"Путешествие по Зазеркалью"
Фото: Facebook

  • Когда: 6-12 января
  • Где: Национальный цирк Украины
  • Билеты: от 100 грн

Новогоднее шоу для детей "Путешествие по Зазеркалью" – история, с которой связано детство многих поколений. Это же сказочное путешествие Алисы по волшебному Зазеркалью. Гостей цирка ждут забавные и остроумные персонажи из сказки Льюиса Кэрролла, которую любят миллионы мальчиков и девочек во всем мире. Участие в шоу-программе примут профессиональные гимнасты, акробаты и веселые клоуны.

Мюзикл "Тайны новогодних игрушек"

Мюзикл "Тайны новогодних игрушек"
Мюзикл "Тайны новогодних игрушек"
Фото: Facebook

  • Когда: 6 января
  • Где: Дворец "Украина"
  • Билеты: от 150 грн

Музыкальное представление "Тайны новогодних игрушек" подарит детям праздничное настроение и сказочные приключения. Актеры в роли сказочных героев развлекут акробатическими и танцевальными номерами и расскажут о приключениях и тайнах новогодних игрушек. А перед самим представлением в фойе Дворца "Украина" детей будут развлекать аниматоры.

Напомним, ранее мы сделали подборку замечательных мероприятий на Рождество.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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