Куда пойти на Рождество с детьми в Киеве: лучшие мероприятия
Подарите детям замечательные эмоции и впечатления
На носу Рождество Христово, которое православные традиционно отмечают 7 января. В 2020 году этот день приходится на вторник, и в этот день однозначно найдется, где отпраздновать Рождество с детьми и семьей.
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Если вы не знаете, куда пойти на Рождество с детьми в Киеве – в нашей подборке собраны лучшие мероприятия столицы.
- Когда: 6 января
- Где: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1
- Билеты: 299-1299 грн
В Киеве покажут одно из самых популярных шоу Disney on ice Frozen. В программе представления будет 11 театрализованных шоу на льду. Длительность – 1 час и 40 минут с антрактом. Зрители понаблюдают за выступлениями самых знаменитых диснеевских персонажей. Среди таких: герои "Холодного сердца", Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Король Лев" и другие.
- Когда: 6-7 января
- Где: ВДНХ
- Билеты: 200 грн
На киевском ВДНХ начала свою работу уникальная Рождественская Фабрика Желаний. Там, на улочках бутафорского новогоднего городка, волшебные эльфы учат посетителей создавать блестящие елочные украшения, а параллельно рассказывают как сделать так, чтобы мечты исполнились. Домой гости уносят игрушку с главным пожеланием на 2020 год.
- Когда: 7-12 января
- Где: ВДНХ
- Билеты: от 220 грн ( подарок каждому гостю входит в стоимость билета; дети до 4-х лет включительно могут заходить по одному билету с сопровождающим их взрослым).
Резиденция Деда Мороза понравится и взрослым, и детям. Участие в этой интерактивной шоу-сказке с волшебными героями, потрясающими декорациями и увлекательной программой могут принять дети любого возраста. Развлекать всех будут эльфы: помогут каждому ребенку пройти интересные мини-квесты и написать письмо с пожеланиям. Также каждый ребенок получит подарок от Деда Мороза.
- Когда: 23-27 декабря
- Где: ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1
- Билеты: 250-2499 гривен
На шоу "Winterra. Легенда сказочного края" украинцев будут удивлять новым форматом представления – 5D. Зрители будут наблюдать за интересным перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом. Детям это несомненно понравится!
- Когда: 6-12 января
- Где: Национальный цирк Украины
- Билеты: от 100 грн
Новогоднее шоу для детей "Путешествие по Зазеркалью" – история, с которой связано детство многих поколений. Это же сказочное путешествие Алисы по волшебному Зазеркалью. Гостей цирка ждут забавные и остроумные персонажи из сказки Льюиса Кэрролла, которую любят миллионы мальчиков и девочек во всем мире. Участие в шоу-программе примут профессиональные гимнасты, акробаты и веселые клоуны.
- Когда: 6 января
- Где: Дворец "Украина"
- Билеты: от 150 грн
Музыкальное представление "Тайны новогодних игрушек" подарит детям праздничное настроение и сказочные приключения. Актеры в роли сказочных героев развлекут акробатическими и танцевальными номерами и расскажут о приключениях и тайнах новогодних игрушек. А перед самим представлением в фойе Дворца "Украина" детей будут развлекать аниматоры.
Напомним, ранее мы сделали подборку замечательных мероприятий на Рождество.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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