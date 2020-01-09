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Куда пойти на Старый Новый год в Киеве: афиша мероприятий

Вы сможете посетить фестивали, концерты, квесты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Куда пойти на Старый Новый год в Киеве
Куда пойти на Старый Новый год в Киеве
Фото: Pixabay

Наша подборка главных мероприятий января пригодится любителям активного культурного отдыха. Однако праздники еще не закончились и нужно думать, куда пойти на Старый Новый год 2020 в Киеве.

Узнайте, как звезды провели свой безумный Новый год:

Фестивали, ярмарки, концерты, квесты и многое другое – смотрите в нашей афише.

Зимняя страна на ВДНХ

Зимняя страна на ВДНХ
Зимняя страна на ВДНХ
Фото: Facebook

  • Когда: с 7 декабря по 1 марта
  • Где: ВДНХ
  • Билеты: 100-280 грн

Зимняя страна на ВДНХ уже успела превратиться в главную рождественскую традицию столицы. Среди локаций есть: каток под открытым небом, бешеные горки, экстремальные аттракционы и SkyPark, уличная территория фудкортов, сказочный город с реалистичными декорациями, эльфами и мастер-классами Рождественская фабрика грез, резиденция Деда Мороза и много других.

Старый Новый год в Древнем Киеве

Старый Новый год в Древнем Киеве
Старый Новый год в Древнем Киеве
Фото: Facebook

  • Когда: 11 января – 12 января, 13:30
  • Где: "Парк Киевская Русь", с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.
  • Билеты: От 80 грн до 190 грн

В канун Старого Нового года, жители Княжества приглашают взрослых и детей присоединиться к празднованиям в атмосфере Средневековья. Гостей Древнего Киева ждет яркая развлекательная программа, интересная и для детей, и для взрослых.

Изюминкой праздничной программы станет мюзикл со спецэффектами и живыми огнями.

Йога в посольстве Индии

Зачем заниматься йогой
Зачем заниматься йогой

  • Когда: 6-10, 13-17, 20-21 января, 19:00
  • Где: Посольство Индии, улица М. Берлинского, 20б
  • Билеты: Вход свободный

Прийти можно всей семьей в любой будний день. Коврики выдадут на месте. С собой надо взять паспорт и форму для занятий. Детям также можно заниматься йогой с десяти лет.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей
Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей
Фото: Facebook

  • Когда: 13-14 января
  • Где: Певчее поле, улица Лаврская, 33
  • Билеты: 200 гривен

На Певчем поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.

Гостей ждут: более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санты Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами и многое другое.

ТНМК. Рождественский вертеп

ТНМК. Рождественский вертеп
ТНМК. Рождественский вертеп
Фото: concert.ua

  • Когда: 14 января, 19:00
  • Где: Caribbean Club
  • Билеты: 950 – 2550 грн

На прошлое Рождество группа ТНМК решила добавить к своей обоймы еще одну специальную программу – теплый акустический вертеп. И вот как это выглядит: музыканты становятся персонажами классического украинского вертепа, а между песнями играют в качестве актеров фрагменты мини-спектакли, в которой подают рождественские традиции в современном контексте.

Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий – куда пойти на Рождество 2020 в Киеве.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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