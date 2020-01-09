Куда пойти на Старый Новый год в Киеве: афиша мероприятий

Вы сможете посетить фестивали, концерты, квесты

Куда пойти на Старый Новый год в Киеве Фото: Pixabay

Наша подборка главных мероприятий января пригодится любителям активного культурного отдыха. Однако праздники еще не закончились и нужно думать, куда пойти на Старый Новый год 2020 в Киеве.

Узнайте, как звезды провели свой безумный Новый год:

Фестивали, ярмарки, концерты, квесты и многое другое – смотрите в нашей афише.

Зимняя страна на ВДНХ

Зимняя страна на ВДНХ Фото: Facebook

Когда : с 7 декабря по 1 марта

: с 7 декабря по 1 марта Где : ВДНХ

: ВДНХ Билеты: 100-280 грн

Зимняя страна на ВДНХ уже успела превратиться в главную рождественскую традицию столицы. Среди локаций есть: каток под открытым небом, бешеные горки, экстремальные аттракционы и SkyPark, уличная территория фудкортов, сказочный город с реалистичными декорациями, эльфами и мастер-классами Рождественская фабрика грез, резиденция Деда Мороза и много других.

Старый Новый год в Древнем Киеве

Старый Новый год в Древнем Киеве Фото: Facebook

Когда : 11 января – 12 января, 13:30

: 11 января – 12 января, 13:30 Где : "Парк Киевская Русь", с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

: "Парк Киевская Русь", с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Билеты: От 80 грн до 190 грн

В канун Старого Нового года, жители Княжества приглашают взрослых и детей присоединиться к празднованиям в атмосфере Средневековья. Гостей Древнего Киева ждет яркая развлекательная программа, интересная и для детей, и для взрослых.

Изюминкой праздничной программы станет мюзикл со спецэффектами и живыми огнями.

Йога в посольстве Индии

Зачем заниматься йогой

Когда : 6-10, 13-17, 20-21 января, 19:00

: 6-10, 13-17, 20-21 января, 19:00 Где : Посольство Индии, улица М. Берлинского, 20б

: Посольство Индии, улица М. Берлинского, 20б Билеты: Вход свободный

Прийти можно всей семьей в любой будний день. Коврики выдадут на месте. С собой надо взять паспорт и форму для занятий. Детям также можно заниматься йогой с десяти лет.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей Фото: Facebook

Когда : 13-14 января

: 13-14 января Где : Певчее поле, улица Лаврская, 33

: Певчее поле, улица Лаврская, 33 Билеты: 200 гривен

На Певчем поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.

Гостей ждут: более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санты Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами и многое другое.

ТНМК. Рождественский вертеп

ТНМК. Рождественский вертеп Фото: concert.ua

Когда : 14 января, 19:00

: 14 января, 19:00 Где : Caribbean Club

: Caribbean Club Билеты: 950 – 2550 грн

На прошлое Рождество группа ТНМК решила добавить к своей обоймы еще одну специальную программу – теплый акустический вертеп. И вот как это выглядит: музыканты становятся персонажами классического украинского вертепа, а между песнями играют в качестве актеров фрагменты мини-спектакли, в которой подают рождественские традиции в современном контексте.

Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий – куда пойти на Рождество 2020 в Киеве.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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