Куда пойти на Старый Новый год в Киеве: афиша мероприятий
Вы сможете посетить фестивали, концерты, квесты
Наша подборка главных мероприятий января пригодится любителям активного культурного отдыха. Однако праздники еще не закончились и нужно думать, куда пойти на Старый Новый год 2020 в Киеве.
Узнайте, как звезды провели свой безумный Новый год:
Фестивали, ярмарки, концерты, квесты и многое другое – смотрите в нашей афише.
- Когда: с 7 декабря по 1 марта
- Где: ВДНХ
- Билеты: 100-280 грн
Зимняя страна на ВДНХ уже успела превратиться в главную рождественскую традицию столицы. Среди локаций есть: каток под открытым небом, бешеные горки, экстремальные аттракционы и SkyPark, уличная территория фудкортов, сказочный город с реалистичными декорациями, эльфами и мастер-классами Рождественская фабрика грез, резиденция Деда Мороза и много других.
- Когда: 11 января – 12 января, 13:30
- Где: "Парк Киевская Русь", с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.
- Билеты: От 80 грн до 190 грн
В канун Старого Нового года, жители Княжества приглашают взрослых и детей присоединиться к празднованиям в атмосфере Средневековья. Гостей Древнего Киева ждет яркая развлекательная программа, интересная и для детей, и для взрослых.
Изюминкой праздничной программы станет мюзикл со спецэффектами и живыми огнями.
- Когда: 6-10, 13-17, 20-21 января, 19:00
- Где: Посольство Индии, улица М. Берлинского, 20б
- Билеты: Вход свободный
Прийти можно всей семьей в любой будний день. Коврики выдадут на месте. С собой надо взять паспорт и форму для занятий. Детям также можно заниматься йогой с десяти лет.
- Когда: 13-14 января
- Где: Певчее поле, улица Лаврская, 33
- Билеты: 200 гривен
На Певчем поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.
Гостей ждут: более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санты Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами и многое другое.
- Когда: 14 января, 19:00
- Где: Caribbean Club
- Билеты: 950 – 2550 грн
На прошлое Рождество группа ТНМК решила добавить к своей обоймы еще одну специальную программу – теплый акустический вертеп. И вот как это выглядит: музыканты становятся персонажами классического украинского вертепа, а между песнями играют в качестве актеров фрагменты мини-спектакли, в которой подают рождественские традиции в современном контексте.
Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий – куда пойти на Рождество 2020 в Киеве.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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