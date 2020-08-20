Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 22-23 августа

Сегодня, 19:20

Подборка ярких мероприятий для незабываемых выходных августа

Впереди три выходных дня и День Независимости Украины, который в Киеве отпразднуют без парада в этом году. После рабочей недели киевлянам и гостям столицы хочется отдохнуть и насладиться одними из последних выходных августа. Куда пойти в Киеве с детьми, семьей или друзьями на выходных 22-23 августа – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Напомним, что ранее мы делились интересными мероприятиями и событиями, которые можно посетить на День Независимости-2020.

Экспериментаниум

Если вы в поиске мероприятия, которое можно посетить с детьми, один из самых лучших вариантов – это научно-развлекательный музей "Экспериментаниум". В музее наука станет интересной для каждого ребенка, ведь с каждым из 250 экспонатов можно собственноручно экспериментировать. Посидеть за рулем настоящей пожарной машины, запустить облако под потолок, построить мост без гвоздей – эти и многие другие научные эксперименты можно сделать в музее.

Музей работает на выходных с 10:00 до 20:00. Узнать о расписании и приобрести билеты можно на официальном сайте музея, где также отмечается, что научное шоу проводится при условии, что на него продано семь билетов.

Спектакли иммерсивного театра uzahvati

22 и 23 августа в Киеве пройдет два любопытных спектакля, и если вы ранее не посещали театр uzahvati, вы будете приятно удивлены.

THE TIME – любимый спектакль киевлян, который за 4 года показов закрепил за собой статус хита: зрители приходят на него семьями, рассказывают коллегам и знакомят иностранных гостей столицы. Группа зрителей из 33 человек путешествует по городу, следуя указаниям Голоса, который погружает их в сюжет, направляет и переносит в отдельный мир – мир Времени. Спектакль THE TIME состоится 22 августа в 19:00.

Не менее интересен и спектакль Remote Kyiv – представление, экскурсия, компьютерная игра и перформанс одновременно. Постановка предлагает новый взгляд на город – взгляд искусственного интеллекта. Спектакль пройдет 22, 23 августа в 19:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра uzahvati.

Зрители на спектакле Remote Kyiv
Зрители на спектакле Remote Kyiv
Фото: пресс-служба

Дом Барона без Барона. Прогулка с киносеансом

Проект "Интересный Киев" регулярно проводит интересные экскурсии по украинской столице и другим городам. Одна из экскурсий, которая состоится уже в эту субботу, 22 августа, понравится тем, кто любит киевскую старинную архитектуру и историю.
Попытаться разгадать тайны старинного "Дома Барона", посетить киносеанс в электротеатре "Уникат", подняться в его башню и лицезреть любимый Киев с неожиданного ракурса – все это смогут сделать участники экскурсии, обещают организаторы на официальном сайте. Экскурсия начнется в 14:30 в субботу, 22 августа, а записаться и приобрести билеты можно на сайте "Интересный Киев". Кроме того, на этих выходных пройдет ряд и других, не менее интересных экскурсий: поездка в Триполье, "Ночь в музее Булгакова" и другие.

Дом Барона
Дом Барона
Фото: Wikipedia

Выставка "Выход на позитив"

С 25 июня в Музее современного искусства Украины представлена новая выставка – "Выход на позитив", которая объединила 70 работ шестидесяти украинских художников из разных школ. В своих картинах художники передают положительный взгляд на мир. В суете будней люди часто забывают о важнейших вещах, которые могут в одно мгновение подарить тепло и добро: шелест трав, шум ветра, искренние эмоции на лицах людей – это то, что художники запечатлели в своих работах и делятся ими с миром.

Вход на выставку свободный, обязательно соблюдение мер безопасности, установленных в связи с карантином. Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника.

Читайте также:
Где покататься на лошадях в Киеве и за городом летом-2020: обзор лучших конных клубов

"Киновернисаж под открытым небом". Летний кинотеатр под Шевченко

У киевлян и гостей столицы есть уникальная возможность посмотреть кино на большом экране в самом центре столицы. Возле памятника Шевченко в одноименном парке каждый вечер проходят показы фильмов до 15 сентября включительно. Среди фильмов: громкие премьеры, авторские работы, киноленты украинских режиссеров и успешные фестивальные фильмы.

Лето на ВДНХ

Провести незабываемые выходные вы сможете на ВДНХ, где разместилось множество любопытных локаций и парк развлечений. В национальном экспоцентре можно посетить фэнтези парк с детьми и другие зоны развлечений, повеселиться в веревочном парке, устроить пикник с большой компанией в зоне для BBQ, поплавать в бассейне под открытым небом, поиграть в пейнтбол и многое другое.

Выставка цветов в парке "Певческое поле"
Выставка цветов в парке "Певческое поле"
Фото: facebook.com/spivochepole

Выставка цветов на Певческом поле

14 августа на Певческом поле открылась масштабная выставка цветов, приуроченная ко Дню Независимости Украины. Эта выставка вас точно впечатлит, и не только потому, что для ее создания было высажено более 300 тысяч цветов. Для посетителей выставки открылся настоящий Мультилэнд: это и Angry Birds, Белоснежка и 7 гномов, Аладдин, Жасмин и Джин, Микки Маус, герои мультфильма "В поисках Немо". От такого зрелища и взрослые будут в восторге.

Также гости смогут посетить различные мастер-классы, фотозоны и многое другое на территории выставки.

Ранее мы рассказали о ТОП-8 национальных парках Украины, в которые можно поехать на выходных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-7 лучших пляжей Киева: где позагорать в столице 5 музеев Киева, обязательных к посещению ТОП-7 парков Киева, в которых стоит гулять этим летом
выходные куда пойти
Реклама

Новости партнеров

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото

Популярные статьи

Сегодня, 16:24Food

Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски

Сегодня, 14:10Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Сегодня, 07:32Психология

Какие знаки зодиака самые красивые среди женщин: их только три

Сегодня, 06:15Техно

Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

Вчера, 11:39Fun

"Худший кошмар в моей жизни": пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

Вчера, 10:22Food

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Вчера, 10:00Events

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

Вчера, 07:54Fun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

Вчера, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 19 августа: у Овнов будет интересный день, а у Тельцов – много общения

Вчера, 05:25Events

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

18 августаFun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

18 августаFun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

18 августаWellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

18 августаШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

18 августаTravel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

Новости партнеров

Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Каменских в роскошном ультра-бикини веселится на яхте
Каменских в роскошном ультра-бикини веселится на яхте
Названа женская одежда, которая раздражает мужчин
Названа женская одежда, которая раздражает мужчин
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Роскошная Лорак поразила видом в белоснежном "свадебном" платье
Роскошная Лорак поразила видом в белоснежном "свадебном" платье
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять