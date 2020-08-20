Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 22-23 августа

Подборка ярких мероприятий для незабываемых выходных августа

Впереди три выходных дня и День Независимости Украины, который в Киеве отпразднуют без парада в этом году. После рабочей недели киевлянам и гостям столицы хочется отдохнуть и насладиться одними из последних выходных августа. Куда пойти в Киеве с детьми, семьей или друзьями на выходных 22-23 августа – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Напомним, что ранее мы делились интересными мероприятиями и событиями, которые можно посетить на День Независимости-2020.

Экспериментаниум

Если вы в поиске мероприятия, которое можно посетить с детьми, один из самых лучших вариантов – это научно-развлекательный музей "Экспериментаниум". В музее наука станет интересной для каждого ребенка, ведь с каждым из 250 экспонатов можно собственноручно экспериментировать. Посидеть за рулем настоящей пожарной машины, запустить облако под потолок, построить мост без гвоздей – эти и многие другие научные эксперименты можно сделать в музее.

Музей работает на выходных с 10:00 до 20:00. Узнать о расписании и приобрести билеты можно на официальном сайте музея, где также отмечается, что научное шоу проводится при условии, что на него продано семь билетов.

Спектакли иммерсивного театра uzahvati

22 и 23 августа в Киеве пройдет два любопытных спектакля, и если вы ранее не посещали театр uzahvati, вы будете приятно удивлены.

THE TIME – любимый спектакль киевлян, который за 4 года показов закрепил за собой статус хита: зрители приходят на него семьями, рассказывают коллегам и знакомят иностранных гостей столицы. Группа зрителей из 33 человек путешествует по городу, следуя указаниям Голоса, который погружает их в сюжет, направляет и переносит в отдельный мир – мир Времени. Спектакль THE TIME состоится 22 августа в 19:00.

Не менее интересен и спектакль Remote Kyiv – представление, экскурсия, компьютерная игра и перформанс одновременно. Постановка предлагает новый взгляд на город – взгляд искусственного интеллекта. Спектакль пройдет 22, 23 августа в 19:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра uzahvati.

Зрители на спектакле Remote Kyiv Фото: пресс-служба

Дом Барона без Барона. Прогулка с киносеансом

Проект "Интересный Киев" регулярно проводит интересные экскурсии по украинской столице и другим городам. Одна из экскурсий, которая состоится уже в эту субботу, 22 августа, понравится тем, кто любит киевскую старинную архитектуру и историю.

Попытаться разгадать тайны старинного "Дома Барона", посетить киносеанс в электротеатре "Уникат", подняться в его башню и лицезреть любимый Киев с неожиданного ракурса – все это смогут сделать участники экскурсии, обещают организаторы на официальном сайте. Экскурсия начнется в 14:30 в субботу, 22 августа, а записаться и приобрести билеты можно на сайте "Интересный Киев". Кроме того, на этих выходных пройдет ряд и других, не менее интересных экскурсий: поездка в Триполье, "Ночь в музее Булгакова" и другие.

Дом Барона Фото: Wikipedia

Выставка "Выход на позитив"

С 25 июня в Музее современного искусства Украины представлена новая выставка – "Выход на позитив", которая объединила 70 работ шестидесяти украинских художников из разных школ. В своих картинах художники передают положительный взгляд на мир. В суете будней люди часто забывают о важнейших вещах, которые могут в одно мгновение подарить тепло и добро: шелест трав, шум ветра, искренние эмоции на лицах людей – это то, что художники запечатлели в своих работах и делятся ими с миром.

Вход на выставку свободный, обязательно соблюдение мер безопасности, установленных в связи с карантином. Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника.

"Киновернисаж под открытым небом". Летний кинотеатр под Шевченко

У киевлян и гостей столицы есть уникальная возможность посмотреть кино на большом экране в самом центре столицы. Возле памятника Шевченко в одноименном парке каждый вечер проходят показы фильмов до 15 сентября включительно. Среди фильмов: громкие премьеры, авторские работы, киноленты украинских режиссеров и успешные фестивальные фильмы.

Лето на ВДНХ

Провести незабываемые выходные вы сможете на ВДНХ, где разместилось множество любопытных локаций и парк развлечений. В национальном экспоцентре можно посетить фэнтези парк с детьми и другие зоны развлечений, повеселиться в веревочном парке, устроить пикник с большой компанией в зоне для BBQ, поплавать в бассейне под открытым небом, поиграть в пейнтбол и многое другое.

Выставка цветов в парке "Певческое поле" Фото: facebook.com/spivochepole

Выставка цветов на Певческом поле

14 августа на Певческом поле открылась масштабная выставка цветов, приуроченная ко Дню Независимости Украины. Эта выставка вас точно впечатлит, и не только потому, что для ее создания было высажено более 300 тысяч цветов. Для посетителей выставки открылся настоящий Мультилэнд: это и Angry Birds, Белоснежка и 7 гномов, Аладдин, Жасмин и Джин, Микки Маус, герои мультфильма "В поисках Немо". От такого зрелища и взрослые будут в восторге.

Также гости смогут посетить различные мастер-классы, фотозоны и многое другое на территории выставки.

Ранее мы рассказали о ТОП-8 национальных парках Украины, в которые можно поехать на выходных.

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