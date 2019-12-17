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Куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве: интересные идеи

Афиша мероприятий на Новый год 2020 в Киеве пестрит разнообразием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:13
Куда пойти с детьми на Новый год 2020
Куда пойти с детьми на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Чем ближе заветный бой курантов, тем больше хочется этого праздника! В ожидании мы ищем, куда поехать на Новый год 2020, какие в Киеве мероприятия, чем порадовать себя и близких, что подарить…

Узнайте, как выбрать качественные и практичные новогодние сувениры:

И если где встретить Новый год в Киеве (или за его пределами) многие уже определились, то как провести праздничные дни с детьми, чтобы им было не скучно, а родители не сошли с ума за время каникул, вопрос животрепещущий.

На самом деле волноваться не стоит, афиша мероприятий на Новый год 2020 в Киеве очень разнообразная и пестрит предложениями для всех возрастов.

Новый год 2020 на ВДНХ

Куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве: ВДНХ
Куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве: ВДНХ
Фото: facebook.com

Когда: 7.12 – 1.03

Первое, что приходит в голову при мысли каждого родителя "Куда пойти с ребенком на новый год 2020 в Киеве?" – это, конечно, ВДНХ. Попадая сюда, сразу окунаешься в новогоднюю атмосферу. Там начала свою работу уже традиционная "Зимова країна", как обычно, с множеством локаций и развлечений на любой вкус и для всех возрастов.

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Хотите – катаетесь на огромном катке в центре ВДНХ (более 1500 м льда!), хотите – пьете какао, глинтвейн и закусываете вкусняшками на одном из многочисленных фудкортов, а может, хотите покататься на тьюбе? Пожалуйста!

Обязательно загляните в резиденцию Деда Мороза, создайте собственную елочную игрушку на "Різдвяній Фабриці Мрій" и сфотографируйтесь с одной из ледовых скульптур, отправьте близким открытку с Рождественской почты. В общем, тут есть, чем заняться!

Народные гуляния на Софийской и Контрактовой площадях

Фото : Folk Ukraine
Фото : Folk Ukraine

Когда: 14.12 – 19.01

Традиционно главная елка страны и праздничная ярмарка располагаются на Софийской площади. А еще здесь покажут новогоднее представление для детей и взрослых "Лапландия 360", сказочный городок специально для детей, фотозоны и угощения в течение всего периода праздников до самого Крещения.

На Подоле также планируются грандиозные гуляния для всей семьи. Зимний городок в этностиле, фудкорты, Рождественская ярмарка, стрит-арт каток, резиденция Святого Николая для детей, праздничные концерты и множество семейных развлечений.

Певческое поле: фестиваль гигантских китайских фонарей

Куда пойти в Киеве на Новый год 2020: Певческое поле
Куда пойти в Киеве на Новый год 2020: Певческое поле
Фото: facebook.com

Когда: 14.12 – 2.02

Это более 30 гигантских инсталляций на территории красивого ландшафтного парка, подсвеченных изнутри, волшебная атмосфера и отличная идея провести время всей семьей на праздники. Поэтому парк работает с 16.00 до 22.00, потому что особенно очарователен именно в вечернее время.

Естественно, тут можно не только полюбоваться прекрасным зрелищем, но и перекусить, посетить одну из анимационных зон, посмотреть шоу-программу.

Выставка авторской куклы в музее Шевченко

Куда пойти в Киеве на Новый год 2020: Музей Шевченко
Куда пойти в Киеве на Новый год 2020: Музей Шевченко
Фото: facebook.com

Когда: 10.12.- 12.01

Если вы просмотрели уже все возможные варианты новогодних концертов в Киеве 2019-2020, утренников и представлений, и хочется чем-то дополнить эстетическое удовольствие, сходите с детьми в Национальный музей Тараса Шевченко на выставку авторских кукол и живописи "Кукольное чудо". Находится в сердце столицы, порадует и взрослых, и детей оригинальными работами мастеров из 10 стран мира. А потом можно перекусить в одной из ближайших кафешек и прогуляться до парка им. Шевченко, где, к слову, до 15 января работает бесплатный каток на период зимних праздников.

Шоу в Планетарии "Космическое Рождество"

Когда: 19.12 – 7.01

Здесь обязательно понравится школьникам и их родителям: в этом году организаторы для зрителей подготовили полнокупольное театрализованное праздничное шоу, которое транслируется на все 360 градусов, еще и с 3D-эффектом.

Театральные представления и мюзиклы

Когда: 19.12 – 19.01

Мюзикл "Фабрика Санты" в музыкальном театре (оперетте для детей и юношества), Winterra на ВДНХ, новогодние спектакли в ТЮЗе на Липках и Академическом театре кукол для самых маленьких, рождественские концерты в Киевской Оперетте, представления на рождественскую тематику в театре на Печерске, новая программа в Цирке и так далее – афиша мероприятий на Новый год 2020 в Киеве пестрит разнообразием. Остается только выбрать!

Пусть ваш 2020 год будет незабываемым, с наступающим!

Ранее мы также рассказали, в чем встречать Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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