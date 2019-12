Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий

Интересные события перед Новым годом, которые нельзя пропустить

Winterra. Легенда сказочного края Фото: facebook.com/winterrashow

Если вы не знаете, куда пойти в Киеве перед Новым годом, то предлагаем нашу подборку мероприятий 25-31 декабря 2019. Праздники все ближе и все больше хочется отдохнуть. Каждый найдет событие для себя, а их перед Новым годом будет очень много.

Смотрите подробности, где украинцы планируют встретить Новый Год:

Лучшие мероприятия, которые состоятся в столице – в нашей подборке.

Lords of the Sound GRAND CHRISTMAS

Lords of the Sound GRAND CHRISTMAS Фото: Facebook

Если вы не знаете где искать новогоднее настроение, концерт праздничных композиций – отличное решение. Вы услышите музыку, в которую заложена гармония и дух Рождества,

Lords of the Sound в сопровождении хора, финалисты и суперфиналисты вокальных талант-шоу, европейские рождественские хиты и саундтреки к новогодним фильмам. Это далеко не все сюрпризы, которые готовят организаторы Grand Christmas от Lords of the Sound.

Когда : 28 декабря, 19:00

: 28 декабря, 19:00 Где : Национальный дворец "Украина"

: Национальный дворец "Украина" Стоимость: 400-750

Winterra. Легенда сказочного края

Winterra. Легенда сказочного края Фото: facebook.com/winterrashow

В этом году на шоу "Winterra. Легенда казкового краю" украинцев будут удивлять новым форматом представления – 5D. Зрители будут наблюдать за интересным перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом. Кстати, в шоу будет больше хореографии и акробатики, по сравнению с предыдущими сезонами.

Когда : 23-27 декабря

: 23-27 декабря Где : ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1

: ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1 Стоимость: 250-2499 гривен

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей Фото: Facebook

На Певчем поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.

Гостей ждут: более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санты Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами и многое другое.

Когда : 23-27 декабря

: 23-27 декабря Где : Певчее поле, улица Лаврская, 33

: Певчее поле, улица Лаврская, 33 Стоимость: 200 гривен

Новогодняя феерия Штрауса

Новогодняя феерия Штрауса Фото: Facebook

В канун Нового года в Национальной филармонии пройдет концерт, посвященный творчеству известного австрийского композитора Иоганна Штрауса. Музыканты Национального президентского оркестра и вокалисты Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества исполнят его самые знаменитые произведения.

Когда : 30 декабря, 19:00

: 30 декабря, 19:00 Где : Национальная филармония, Владимирский спуск, 2

: Национальная филармония, Владимирский спуск, 2 Стоимость: 110-700 гривен

Балет "Щелкунчик"

Балет "Щелкунчик" Фото: Национальная опера Украины

Оперный театр предлагает юным зрителям спектакль-балет по мотивам самой популярной зимней сказки "Щелкунчик". Сюжет: девочка Мари получает от крестного необычную куклу в подарок на Рождество — Щелкунчика. И вскоре вокруг Мари начнут происходить неимоверные чудеса.

Когда : 30-31 декабря, 12.00, 17.00, 19.00

: 30-31 декабря, 12.00, 17.00, 19.00 Где : Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50

: Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50 Стоимость: 20-2000 грн.

Зимова країна: Корпорация подарков

Зимова країна: Корпорация подарков Фото: Facebook

В водовороте предновогодних развлечений можно легко забыть о подарках, поэтому на Зимовій країні работает тематическая ярмарка Корпорация подарков. Здесь можно приобрести различные украшения для дома, новогодние аксессуары, игрушки и сладости. Атмосферу и радостные эмоции задают также бесплатные мастер-классы для детей и взрослых.

Когда :14 декабря-12 января

:14 декабря-12 января Где : ВДНГ

: ВДНГ Стоимость: вход на территорию ВДНХ бесплатно

Фестиваль-квест Новогодние путешествия

Фестиваль-квест Новогодние путешествия Фото: facebook.com/samskara.kyiv

Еще один фестиваль, который объединяет предновогодние и новогодние развлечения и хлопоты. Это два этажа и 2500 кв м приключений, путешествие в Резиденцию Деда Мороза и подарок для каждого. Селфи-музей и новогодние бьюти-зоны, маскарад, мастерская подарков, где можно сделать подарок самому или вместе с ребенком, а эльфы помощники его упакуют. А также рождественские гадания: астрологи, маги, гадалки и хироманты, интеллектуальные игры, кукольный театр, фокусы, клоуны, цирковые номера, магические существа и настоящие волшебники!

Когда : 20 декабря-7 января

: 20 декабря-7 января Где : Арт-пространство Samskara

: Арт-пространство Samskara Стоимость: 300-500 грн

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.