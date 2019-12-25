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Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий

Интересные события перед Новым годом, которые нельзя пропустить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Winterra. Легенда сказочного края
Winterra. Легенда сказочного края
Фото: facebook.com/winterrashow

Если вы не знаете, куда пойти в Киеве перед Новым годом, то предлагаем нашу подборку мероприятий 25-31 декабря 2019. Праздники все ближе и все больше хочется отдохнуть. Каждый найдет событие для себя, а их перед Новым годом будет очень много.

Смотрите подробности, где украинцы планируют встретить Новый Год:

Лучшие мероприятия, которые состоятся в столице – в нашей подборке.

Lords of the Sound GRAND CHRISTMAS

Lords of the Sound GRAND CHRISTMAS
Lords of the Sound GRAND CHRISTMAS
Фото: Facebook

Если вы не знаете где искать новогоднее настроение, концерт праздничных композиций – отличное решение. Вы услышите музыку, в которую заложена гармония и дух Рождества,

Lords of the Sound в сопровождении хора, финалисты и суперфиналисты вокальных талант-шоу, европейские рождественские хиты и саундтреки к новогодним фильмам. Это далеко не все сюрпризы, которые готовят организаторы Grand Christmas от Lords of the Sound.

  • Когда: 28 декабря, 19:00
  • Где: Национальный дворец "Украина"
  • Стоимость: 400-750

Winterra. Легенда сказочного края

Winterra. Легенда сказочного края
Winterra. Легенда сказочного края
Фото: facebook.com/winterrashow

В этом году на шоу "Winterra. Легенда казкового краю" украинцев будут удивлять новым форматом представления – 5D. Зрители будут наблюдать за интересным перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом. Кстати, в шоу будет больше хореографии и акробатики, по сравнению с предыдущими сезонами.

  • Когда: 23-27 декабря
  • Где: ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1
  • Стоимость: 250-2499 гривен

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей
Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей
Фото: Facebook

На Певчем поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.

Гостей ждут: более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санты Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами и многое другое.

  • Когда: 23-27 декабря
  • Где: Певчее поле, улица Лаврская, 33
  • Стоимость: 200 гривен

Новогодняя феерия Штрауса

Новогодняя феерия Штрауса
Новогодняя феерия Штрауса
Фото: Facebook

В канун Нового года в Национальной филармонии пройдет концерт, посвященный творчеству известного австрийского композитора Иоганна Штрауса. Музыканты Национального президентского оркестра и вокалисты Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества исполнят его самые знаменитые произведения.

  • Когда: 30 декабря, 19:00
  • Где: Национальная филармония, Владимирский спуск, 2
  • Стоимость: 110-700 гривен

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Балет "Щелкунчик"

Балет "Щелкунчик"
Балет "Щелкунчик"
Фото: Национальная опера Украины

Оперный театр предлагает юным зрителям спектакль-балет по мотивам самой популярной зимней сказки "Щелкунчик". Сюжет: девочка Мари получает от крестного необычную куклу в подарок на Рождество — Щелкунчика. И вскоре вокруг Мари начнут происходить неимоверные чудеса.

  • Когда: 30-31 декабря, 12.00, 17.00, 19.00
  • Где: Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50
  • Стоимость: 20-2000 грн.

Зимова країна: Корпорация подарков

Зимова країна: Корпорация подарков
Зимова країна: Корпорация подарков
Фото: Facebook

В водовороте предновогодних развлечений можно легко забыть о подарках, поэтому на Зимовій країні работает тематическая ярмарка Корпорация подарков. Здесь можно приобрести различные украшения для дома, новогодние аксессуары, игрушки и сладости. Атмосферу и радостные эмоции задают также бесплатные мастер-классы для детей и взрослых.

  • Когда:14 декабря-12 января
  • Где: ВДНГ
  • Стоимость: вход на территорию ВДНХ бесплатно

Фестиваль-квест Новогодние путешествия

Фестиваль-квест Новогодние путешествия
Фестиваль-квест Новогодние путешествия
Фото: facebook.com/samskara.kyiv

Еще один фестиваль, который объединяет предновогодние и новогодние развлечения и хлопоты. Это два этажа и 2500 кв м приключений, путешествие в Резиденцию Деда Мороза и подарок для каждого. Селфи-музей и новогодние бьюти-зоны, маскарад, мастерская подарков, где можно сделать подарок самому или вместе с ребенком, а эльфы помощники его упакуют. А также рождественские гадания: астрологи, маги, гадалки и хироманты, интеллектуальные игры, кукольный театр, фокусы, клоуны, цирковые номера, магические существа и настоящие волшебники!

  • Когда: 20 декабря-7 января
  • Где: Арт-пространство Samskara
  • Стоимость: 300-500 грн

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве.

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