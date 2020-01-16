Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий

Предлагаем афишу интересных мероприятий 16-19 января

Куда пойти на этой недели в Киеве Фото: Pexels

Пролетели новогодние праздники, но кидаться в пучину работы с головой пока не особо хочется. Хотя впереди еще Крещение Господне – затяжных выходных не предвидится. Для того, чтобы не захандрить после выходных – предлагаем вам афишу мероприятий в Киеве на этой неделе 16-19 января 2020.

ТНМК дали праздничный концерт, смотрите подробности в видео:

В списке событий вы точно найдете для себя, куда пойти на этой неделе в Киеве, что посмотреть и зарядиться энергией.

Спектакль "Французский поцелуй"

Спектакль "Французский поцелуй" Фото: Facebook

Когда : 16 января, 19:00

: 16 января, 19:00 Где : Малый зал Дворца Украина, ул. Большая Васильковская, 103

: Малый зал Дворца Украина, ул. Большая Васильковская, 103 Билеты: 200-500 грн

Комедийная постановкакиевского театра "Тысячелетие" по пьесе Р. Хоудона "Паника". Жена освободила вечер для любовника, муж отправился в "командировку" к своей возлюбленной. Но грандиозные планы срываются, когда все искатели приключений внезапно оказываются запертыми на целый уик-енд. Зрители получат массу удовольствия.

Танго-спектакль Exit

Танго Фото: Pexels

Когда : 17 января, 19:00

: 17 января, 19:00 Где : Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4

: Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4 Билеты: от 190 грн

Танго-спектакль является коллаборацией Kiev-Tango-Project, танцевального театра Wave и известного танго-дуэта So-tango. В постановке будет все: музыка, танец, пластика, а также актерская игра. Всех зрителей ждут интересные сюжетные линии о людях с психологической зависимостью.

Концерт "Табула Раса"

"Табула Раса" Фото: instagram.com/tabula_rasa_official

Когда : 17 января, 22:00

: 17 января, 22:00 Где : Docker Pub, ул. Богатырская, 25

: Docker Pub, ул. Богатырская, 25 Билеты: 125-1400 грн

Музыканты играют рок-н-ролл уже более 30 лет, на этой неделе исполнят для фанатов свои самые известные хиты. Слушателей ждет яркая энергетика музыкантов, которая не проходит уже более 30 лет.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Когда : 13-14 января

: 13-14 января Где : Певчее поле, улица Лаврская, 33

: Певчее поле, улица Лаврская, 33 Билеты: 200 грн

На Певчем поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.

Grand Rock Piano Show

Grand Rock Piano Show Фото: concert.ua

Когда : 19 января, 19:00.

: 19 января, 19:00. Где : Дворец культуры КПИ, проспект Победы, 37

: Дворец культуры КПИ, проспект Победы, 37 Билеты: 330-900 грн

Просто грандиозное шоу, на котором в жанре симфонического рока сыграют любимые мелодии из фильмов и классические композиции. Такое событие нельзя пропустить.

Напомним, ранее мы сделали подборку интересных мероприятий в Киеве в январе 2020.

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