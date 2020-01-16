Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий
Предлагаем афишу интересных мероприятий 16-19 января
Пролетели новогодние праздники, но кидаться в пучину работы с головой пока не особо хочется. Хотя впереди еще Крещение Господне – затяжных выходных не предвидится. Для того, чтобы не захандрить после выходных – предлагаем вам афишу мероприятий в Киеве на этой неделе 16-19 января 2020.
ТНМК дали праздничный концерт, смотрите подробности в видео:
В списке событий вы точно найдете для себя, куда пойти на этой неделе в Киеве, что посмотреть и зарядиться энергией.
- Когда: 16 января, 19:00
- Где: Малый зал Дворца Украина, ул. Большая Васильковская, 103
- Билеты: 200-500 грн
Комедийная постановкакиевского театра "Тысячелетие" по пьесе Р. Хоудона "Паника". Жена освободила вечер для любовника, муж отправился в "командировку" к своей возлюбленной. Но грандиозные планы срываются, когда все искатели приключений внезапно оказываются запертыми на целый уик-енд. Зрители получат массу удовольствия.
- Когда: 17 января, 19:00
- Где: Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4
- Билеты: от 190 грн
Танго-спектакль является коллаборацией Kiev-Tango-Project, танцевального театра Wave и известного танго-дуэта So-tango. В постановке будет все: музыка, танец, пластика, а также актерская игра. Всех зрителей ждут интересные сюжетные линии о людях с психологической зависимостью.
- Когда: 17 января, 22:00
- Где: Docker Pub, ул. Богатырская, 25
- Билеты: 125-1400 грн
Музыканты играют рок-н-ролл уже более 30 лет, на этой неделе исполнят для фанатов свои самые известные хиты. Слушателей ждет яркая энергетика музыкантов, которая не проходит уже более 30 лет.
- Когда: 13-14 января
- Где: Певчее поле, улица Лаврская, 33
- Билеты: 200 грн
На Певчем поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.
- Когда: 19 января, 19:00.
- Где: Дворец культуры КПИ, проспект Победы, 37
- Билеты: 330-900 грн
Просто грандиозное шоу, на котором в жанре симфонического рока сыграют любимые мелодии из фильмов и классические композиции. Такое событие нельзя пропустить.
Напомним, ранее мы сделали подборку интересных мероприятий в Киеве в январе 2020.
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