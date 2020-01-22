Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий
Предлагаем афишу интересных событий 22-26 января
Праздничные выходные пролетели, но это не повод закрыться дома и перестать посещать классные события столицы. Конечно, можно отправиться на горнолыжный курорт, а можно побывать на интересных концертах, квестах и выставках, которые проходят на этой неделе 22-26 января в Киеве.
Итак, пусть сериалы подождут, ведь вам есть куда пойти в столице.
- Когда: 22 января, 19:00
- Где: Atlas, ул. Сечевых стрельцов, 37-41
- Билеты: от 890 гривен
В январе Джейкоб Бэнкс приедет в Киев, чтобы спеть свои искренние песни вживую. Этот британский соул-исполнитель шел к своему дебютному альбому шесть лет. Он получил название "Village" и вышел в ноябре 2018 года. Пластинка собрала в себе мелодии для радио, с намёком на классические жанровые стандарты и откровенные баллады, исполненные насыщенным баритоном.
- Когда: с 18 января по 13 февраля с 12:00 до 20:00
- Где: ВДНХ, Концерт-холл (павильон 9), просп. Академика Глушкова, 1.
- Билеты: 90 – 390 гривен
С 18 января по 13 февраля FILM.UA Group совместно с StarLight Entertainment представляют масштабный проект – выставку костюмов "Магия кино". Выставка даст зрителям возможность заглянуть за кулисы, узнать производственные секреты и тонкости мастерства, увидеть ту магию, что завораживала по ту сторону экрана. На презентации покажут уникальные костюмы, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу ("Захар Беркут", лав-стори "Віддана", сериала "Кріпосна", выступлений спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также уникальные образы с капсульной коллекции MAVKA).
- Когда: 23 января в 20:00
- Где: Docker Pub, ул. Богатырская, 25
- Билеты: 125 – 150 гривен
В камерной атмосфере, в уютном свете свечей будут вспоминать удивительный талант и незаурядную личность – Владимира Высоцкого. Ко Дню Рождения культового артиста вживую прозвучат песни и стихи. Поют и играют Алексей Горбунов и группа "Грусть Пилота".
- Когда: 24 января, 19:00
- Где: Киевский планетарий, ул. Б. Васильковская, 57/3
- Сколько: 400-800 гривен
Фронтмен легендарных "ВВ" и молодая певица объединились для записи совместной песни "Зима". Интересно, что Скрипка и Соловий сделали это с первого дубля. А затем за один день сняли клип в стиле легкого барокко. Презентацию совместной работы музыканты превратят в настоящий перформанс, принимать который будет столичный планетарий.
- Когда: 25 января, 19:00
- Где: Центральный дом офицеров ВСУ, ул. Грушевского, 30/1
- Билеты: 350-600 гривен
Звучание классического рока на украинских народных инструментах – Metallica на флейте, музыкальная дуэль электрокобзы и электробандуры в незабываемых хитах Deep Purple. А видели ли вы огненное рок-шоу на цимбалах в кромешной темноте? Это все, хиты Queen и The Beatles, а еще многое-многое другое вошло в специальную программу Национального академического оркестра народных инструментов.
Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий – куда пойти в январе в Киеве.
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