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Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий

Предлагаем афишу интересных событий 22-26 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Куда пойти в Киеве на этой неделе
Куда пойти в Киеве на этой неделе
Фото: Pexels

Праздничные выходные пролетели, но это не повод закрыться дома и перестать посещать классные события столицы. Конечно, можно отправиться на горнолыжный курорт, а можно побывать на интересных концертах, квестах и выставках, которые проходят на этой неделе 22-26 января в Киеве.

Итак, пусть сериалы подождут, ведь вам есть куда пойти в столице.

Джейкоб Бэнкс

  • Когда: 22 января, 19:00
  • Где: Atlas, ул. Сечевых стрельцов, 37-41
  • Билеты: от 890 гривен

В январе Джейкоб Бэнкс приедет в Киев, чтобы спеть свои искренние песни вживую. Этот британский соул-исполнитель шел к своему дебютному альбому шесть лет. Он получил название "Village" и вышел в ноябре 2018 года. Пластинка собрала в себе мелодии для радио, с намёком на классические жанровые стандарты и откровенные баллады, исполненные насыщенным баритоном.

Выставка костюмов "Магия кино"

Выставка костюмов
Выставка костюмов "Магия кино"
Фото: Facebook

  • Когда: с 18 января по 13 февраля с 12:00 до 20:00
  • Где: ВДНХ, Концерт-холл (павильон 9), просп. Академика Глушкова, 1.
  • Билеты: 90 – 390 гривен

С 18 января по 13 февраля FILM.UA Group совместно с StarLight Entertainment представляют масштабный проект – выставку костюмов "Магия кино". Выставка даст зрителям возможность заглянуть за кулисы, узнать производственные секреты и тонкости мастерства, увидеть ту магию, что завораживала по ту сторону экрана. На презентации покажут уникальные костюмы, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу ("Захар Беркут", лав-стори "Віддана", сериала "Кріпосна", выступлений спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также уникальные образы с капсульной коллекции MAVKA).

Трибьют ко Дню Рождения Владимира Высоцкого

Трибьют ко Дню Рождения Владимира Высоцкого
Трибьют ко Дню Рождения Владимира Высоцкого

  • Когда: 23 января в 20:00
  • Где: Docker Pub, ул. Богатырская, 25
  • Билеты: 125 – 150 гривен

В камерной атмосфере, в уютном свете свечей будут вспоминать удивительный талант и незаурядную личность – Владимира Высоцкого. Ко Дню Рождения культового артиста вживую прозвучат песни и стихи. Поют и играют Алексей Горбунов и группа "Грусть Пилота".

Олег Скрипка и Христина Соловий в Киевском планетарии

Олег Скрипка и Христина Соловий в Киевском планетарии
Олег Скрипка и Христина Соловий в Киевском планетарии
Фото: Instagram

  • Когда: 24 января, 19:00
  • Где: Киевский планетарий, ул. Б. Васильковская, 57/3
  • Сколько: 400-800 гривен

Фронтмен легендарных "ВВ" и молодая певица объединились для записи совместной песни "Зима". Интересно, что Скрипка и Соловий сделали это с первого дубля. А затем за один день сняли клип в стиле легкого барокко. Презентацию совместной работы музыканты превратят в настоящий перформанс, принимать который будет столичный планетарий.

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НАОНИ с рок-программой в Центральном доме офицеров

НАОНИ с рок-программой в Центральном доме офицеров
НАОНИ с рок-программой в Центральном доме офицеров
Фото: Facebook

  • Когда: 25 января, 19:00
  • Где: Центральный дом офицеров ВСУ, ул. Грушевского, 30/1
  • Билеты: 350-600 гривен

Звучание классического рока на украинских народных инструментах – Metallica на флейте, музыкальная дуэль электрокобзы и электробандуры в незабываемых хитах Deep Purple. А видели ли вы огненное рок-шоу на цимбалах в кромешной темноте? Это все, хиты Queen и The Beatles, а еще многое-многое другое вошло в специальную программу Национального академического оркестра народных инструментов.

Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий – куда пойти в январе в Киеве.

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