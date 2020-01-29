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Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий

Предлагаем афишу интересных событий 29 января – 2 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Куда пойти в Киеве
Куда пойти в Киеве
Фото: Pixabay

В Киеве на этой неделе можно посетить множество интересных мероприятий. Погода позволяет выбираться, а за вами лишь выбор – куда пойти в Киеве на этой неделе. Предлагаем список интересных событий.

Дэмиен Эскобар

  • Когда: 30 января, 20:00
  • Где: Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134
  • Почем: 890-2800 гривен

Американский скрипач начинал с братом как уличный музыкант, прошел через конвейер талант-шоу, заняв третье место в America’s Got Talent, и в итоге выступил на инаугурации Барака Обамы в 2009 году. Дуэт братьев также получил две "Грэмми", но с 2012 Дэмиен начал сольную карьеру. Впервые скрипач-виртуоз выступил в Украине в 2018. Теперь он возвращается с новой программой, но все с тем же скрипичным кроссовером, сочетающим в себе черты джаза, поп-музыки, ритм-энд-блюза и хип-хопа.

Спектакль "Майн Кампф"

"Майн Камф"
"Майн Камф"
Фото: Facebook

  • Когда: 30 января, 19:00
  • Где: Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, пр-т Броварской, 25
  • Билеты: 105-300 гривен

На этой неделе киевлян ждет ироничная комедия, рассказывающая альтернативную историю становления Гитлера в обществе и у власти. История одного из жесточайших в мире тиранов, освещенная с совершенно новой стороны, расскажет зрителю об истоках зарождения жестокости, злоупотреблении добротой окружающих, а также о простодушности истинных интеллигентов, слишком часто прощающих людям их наглость и неопрятность. Это лирическая постановка с острыми психологическими вопросами, которая заставит глубоко задуматься и многое переосмыслить в своей жизни.

Фестиваль-квест "Китай: Тайны Поднебесной"

Фестиваль-квест
Фестиваль-квест "Китай: тайны Поднебесной"
Фото: пресс-служба

  • Когда: 24 января-16 февраля
  • Где: Киев, Арт-пространство SAMSKARA, Львовская площадь, 8а. 11:00-21:00.
  • Билеты: от 250 гривен

Фестиваль-квест – это необычное приключение для семьи, друзей или влюбленных. Это новый формат развлечений, где вы – главный герой, раскрывающий тайны Китая с помощью игр, загадки VR-технологий. Вас ждут 2 этажа и 2500 кв. м секретов, где Поднебесная оживет в интерактивном арт-пространстве Samskara на видеостенах, под куполом сферического кинотеатра 360°, в фантастических локациях. Это мир мудрецов и драконов, великих изобретений, волшебных принцесс, императоров и богов!

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Ray Collins’ Hot-Club

  • Когда: 1 февраля, 19:00
  • Где: Caribbean Club, вул. С. Петлюры, 4
  • Билеты: 590 – 1290 гривен

Лучший свинг-оркестр Европы – Ray Collins' Hot-Club снова сыграет в Киеве. В рамках мировой премьеры музыканты презентуют украинским меломанам новый альбом When night comes to Berlin. Их концерты как машина времени. Уникальный оркестр воспроизводит в выступлениях эстетику биг-бэндов 30-х и музыку 40х-50х. Вживую звучит удивительный синтез – свинг, неосвинг, джамп-блюз, джайв и рок-н-ролл. С свинг-оркестром также сыграют главные рок-н-рольщики Киева – группа "Руки'в Брюки".

Intelligency

  • Когда: 1 февраля, 19:00
  • Где: Mezzanine, ул. Нижнеюрковская, 31
  • Билеты: 300 гривен

Беларусы сочетают в своем творчестве techno, IDM и blues, время от времени дополняя все это живой скрипкой и духовой секцией. Именно в таком расширенном составе музыканты приедут в Киев представлять свой альбом Renovatio. Причем это будет уникальное четырехчасовое шоу в трех частях. Сначала живой концерт в расширенном составе, затем часовая программа двух музыкантов и под занавес техно-сет. Так что перед концертом рекомендуется как следует отдохнуть – это будет очень жаркий зимний вечер.

Напомним, легендарная группа 90-х Morcheeba едет в Киев, чтобы сыграть свой лучший материал и найти новых почитателей своего творчества. Концерт состоится 14 июля в HC Hall.

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