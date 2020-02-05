Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий
Предлагаем афишу интересных событий 5 – 2 февраля 2020
Февральские морозы пока не страшны, поэтому смело можно отправляться на выставки, квесты, концерты. В Киеве на этой неделе будет множество интересных мероприятий.
В Ужгороде состоялся традиционный фестиваль "Коляды в старом селе", смотрите подробности:
В нашей подборке мероприятий каждый найдет для себя событие, на которое стоит пойти на этой неделе в Киеве.
- Когда: до 13 февраля, 12:00–20:00
- Где: концерт-холл ВДНГ, метро "Выставочный центр"
- Билеты: 90–390 гривен. Детям до 3 лет в сопровождении родителей бесплатно
Всем интересно будет увидеть коллекцию уникальных костюмов, созданных специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Здесь есть костюмы со съемок исторического боевика "Захар Беркут", мелодрамы "Віддана", телесериала "Кріпосна", с показов спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также экспозиция с невероятно красивыми образами из капсульной коллекции MAVKA по мотивам мультфильма "Мавка. Лісова пісня".
- Когда: 06 февраля, 19:30
- Где: Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского
- Билеты: 190–490 гривен
Знаменитая книга французского писателя Бернара Вербера уже 20 лет входит в список абсолютных бестселлеров мира, а тираж "Империи Ангелов" превысил 10 миллионов экземпляров. Произведение называют "одой жизни", "посвящением современному человеку". Главный герой после смерти попадает на небеса и становится ангелом-хранителем для трех человеческих душ: ранимого и неуверенного в себе французского писателя, российского беспризорника-убийцы и самовлюбленной американки, завоевавшей позже титул "Мисс Вселенная". Жизненный путь каждого из них, а также испытания, которые проходит Ангел на протяжении жизни его подопечных, составляют непростую сюжетную основу для сценической постановки в исполнении актеров театра "Визави". Но справились они на отлично, в чем зрители могут убедиться, посетив спектакль.
- Когда: 06–16 февраля, с 10:00 до 18:00
- Где: Национальный музей "Киевская картинная галерея"
- Билеты: 99 гривен. Детям до 10 лет бесплатно
Хань Юйчень — всемирно известный китайский художник, исследователь Китайской академии художеств. Его персональные выставки с успехом проходили в Национальном музее Китая, Королевском музее декоративного искусства в Париже, Академии изобразительных искусств имени Репина, Брюссельском художественном центре в Бельгии, дворце Медичи во Флоренции, в музеях Генуи.
На выставке "Искусство Тибета", которая откроется в Киеве 6 февраля, будут представлены 49 полотен художника. Это лучшие работы Хань Юйченя, иллюстрирующие повседневную жизнь тибетцев: монахов, паломников, простых рабочих и селян. Он несколько раз посещал Тибет, каждый раз открывая его с новой стороны. Все вырученные средства от продажи билетов организаторы выставки направят на благотворительность.
- Когда: 1-23 февраля, с 16:00 до 22:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31
- Билеты: 160-200 гривен
В Киев возвращается интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-коре.
- Когда: 6 февраля, 19:30
- Где: Grand Hall Khreschatyk, улица Крещатик, 14
- Билеты: 150 гривен с игрока
Если вы знаете о кинематографе все и даже больше – эта игра для вас. Отвечайте на вопросы о культовых фильмах и актерах, режиссерах и номинациях "Оскара". А если хотите "влиться" в атмосферу, выбирайте на выход смокинг или костюм.
- Когда: 7 февраля, 22:00
- Где: Дворец культуры Куреневка, улица Константиновская, 73
- Билеты: 150-200 гривен
Фанатов короля регги зовут на яркую вечеринку, приуроченную к его Дню рождения. На сцене выступит множество диджеев, среди которых:
- DEADAMAD aka Killakid [TCD squad]
- AGNi & Dj MiiiR [TCD squad]
- GARRYMAN aka MC Shishkoffsky (Jah'mansLove)
- DENNYMAN (Jah'Manslove)
- DUBMASTA selecta
- BUZZKEEPER
- ROOTSCONTROLLER
- BASSOTKY
- 4MI (BY)
- DUB-i
- HOPECLIFF
- PSYCHO MC
- VJ Support: DAOJAH
Напомним, ранее мы писали о том, что легендарная группа 90-х Morcheeba едет в Киев, чтобы сыграть свой лучший материал и найти новых почитателей своего творчества.
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