Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий

Предлагаем афишу интересных событий 5 – 2 февраля 2020

Куда пойти в Киеве на этой неделе Фото: Depositphotos

Февральские морозы пока не страшны, поэтому смело можно отправляться на выставки, квесты, концерты. В Киеве на этой неделе будет множество интересных мероприятий.

В Ужгороде состоялся традиционный фестиваль "Коляды в старом селе", смотрите подробности:

В нашей подборке мероприятий каждый найдет для себя событие, на которое стоит пойти на этой неделе в Киеве.

Выставка костюмов "Магия кино"

Выставка костюмов "Магия кино" Фото: пресс-служба

Когда : до 13 февраля, 12:00–20:00

: до 13 февраля, 12:00–20:00 Где : концерт-холл ВДНГ, метро "Выставочный центр"

: концерт-холл ВДНГ, метро "Выставочный центр" Билеты: 90–390 гривен. Детям до 3 лет в сопровождении родителей бесплатно

Всем интересно будет увидеть коллекцию уникальных костюмов, созданных специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Здесь есть костюмы со съемок исторического боевика "Захар Беркут", мелодрамы "Віддана", телесериала "Кріпосна", с показов спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также экспозиция с невероятно красивыми образами из капсульной коллекции MAVKA по мотивам мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

Империя Ангелов

Империя Ангелов Фото: Facebook

Когда : 06 февраля, 19:30

: 06 февраля, 19:30 Где : Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского

: Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского Билеты: 190–490 гривен

Знаменитая книга французского писателя Бернара Вербера уже 20 лет входит в список абсолютных бестселлеров мира, а тираж "Империи Ангелов" превысил 10 миллионов экземпляров. Произведение называют "одой жизни", "посвящением современному человеку". Главный герой после смерти попадает на небеса и становится ангелом-хранителем для трех человеческих душ: ранимого и неуверенного в себе французского писателя, российского беспризорника-убийцы и самовлюбленной американки, завоевавшей позже титул "Мисс Вселенная". Жизненный путь каждого из них, а также испытания, которые проходит Ангел на протяжении жизни его подопечных, составляют непростую сюжетную основу для сценической постановки в исполнении актеров театра "Визави". Но справились они на отлично, в чем зрители могут убедиться, посетив спектакль.

Хай Юйчень "Искусство Тибета"

Хай Юйчень "Искусство Тибета" Фото: Facebook

Когда : 06–16 февраля, с 10:00 до 18:00

: 06–16 февраля, с 10:00 до 18:00 Где : Национальный музей "Киевская картинная галерея"

: Национальный музей "Киевская картинная галерея" Билеты: 99 гривен. Детям до 10 лет бесплатно

Хань Юйчень — всемирно известный китайский художник, исследователь Китайской академии художеств. Его персональные выставки с успехом проходили в Национальном музее Китая, Королевском музее декоративного искусства в Париже, Академии изобразительных искусств имени Репина, Брюссельском художественном центре в Бельгии, дворце Медичи во Флоренции, в музеях Генуи.

На выставке "Искусство Тибета", которая откроется в Киеве 6 февраля, будут представлены 49 полотен художника. Это лучшие работы Хань Юйченя, иллюстрирующие повседневную жизнь тибетцев: монахов, паломников, простых рабочих и селян. Он несколько раз посещал Тибет, каждый раз открывая его с новой стороны. Все вырученные средства от продажи билетов организаторы выставки направят на благотворительность.

Фестиваль китайских фонарей

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Когда : 1-23 февраля, с 16:00 до 22:00

: 1-23 февраля, с 16:00 до 22:00 Где : Спивоче поле, улица Лаврская, 31

: Спивоче поле, улица Лаврская, 31 Билеты: 160-200 гривен

В Киев возвращается интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-коре.

Мозгобойня "Кино и Музыка. Оскароносная"

Мозгобойня "Кино и Музыка. Оскароносная" Фото: Facebook

Когда : 6 февраля, 19:30

: 6 февраля, 19:30 Где : Grand Hall Khreschatyk, улица Крещатик, 14

: Grand Hall Khreschatyk, улица Крещатик, 14 Билеты: 150 гривен с игрока

Если вы знаете о кинематографе все и даже больше – эта игра для вас. Отвечайте на вопросы о культовых фильмах и актерах, режиссерах и номинациях "Оскара". А если хотите "влиться" в атмосферу, выбирайте на выход смокинг или костюм.

Вечеринка в честь Дня рождения Боба Марли

Вечеринка в честь Дня рождения Боба Марли Фото: Facebook

Когда : 7 февраля, 22:00

: 7 февраля, 22:00 Где : Дворец культуры Куреневка, улица Константиновская, 73

: Дворец культуры Куреневка, улица Константиновская, 73 Билеты: 150-200 гривен

Фанатов короля регги зовут на яркую вечеринку, приуроченную к его Дню рождения. На сцене выступит множество диджеев, среди которых:

DEADAMAD aka Killakid [TCD squad]

AGNi & Dj MiiiR [TCD squad]

GARRYMAN aka MC Shishkoffsky (Jah'mansLove)

DENNYMAN (Jah'Manslove)

DUBMASTA selecta

BUZZKEEPER

ROOTSCONTROLLER

BASSOTKY

4MI (BY)

DUB-i

HOPECLIFF

PSYCHO MC

VJ Support: DAOJAH

Напомним, ранее мы писали о том, что легендарная группа 90-х Morcheeba едет в Киев, чтобы сыграть свой лучший материал и найти новых почитателей своего творчества.

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