Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий

Предлагаем афишу интересных событий 5 – 2 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:47
Куда пойти в Киеве на этой неделе
Куда пойти в Киеве на этой неделе
Фото: Depositphotos

Февральские морозы пока не страшны, поэтому смело можно отправляться на выставки, квесты, концерты. В Киеве на этой неделе будет множество интересных мероприятий.

В Ужгороде состоялся традиционный фестиваль "Коляды в старом селе", смотрите подробности:

В нашей подборке мероприятий каждый найдет для себя событие, на которое стоит пойти на этой неделе в Киеве.

Выставка костюмов "Магия кино"

Выставка костюмов "Магия кино"
Выставка костюмов "Магия кино"
Фото: пресс-служба

  • Когда: до 13 февраля, 12:00–20:00
  • Где: концерт-холл ВДНГ, метро "Выставочный центр"
  • Билеты: 90–390 гривен. Детям до 3 лет в сопровождении родителей бесплатно

Всем интересно будет увидеть коллекцию уникальных костюмов, созданных специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Здесь есть костюмы со съемок исторического боевика "Захар Беркут", мелодрамы "Віддана", телесериала "Кріпосна", с показов спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также экспозиция с невероятно красивыми образами из капсульной коллекции MAVKA по мотивам мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

Империя Ангелов

Империя Ангелов
Империя Ангелов
Фото: Facebook

  • Когда: 06 февраля, 19:30
  • Где: Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского
  • Билеты: 190–490 гривен

Знаменитая книга французского писателя Бернара Вербера уже 20 лет входит в список абсолютных бестселлеров мира, а тираж "Империи Ангелов" превысил 10 миллионов экземпляров. Произведение называют "одой жизни", "посвящением современному человеку". Главный герой после смерти попадает на небеса и становится ангелом-хранителем для трех человеческих душ: ранимого и неуверенного в себе французского писателя, российского беспризорника-убийцы и самовлюбленной американки, завоевавшей позже титул "Мисс Вселенная". Жизненный путь каждого из них, а также испытания, которые проходит Ангел на протяжении жизни его подопечных, составляют непростую сюжетную основу для сценической постановки в исполнении актеров театра "Визави". Но справились они на отлично, в чем зрители могут убедиться, посетив спектакль.

Хай Юйчень "Искусство Тибета"

Хай Юйчень "Искусство Тибета"
Хай Юйчень "Искусство Тибета"
Фото: Facebook

  • Когда: 06–16 февраля, с 10:00 до 18:00
  • Где: Национальный музей "Киевская картинная галерея"
  • Билеты: 99 гривен. Детям до 10 лет бесплатно

Хань Юйчень — всемирно известный китайский художник, исследователь Китайской академии художеств. Его персональные выставки с успехом проходили в Национальном музее Китая, Королевском музее декоративного искусства в Париже, Академии изобразительных искусств имени Репина, Брюссельском художественном центре в Бельгии, дворце Медичи во Флоренции, в музеях Генуи.

На выставке "Искусство Тибета", которая откроется в Киеве 6 февраля, будут представлены 49 полотен художника. Это лучшие работы Хань Юйченя, иллюстрирующие повседневную жизнь тибетцев: монахов, паломников, простых рабочих и селян. Он несколько раз посещал Тибет, каждый раз открывая его с новой стороны. Все вырученные средства от продажи билетов организаторы выставки направят на благотворительность.

Фестиваль китайских фонарей

Фестиваль гигантских китайских фонарей
Фестиваль гигантских китайских фонарей

  • Когда: 1-23 февраля, с 16:00 до 22:00
  • Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31
  • Билеты: 160-200 гривен

В Киев возвращается интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-коре.

Читайте также:
"Особенные" и "Хищные птицы": что посмотреть в кино на этой неделе

Мозгобойня "Кино и Музыка. Оскароносная"

Мозгобойня "Кино и Музыка. Оскароносная"
Мозгобойня "Кино и Музыка. Оскароносная"
Фото: Facebook

  • Когда: 6 февраля, 19:30
  • Где: Grand Hall Khreschatyk, улица Крещатик, 14
  • Билеты: 150 гривен с игрока

Если вы знаете о кинематографе все и даже больше – эта игра для вас. Отвечайте на вопросы о культовых фильмах и актерах, режиссерах и номинациях "Оскара". А если хотите "влиться" в атмосферу, выбирайте на выход смокинг или костюм.

Вечеринка в честь Дня рождения Боба Марли

Вечеринка в честь Дня рождения Боба Марли
Вечеринка в честь Дня рождения Боба Марли
Фото: Facebook

  • Когда: 7 февраля, 22:00
  • Где: Дворец культуры Куреневка, улица Константиновская, 73
  • Билеты: 150-200 гривен

Фанатов короля регги зовут на яркую вечеринку, приуроченную к его Дню рождения. На сцене выступит множество диджеев, среди которых:

  • DEADAMAD aka Killakid [TCD squad]
  • AGNi & Dj MiiiR [TCD squad]
  • GARRYMAN aka MC Shishkoffsky (Jah'mansLove)
  • DENNYMAN (Jah'Manslove)
  • DUBMASTA selecta
  • BUZZKEEPER
  • ROOTSCONTROLLER
  • BASSOTKY
  • 4MI (BY)
  • DUB-i
  • HOPECLIFF
  • PSYCHO MC
  • VJ Support: DAOJAH

Напомним, ранее мы писали о том, что легендарная группа 90-х Morcheeba едет в Киев, чтобы сыграть свой лучший материал и найти новых почитателей своего творчества.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Национальные шубы, световое шоу, оркестр и 30 артистов: в Киеве покажут мюзикл "Гуцулка Ксеня" Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша лучших мероприятий
билеты мероприятия выставки куда пойти
Реклама

Новости партнеров

Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Сегодня, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Сегодня, 09:22Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

Вчера, 17:32Fun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

Вчера, 16:52Шоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Вчера, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

Вчера, 10:03Шоу-бизнес

"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк случайно встретилась с Брэдли Купером на вечеринке

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

3 февраляFun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

3 февраляШоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

3 февраляТехно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

3 февраляFun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Цветная капуста с мясом в духовке
Цветная капуста с мясом в духовке
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога