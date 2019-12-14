Куда пойти в Киеве на выходных: афиша лучших мероприятий

Мы знаем, чем заняться в этот уикенд

Куда пойти в Киеве на выходных Фото: unsplash.com

На этих выходных, 14-15 декабря, в Киеве состоится концерт Ляпис 98, спектакль Антона Лирника и Лилии Ребрик, а также другие ивенты. Если вы не знаете, чем заняться в этот уикенд, – читайте подборку мероприятий от Сегодня.Lifestyle.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Когда : декабрь-февраль

: декабрь-февраль Где: Певческое поле

На Певческом поле открылся новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей. До 2 февраля посетители смогут увидеть более 30 гигантских фигур "Легенды Поднебесной": легендарную терракотовую армию и большую китайскую стену, подводный мир, персонажей древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, панд, гигантские цветы, аллею влюбленных и другие невероятные инсталляции.

Турнир киберспортсменов

Когда : 14 декабря

: 14 декабря Где: Киев Киберспорт Арена (Вадима Гетьмана, 13)

В субботу, 14 декабря, в Киеве пройдет грандиозный турнир по киберспорту – LAN-финал Red Bull River Runes. В день финала на месте будет организован любительский турнир для всех желающих. Также пройдет конкурс для знатоков Dota 2, состоится турнир по Dota Underlords, а для лучших шахматистов организаторы приготовили подарки. Начало в 14:00.

Зимняя страна на ВДНХ

Зимняя страна на ВДНХ Фото: Facebook

Когда : 7 декабря-1 марта, ежедневно с 10:00 до 22:00

: 7 декабря-1 марта, ежедневно с 10:00 до 22:00 Где : ВДНХ

: ВДНХ Билеты: вход на территорию парка свободный

В пятый раз на зиму ВДНХ превратится в огромный парк развлечений "Зимова країна на ВДНГ". Чего тут только нет – горки, каток, Резиденция с Дедом Морозом, палатки с горячим глинтвейном и настоящий Замок ледяных скульптур. Фундаментальной концепцией в этом сезоне стала тема воплощения желаний гостей парка.

Ляпис 98

Ляпис 98 Фото: Instagram

Когда : 15 декабря, 19:00

: 15 декабря, 19:00 Где : Stereo Plaza

: Stereo Plaza Билеты: 799-3499 грн

Лучшая группа в жанре радикального шансона представит свое новое шоу "Всем девчонкам нравится!". Команда Сергея Михалка – частые гости в столице, однако каждый их визит особенный. Поэтому не упустите возможность убедиться в этом собственными глазами!

"Любовные письма", Антон Лирник и Лилия Ребрик

"Любовные письма", Антон Лирник и Лилия Ребрик Фото: пресс-служба

Когда : 15 декабря, 19:00

: 15 декабря, 19:00 Где : МЦКИ (Октябрьский дворец)

: МЦКИ (Октябрьский дворец) Билеты: от 299 грн

Это спектакль о любви, где на сцене только два актера – Он и Она. Продюсер и шоумен Антон Лирник и телеведущая Лилия Ребрик играют двух влюбленных. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь. Это история двух судеб, история любви. Они не вместе, и не по чьей-либо вине – так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины – талантливой, страстной, яркой. И жизнь мужчины – целеустремлённого, честного, умного. Итог любви – коробки писем.

Напомним, что ранее мы публиковали подборку лучших мероприятий декабря в Киеве.

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