Куда пойти в Киеве в декабре: афиша мероприятий, которые нельзя пропустить

Вы сможете посетить концерты, выставки, фестивали, новогодние ярмарки и мастер-классы

Куда пойти в Киеве в декабре Фото: Pexels

Наконец-то декабрь – пора, когда смело модно забыть о диване даже в самую холодную погоду. Этот месяц будет переполнен праздничными ярмарками, выставками, концертами и фестивалями. Если вы не знаете, куда пойти в декабре в Киеве – читайте нашу подборку мероприятий.

"Рождественская фабрика желаний"

"Рождественская фабрика желаний" Фото: Facebook

Когда : декабрь-январь

: декабрь-январь Где : ВДНГ

: ВДНГ Билеты: 200 грн

Под Новый год все мы немного дети – начинаем верить в чудеса и ждать, что все наши мечты исполнятся. В этом году так тому и быть! В ноябре на киевском ВДНГ начала свою работу уникальная Рождественская Фабрика Желаний. Там, на улочках бутафорского новогоднего городка, волшебные эльфы учат посетителей создавать блестящие елочные украшения, а параллельно рассказывают как сделать так, чтобы мечты исполнились. Домой гости уносят игрушку с главным пожеланием на 2020-й год.

ДахаБраха

ДахаБраха Фото: instagram.com/dakhabrakha

Когда : 6 декабря, 19:00

: 6 декабря, 19:00 Где : Дворец Спорта

: Дворец Спорта Билеты: 390 — 2450 грн

Талант группы ДахаБраха давно оценили в Европе и Америке, а вот в родной Украине музыканты пока выступали на достаточно скромных площадках, но этой зимой все измениться, группа планирует собрать свой первый Дворец спорта! Согласитесь, место более достойное тех, чья музыка звучит в американском сериала "Фарго", рекламе Дэвида Бекхэма, и в эфире телеканала ВВС.

Зимняя страна на ВДНХ

Зимняя страна на ВДНХ Фото: Facebook

Когда : 7 декабря — 1 марта, ежедневно с 10:00 до 22:00

: 7 декабря — 1 марта, ежедневно с 10:00 до 22:00 Где : ВДНХ

: ВДНХ Билеты: вход на территорию парка свободный

В пятый раз на зиму ВДНХ превратится в огромный парк развлечений "Зимова країна на ВДНГ". Чего тут только нет – горки, каток, Резиденция с Дедом Морозом, палатки с горячим глинтвейном и настоящий Замок ледяных скульптур. Фундаментальной концепцией в этом сезоне стала тема воплощения желаний гостей парка.

НЕАНГЕЛЫ выпустили песню с матами Фото: instagram.com/neangely.official

Когда : 11 декабря, 19:00

: 11 декабря, 19:00 Где : Национальный дворец искусств "Украина"

: Национальный дворец искусств "Украина" Билеты: 250-1650 грн

Альбом "13" для группы "НеАнгелы" – начало нового этапа в творчестве популярного дуэта. В обновленную программу, которые подготовили к его презентации девушки, вошли как новые треки, так и проверенные годами хиты. И хотя в народе число 13 принято считать несчастливым, сами Слава и Вика его таким не считают и планируют доказать это на концерте и остальным.

Brainstorm

Brainstorm Фото: instagram.com/brainstormofficial

Когда : 12 декабря, 19:00

: 12 декабря, 19:00 Где : Caribbean Club

: Caribbean Club Билеты: 890 — 4900 грн

Когда говоришь Латвия, вспоминаешь группу Brainstorm. Когда говоришь Brainstorm, думаешь о Латвии. Самая популярная группа с холодных Балтийских городов приедет в Киев с концертом, в котором в песенном виде собрана вся их 30-летняя биография.

Она так и называется – "30 музыкальных историй", вместо слов – главные хиты группы за последние 30 лет – от той самой Maybe и "Иномарок" до последнего хита "Контакты".

Ляпис 98

Ляпис 98 Фото: Instagram

Когда : 15 декабря, 19:00

: 15 декабря, 19:00 Где : Stereo Plaza

: Stereo Plaza Билеты: 799-3499 грн

Лучшая группа в жанре радикального шансона представит свое новое шоу "Всем девчонкам нравится!" Команда Сергея Михалка – частые гости в столице, однако каждый их визит особенный. Поэтому не упустите возможность убедиться в этом собственными глазами!

Grand Christmas, Lords Of The Sound

Grand Christmas, Lords Of The Sound Фото: Facebook

Когда : 28 декабря, 19:00

: 28 декабря, 19:00 Где : Национальный дворец "Украина"

: Национальный дворец "Украина" Билеты: 400-750

Если вы не знаете где искать новогоднее настроение, концерт праздничных композиций – отличное решение. Вы услышите музыку, в которую заложена гармония и дух Рождества,

Lords of the Sound в сопровождении хора, финалисты и суперфиналисты вокальных талант-шоу, европейские рождественские хиты и саундтреки к новогодним фильмам. Это далеко не все сюрпризы, которые готовят организаторы Grand Christmas от Lords of the Sound.

Новогодний джаз

Джаз Фото: Pixabay

Когда : 27 декабря – 30 декабря, 19:00

: 27 декабря – 30 декабря, 19:00 Где : Дом Кино

: Дом Кино Билеты: 190-690 грн

В поисках праздничного вдохновения можно долго бродить по городу. Или – заглянуть 27 декабря в Дом кино на Новогодний джаз от Svitlo concert. Джазовый музыкант из Лос-Анджелеса, Чак Вензли и Родиона Иванова соберутся вместе чтобы сыграть рождественскую классику в джазовой обработке накануне Нового года и подарить гостям самые теплые эмоции.

Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий на 3-8 декабря 2019. Каждый найдет событие для себя, а их в декабре будет очень много.

