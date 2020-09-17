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Куда пойти в Киеве в этот уик-энд: афиша мероприятий на 19-20 сентября

Сегодня, 13:08

Интересные мероприятия для отдыха на выходных

В предстоящие выходные в Киеве пройдет много интересных мероприятий и событий, которые подойдут для отдыха после прошедшей недели. Сегодня.Lifesyle делятся лучшими из них.

Выставка кинорекламы 1920-30-х

Уникальная выставка "Кричать! Звать! Гореть" демонстрирует около сотни редких киноплакатов, созданных украинскими художниками для отечественных и зарубежных кинокартин. Также на выставке можно увидеть оригинальные фрагменты фильмов, буклеты, либретто, рекламные листы в газетах и журналах 1920-30-х годов, которые помогут сформировать представление о кинорекламе как отдельной индустрии тех времен.

Входные билеты можно приобрести в кассе "Довженко-центра".

Когда: до 27 сентября с 12:00 – до 19:00, выходные дни: понедельник, вторник

Где: "Довженко-центр", ул. Васильковская, 1

Выставка кинорекламы 1920-30-х
Выставка кинорекламы 1920-30-х
Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

27 Львовский международный BookForum

16 сентября стартовал BookForum, основной темой которого в этом году стала – "Перепись населения: знать, кто мы есть". Участников ждут 137 онлайн-событий, к которым присоединятся иностранные авторы. А специальными гостями форума стали мексиканская писательница Фернанда Мельчор, получившая Международную литературную премию, британский писатель Питер Померанцев и австралийская писательнице Хезер Моррис.

Доступ ко всем трансляциям на официальном сайте форума свободный.

Когда: с 16 по 20 сентября

Где: онлайн на официальном сайте 27-го BookForum.

Фестиваль "Лето на ВДНГ"

Осень радует нас теплыми днями, а поэтому развлечения на свежем воздухе продолжаются. Гости фестиваля могут посетить контактный зоопарк, арендовать ролики и велосипед, поиграть в командный квест или провести время с друзьями за игрой в пейнтбол.

Кроме того, на ВДНХ до 1 ноября проходит масштабная выставка "Восстание роботов", на которой представлены девять самых популярных роботов из комиксов и видеоигр, и к тому же, в реальном размере.

Когда: ежедневно

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

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Город людей: графика шестидесятников

На выставке можно увидеть работы киевских художников 60-х годов прошлого века. Каким увидело и запомнило Киев поколение шестидесятников, которое запечатлело образ города тех времен? Среди работ гости выставки увидят картины Аллы Горской, Виктора Зарецкого, Александра Дубовика, Алексея Захарчука, Игоря Григорьева, Акима Левича, которые передали атмосферу Киева, лишенного идеологии

Вход на выставку бесплатный, при условии приобретения билета на территорию заповедника.

Когда: с 15 до 20 сентября, с 10:00 до 21:00

Где: Национальный заповедник "София Киевская"

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Выставка "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения"

С 9 сентября по 9 октября в Киеве в пространстве Dialog Hub покажут выставку социально-провокационного проекта "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения" фотографа Trisha. Поддержали идею и снялись в фотосессии в жанре ню украинские селебрити, среди которых: Ольга Сумская, Ирина Билык, Дима Коляденко, Монро, Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария, Катя Бужинская, Анна Добрыднева и другие. Цель фотопроекта — показать красоту, свободу, смелость и сексуальность вне временных рамок и стереотипов, научить принимать и любить себя в любом возрасте. Вход на выставку бесплатный.

Когда: с 9 сентября по 9 октября с 10:00 до 19:00

Где: улица Владимирская, 43

Ранее мы рассказали, куда ехать в Украине за необычными фото.

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