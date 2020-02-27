Куда пойти в Киеве в марте 2020: афиша главных событий месяца
Каждый сможет посетить концерты, выставки, фестивали, ярмарки и мастер-классы
Наконец-то весна уже в трех шагах от нас, веет теплом и первыми цветами. Хочется гулять, танцевать и слушать крутую музыку. Если вы не решили куда пойти в Киеве в марте, не огорчайтесь. В первый день весны будет много событий, которые можно посетить.
В Ужгороде состоялся традиционный фестиваль "Коляды в старом селе", смотрите подробности:
Предлагаем афишу интересных мероприятий в марте.
- Когда: 4 марта, 19:00
- Где: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1
- Билеты: 350-1250 гривен
Группа представит новый альбом. Пластинка Nirvana стала подарком фанатам группы к Новому году, а большое шоу в поддержку релиза станет праздником, знаменующим начало весны. С киевского концерта начнется большое турне группы по городам Украины, в котором запланированы аж 28 концертов. Поддержать украинских артистов приедут швейцарцы Kadebostany.
- Когда: 6 марта 2020 года, 19:00
- Где: Stereo Plaza (малый зал), просп. В Лобановского, 119
- Билеты: 2190 – 4790 гривен
Метал-проект Lindemann, образованный в 2015 году фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и лидером Hypocrisy и Pain Петером Тэгтгреном, выступит в Киеве. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. 22 ноября 2019 года вышла новая пластинка коллектива под названием F&M, которую Lindemann и представят в столице. И это будет шоу строго для взрослых.
- Когда: 7 марта, 19:00
- Где: ATLAS
- Билеты : 500–1200 гривен
7 марта к юбилею культовой пластинки "Друга Ріка" даст в клубе ATLAS уникальный концерт, как для слушателей, так и для самой группы, ведь многие песни из песен будут сыграны на сцене впервые со времени выхода альбома. По словам лидера группы Валерия Харчишина, в нем были безусловно более непростые и концептуальные вещи, нежели перечисленные выше "П’ю з твоїх долонь" и другие.
- Когда: 7 марта
- Где: Caribbean Club, (ул. Петлюры, 6)
- Билеты: от 600 до 4500 гривен
Liverpool Legends привезут программу The Greatest Hits, охватывающую всю историю величайшей группы всех времен – The Beatles. Благодаря тщательному вниманию к каждой музыкальной детали, наряду со сменой костюмов, винтажными инструментами и спецэффектами, Liverpool Legends создают потрясающую атмосферу живых концертов The Beatles! Именно поэтому, концертный график коллектива расписан на годы вперед.
- Когда: 19,20, 21 марта
- Где: перекресток ул. Антоновича и ул.Саксаганского.
- Билеты: 450-800 гривен
Это действие для небольшой группы зрителей, двенадцати (12) человек. Формат представления – site-specific (театр вне театра), где квартира становится театральным пространством. История начинается в пустой квартире, куда зритель приходит "в гости" к ее хозяину – актеру и музыканту Павлу Алдошину. Каждый, кто идет в гости к Павлу, может что-то с собой принести: хорошее вино, бельгийские вафли, терпкие трюфели или хрустящий багет со сливочным маслом. Гостям-зрителям предлагают прожить личную историю из жизни Павла, а также задуматься над вопросами выбора и свободы.
- Когда: 27 марта, 19:00
- Где: Киевский национальный академический театр оперетты
- Билеты: 120–500 гривен
Блестящий саундтрек добавляет баллов сюжету и надолго запоминается поклонникам, иногда даже больше, чем сама картина. Именно поэтому сборники песен и мелодий из кинофильмов во все времена пользовались огромной популярностью, а зрители с удовольствием посещают концерты, где популярные саундтреки исполняются вживую известными оркестрами. Один из таких концертов состоится на сцене Театра оперетты. Организаторы подобрали мелодии, которые по праву можно назвать легендарными – по их первым нотам сразу угадываются названия кинолент.
Напомним, ранее мы писали, куда пойти на Масленицу 2020.
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