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Куда пойти в Киеве в марте 2020: афиша главных событий месяца

Каждый сможет посетить концерты, выставки, фестивали, ярмарки и мастер-классы

Алина Бонд
Сегодня, 18:33

Наконец-то весна уже в трех шагах от нас, веет теплом и первыми цветами. Хочется гулять, танцевать и слушать крутую музыку. Если вы не решили куда пойти в Киеве в марте, не огорчайтесь. В первый день весны будет много событий, которые можно посетить.

В Ужгороде состоялся традиционный фестиваль "Коляды в старом селе", смотрите подробности:

Предлагаем афишу интересных мероприятий в марте.

Kazka во Дворце спорта

Группа KAZKA
Группа KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

  • Когда: 4 марта, 19:00
  • Где: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1
  • Билеты: 350-1250 гривен

Группа представит новый альбом. Пластинка Nirvana стала подарком фанатам группы к Новому году, а большое шоу в поддержку релиза станет праздником, знаменующим начало весны. С киевского концерта начнется большое турне группы по городам Украины, в котором запланированы аж 28 концертов. Поддержать украинских артистов приедут швейцарцы Kadebostany.

Lindemann в Stereo Plaza

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Фото: Getty Images

  • Когда: 6 марта 2020 года, 19:00
  • Где: Stereo Plaza (малый зал), просп. В Лобановского, 119
  • Билеты: 2190 – 4790 гривен

Метал-проект Lindemann, образованный в 2015 году фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и лидером Hypocrisy и Pain Петером Тэгтгреном, выступит в Киеве. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. 22 ноября 2019 года вышла новая пластинка коллектива под названием F&M, которую Lindemann и представят в столице. И это будет шоу строго для взрослых.

"Друга Ріка"

Группа "Друга Ріка" Фото: пресс-служба
Группа "Друга Ріка" Фото: пресс-служба

  • Когда: 7 марта, 19:00
  • Где: ATLAS
  • Билеты : 500–1200 гривен

7 марта к юбилею культовой пластинки "Друга Ріка" даст в клубе ATLAS уникальный концерт, как для слушателей, так и для самой группы, ведь многие песни из песен будут сыграны на сцене впервые со времени выхода альбома. По словам лидера группы Валерия Харчишина, в нем были безусловно более непростые и концептуальные вещи, нежели перечисленные выше "П’ю з твоїх долонь" и другие.

Liverpool Legends

  • Когда: 7 марта
  • Где: Caribbean Club, (ул. Петлюры, 6)
  • Билеты: от 600 до 4500 гривен

Liverpool Legends привезут программу The Greatest Hits, охватывающую всю историю величайшей группы всех времен – The Beatles. Благодаря тщательному вниманию к каждой музыкальной детали, наряду со сменой костюмов, винтажными инструментами и спецэффектами, Liverpool Legends создают потрясающую атмосферу живых концертов The Beatles! Именно поэтому, концертный график коллектива расписан на годы вперед.

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НЕспектакль "День/Тень"

НЕспектакль "День/Тень"
НЕспектакль "День/Тень"
Фото: пресс-служба

  • Когда: 19,20, 21 марта
  • Где: перекресток ул. Антоновича и ул.Саксаганского.
  • Билеты: 450-800 гривен

Это действие для небольшой группы зрителей, двенадцати (12) человек. Формат представления – site-specific (театр вне театра), где квартира становится театральным пространством. История начинается в пустой квартире, куда зритель приходит "в гости" к ее хозяину – актеру и музыканту Павлу Алдошину. Каждый, кто идет в гости к Павлу, может что-то с собой принести: хорошее вино, бельгийские вафли, терпкие трюфели или хрустящий багет со сливочным маслом. Гостям-зрителям предлагают прожить личную историю из жизни Павла, а также задуматься над вопросами выбора и свободы.

Музыка из кинофильмов. Дубль 5

Музыка из кинофильмов. Дубль 5
Музыка из кинофильмов. Дубль 5
Фото: Facebook

  • Когда: 27 марта, 19:00
  • Где: Киевский национальный академический театр оперетты
  • Билеты: 120–500 гривен

Блестящий саундтрек добавляет баллов сюжету и надолго запоминается поклонникам, иногда даже больше, чем сама картина. Именно поэтому сборники песен и мелодий из кинофильмов во все времена пользовались огромной популярностью, а зрители с удовольствием посещают концерты, где популярные саундтреки исполняются вживую известными оркестрами. Один из таких концертов состоится на сцене Театра оперетты. Организаторы подобрали мелодии, которые по праву можно назвать легендарными – по их первым нотам сразу угадываются названия кинолент.

Напомним, ранее мы писали, куда пойти на Масленицу 2020.

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В Киеве пройдет большое огненное шоу
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