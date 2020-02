Куда пойти в Киеве в марте 2020: афиша главных событий месяца

Каждый сможет посетить концерты, выставки, фестивали, ярмарки и мастер-классы

Наконец-то весна уже в трех шагах от нас, веет теплом и первыми цветами. Хочется гулять, танцевать и слушать крутую музыку. Если вы не решили куда пойти в Киеве в марте, не огорчайтесь. В первый день весны будет много событий, которые можно посетить.

Предлагаем афишу интересных мероприятий в марте.

Kazka во Дворце спорта

Группа KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Когда : 4 марта, 19:00

: 4 марта, 19:00 Где : Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1 Билеты: 350-1250 гривен

Группа представит новый альбом. Пластинка Nirvana стала подарком фанатам группы к Новому году, а большое шоу в поддержку релиза станет праздником, знаменующим начало весны. С киевского концерта начнется большое турне группы по городам Украины, в котором запланированы аж 28 концертов. Поддержать украинских артистов приедут швейцарцы Kadebostany.

Lindemann в Stereo Plaza

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн Фото: Getty Images

Когда : 6 марта 2020 года, 19:00

: 6 марта 2020 года, 19:00 Где : Stereo Plaza (малый зал), просп. В Лобановского, 119

: Stereo Plaza (малый зал), просп. В Лобановского, 119 Билеты: 2190 – 4790 гривен

Метал-проект Lindemann, образованный в 2015 году фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и лидером Hypocrisy и Pain Петером Тэгтгреном, выступит в Киеве. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. 22 ноября 2019 года вышла новая пластинка коллектива под названием F&M, которую Lindemann и представят в столице. И это будет шоу строго для взрослых.

Группа "Друга Ріка" Фото: пресс-служба

Когда : 7 марта, 19:00

: 7 марта, 19:00 Где : ATLAS

: ATLAS Билеты : 500–1200 гривен

7 марта к юбилею культовой пластинки "Друга Ріка" даст в клубе ATLAS уникальный концерт, как для слушателей, так и для самой группы, ведь многие песни из песен будут сыграны на сцене впервые со времени выхода альбома. По словам лидера группы Валерия Харчишина, в нем были безусловно более непростые и концептуальные вещи, нежели перечисленные выше "П’ю з твоїх долонь" и другие.

Liverpool Legends

Когда : 7 марта

: 7 марта Где : Caribbean Club, (ул. Петлюры, 6)

: Caribbean Club, (ул. Петлюры, 6) Билеты: от 600 до 4500 гривен

Liverpool Legends привезут программу The Greatest Hits, охватывающую всю историю величайшей группы всех времен – The Beatles. Благодаря тщательному вниманию к каждой музыкальной детали, наряду со сменой костюмов, винтажными инструментами и спецэффектами, Liverpool Legends создают потрясающую атмосферу живых концертов The Beatles! Именно поэтому, концертный график коллектива расписан на годы вперед.

НЕспектакль "День/Тень"

НЕспектакль "День/Тень" Фото: пресс-служба

Когда : 19,20, 21 марта

: 19,20, 21 марта Где : перекресток ул. Антоновича и ул.Саксаганского.

: перекресток ул. Антоновича и ул.Саксаганского. Билеты: 450-800 гривен

Это действие для небольшой группы зрителей, двенадцати (12) человек. Формат представления – site-specific (театр вне театра), где квартира становится театральным пространством. История начинается в пустой квартире, куда зритель приходит "в гости" к ее хозяину – актеру и музыканту Павлу Алдошину. Каждый, кто идет в гости к Павлу, может что-то с собой принести: хорошее вино, бельгийские вафли, терпкие трюфели или хрустящий багет со сливочным маслом. Гостям-зрителям предлагают прожить личную историю из жизни Павла, а также задуматься над вопросами выбора и свободы.

Музыка из кинофильмов. Дубль 5

Музыка из кинофильмов. Дубль 5 Фото: Facebook

Когда : 27 марта, 19:00

: 27 марта, 19:00 Где : Киевский национальный академический театр оперетты

: Киевский национальный академический театр оперетты Билеты: 120–500 гривен

Блестящий саундтрек добавляет баллов сюжету и надолго запоминается поклонникам, иногда даже больше, чем сама картина. Именно поэтому сборники песен и мелодий из кинофильмов во все времена пользовались огромной популярностью, а зрители с удовольствием посещают концерты, где популярные саундтреки исполняются вживую известными оркестрами. Один из таких концертов состоится на сцене Театра оперетты. Организаторы подобрали мелодии, которые по праву можно назвать легендарными – по их первым нотам сразу угадываются названия кинолент.

