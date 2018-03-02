Куда пойти в Киеве в первые выходные марта

В Киеве в первые выходные весны все еще будет много снега и холодно. Однако, это не повод сидеть дома, а лучше пойти на интересные концерты, выставки художников и другие мероприятия.

Lords of the Sound "Marvel vs DC Comics"

Для поклонников вселенных Marvel и DC Comics пройдет концерт с запоминающимися и лучшими композициями из экранизаций комиксов. На сцену выйдут знаменитые Lords of the Sound в составе 100 музыкантов, среди которых будут участники симфонического оркестра и хора.

Концерт группы "Один в каноэ"

Группа "Один в каноэ" в рамках всеукраинского тура презентует новый альбом. Инди-коллектив из Львова был создан в 2010 году. За время своего существования участники коллектива доказали, что отказавшись от стереотипного отечественного видения, можно научиться создавать интересную музыку.

Концерт Веры Полозковой

Талантливая поэтесса решила отметить с нами свой день рождения большим концертом. Для всех, кто не смог попасть на встречу с ней в прошлый раз, и для тех, кто попал и оказалось мало, могут прийти на встречу с Верой в воскресенье.

Маркет "Гріх не їсти"

На маркете "Всі. Свої. Гастрономія" можно будет от души наесться всем, кто жаждет вкусных блюд и деликатесов. Среди 150 украинских производителей и фермеров найдутся те, кто предложит устрицы, улитки и все рыбное разнообразие, выращенное в Украине.

Д. Оруэлл. 1984

Спектакль "1984" – это история вне времени, которой слова не нужны (постановка без слов, но понятна каждому). В Украине такого рода спектакли — редкость. Постановка покорила Испанию (на XVII международном фестивале театров "FITAG 2016" в Жироне), Монако, на лучшем в мире фестивале любительских театров ("Mondial du Théâtre 2017"). В начале лета, летит в США (Флориду, на фестиваль "aactWorldFest 2018")

Напомним, календарная весна уже наступила, хотя прогноз синоптиков обещает еще холодную, морозную и снежную погоду. Холода – это еще не повод впадать в хандру, грустить и сидеть дома. Март обещает нам множество интересных мероприятий, концертов и выставок. Мы предлагаем небольшую подборку, куда можно пойти в марте, что посмотреть и как отдохнуть.