Куда пойти в Киеве в первые выходные осени: афиша мероприятий на 5-6 сентября

Встречаем первый осенний уик-енд

Впереди первые выходные осени, а погода на улице еще напоминает о лете. Если вы не планируете оставаться дома и хотите сделать уик-енд насыщенным и отдохнуть, наша подборка для вас.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, куда пойти в Киеве с семьей, друзьями и детьми, чтобы встретить осень максимально интересно и весело.

Мамаслет-семейный фестиваль

Волшебный праздник для детей и их родителей, которые хотят провести отличный выходной день на свежем воздухе. Для детей подготовлено множество увлекательных активностей, которые точно не дадут им заскучать.

На фестивале вас ждут и "полезные" локации: мамы получат возможность проверить зрение ребенка, показать его терапевту, детскому стоматологу, и это все рядом с зонами отдыха и игр. Кроме того, деток ждут такие приятные сюрпризы, как аниматоры-пираты, тренинг по бегу, конкурс рисунков, дегустация вкусностей и даже активная зарядка. Такое мероприятие не захочет пропустить ни один ребенок.

Билеты можно приобрести прямо на месте.

Когда: 5 сентября с 11:00-19:00.

Где: Арт-завод Платформа.

Пикник "Мамаслет" Фото: instagram.com/mamaslet

Jazz Kolo Festival

У жителей и гостей столицы есть уникальная возможность встретить первый осенний уик-енд в атмосфере джаза и с красивым видом на город. Фестиваль Jazz Kolo был основан еще в далеком 2007 году и с тех пор продолжает развивать культуру джаза и дарить зрителям незабываемые моменты музыки.

Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте организатора Marco Concert.

Когда: 5 и 6 сентября

Где: терраса "Всі.Свої D12"

Открытие парка развлечений Galaxy в Blockbuster Mall

Уже в эту субботу состоится долгожданное открытие семейного парка развлечений, который понравится и взрослым, и детям, ведь в нем будут аттракционы на любой вкус и возраст. От легендарных Американских горок до батутов и совершенно новых крутых аттракционов, как Wind StarZ. Кроме того, в день открытия за приобретенный билет всем гостям будет подарен безлимитный доступ ко всем аттракционам, кроме игровых и редемпшн аппаратов. Аквагрим, мастер-классы, веселые аниматоры и детские зоны, различные шоу и, конечно же, море аттракционов – в первый уик-енд сентября.

Когда: 5 сентября в 12:00

Где: проспект Степана Бандеры, 36

Парк аттракционов "Галактика" Фото: facebook.com/galaxy.blockbustermall

"Киновернисаж под открытым небом". Летний кинотеатр под Шевченко

До 15 сентября у киевлян и гостей столицы еще есть уникальная возможность посмотреть кино на большом экране в самом центре столицы. Возле памятника Шевченко в одноименном парке каждый вечер проходят показы фильмов, среди которых: громкие премьеры, авторские работы, киноленты украинских режиссеров и успешные фестивальные фильмы.

5 сентября состоится показ фильма "Гуцулка Ксеня", а 6 сентября – "Чужая молитва".

Вход свободный.

Когда: ежедневно в 21:00

Где: Парк имени Тараса Шевченко

Киновернисаж под открытым небом Фото: facebook.com/upuastudio

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