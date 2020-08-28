Куда пойти в Киеве в последние выходные лета: афиша мероприятий на 29-30 августа

Провожаем лето 2020 года ярко

После минувших трех дней выходных ко Дню независимости, эта неделя была более короткой, чем обычно. Несмотря на это многие успели устать и хотят отлично отдохнуть. Однако эти выходные – особенные, потому что это последний уик-енд календарного лета. Куда пойти в Киеве с семьей, друзьями и детьми, чтобы провести 29 и 30 августа максимально весело и интересно – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Как провести последний уик-энд лета / Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Кинофестиваль "Молодость"

В субботу, 29 августа, состоится церемония награждения фестиваля под Аркой Дружбы народов. В этот день, а также 30 августа пройдет ряд кинопоказов в кинотеатрах "Жовтень", в Доме кино и KINO42. Напомним, что в этом году кинофестиваль проходит также в онлайн-формате, поэтому некоторые фильмы можно посмотреть удаленно. Кроме этого 29 августа пройдет несколько мастер-классов в рамках фестиваля, в частности интерактивная игра в коучинговом формате, мастер-класс украинского актера Роба Фельдмана, а также воркшоп для кинодебютантов.

Выставка цветов на Спивочем поле

С 14 августа по 13 сентября на Певческом поле можно увидеть масштабную выставку цветов. Эта цветочная инсталляция вас точно впечатлит, и не только потому, что для ее создания было высажено более 300 тысяч цветов. Для посетителей выставки открылся настоящий Мультилэнд: это и Angry Birds, Белоснежка и 7 гномов, Аладдин, Жасмин и Джин, Микки Маус, герои мультфильма "В поисках Немо". От такого зрелища и взрослые будут в восторге.

Также гости смогут посетить различные мастер-классы, фотозоны и многое другое на территории выставки.

Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00

"Киновернисаж под открытым небом". Летний кинотеатр под Шевченко

До 15 сентября у киевлян и гостей столицы есть уникальная возможность посмотреть кино на большом экране в самом центре столицы. Возле памятника Шевченко в одноименном парке каждый вечер проходят показы фильмов, среди которых: громкие премьеры, авторские работы, киноленты украинских режиссеров и успешные фестивальные фильмы.

29 августа покажут картину "Віддана" украинского режиссера Кристины Сиволап, а 30 августа – "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона.

Когда: ежедневно в 21:00

Киновернисаж под открытым небом Фото: facebook.com/upuastudio

Один из самых любимых спектаклей киевлян, который стартует на пешеходном мосту через Днепр. За четыре года показов спектакль-променад THE TIME закрепил за собой статус хита: зрители приходят на него семьями, рассказывают коллегам и знакомят иностранных гостей столицы.

Зрители путешествуют по городу в сопровождении голоса в наушниках, который направляет и переносит в отдельный мир – мир Времени. Многочисленные отзывы зрителей действительно подтверждают, что каждый, после увиденного и услышанного на спектакле, останется под приятным впечатлением. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра uzahvati.

Когда: в воскресенье, 30 августа в 19:00.

Спектакль The time Фото: facebook.com/zroblenouzahvati

Kyiv Food and Wine Festival: сыр и вино

Один из любимых фестивалей киевлян снова возвращается. В этот раз локацией стала галерея LAVRA на улице Лаврской, где и проходили самые первые фестивали. Гостей мероприятия ждет множество вина, сыров, бесплатная дегустация вин, лекции известных сомелье, лаунж зоны для фото и даже винные игры.

Организаторы фестиваля обещают соблюдение всех рекомендаций МЗУ: сможет присутствовать ограниченное количество гостей, для которых обязательным условием будет вход в маске, а также ношение маски на фестивале, за исключением тех моментов, когда потребляется еда и вино. Также организаторы обещают, что на территории фестиваля будет доступно достаточное количество антисептиков и можно будет приобрести маску в случае надобности.

Когда: 29 и 30 августа

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