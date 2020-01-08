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Куда пойти в январе в Киеве: афиша главных событий

Вы сможете посетить концерты, выставки, фестивали, новогодние ярмарки и мастер-классы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Куда пойти в январе в Киеве
Куда пойти в январе в Киеве
Фото: Pexels

Эстафета зимних праздников подходит к концу, но у нас еще есть много поводов погулять по столице, посетить выставки и концерты, различные мастер-классы и квесты. Если вы не успели посетить интересные мероприятия на Рождество, не стоит огорчаться – у вас весь январь впереди.

Узнайте также, как в Европе празднуют Рождество:

Если вы не знаете, куда пойти в январе в Киеве – наша подборка пригодится вам и позволит облегчить выбор.

"Winterra. Легенда сказочного края"

Winterra. Легенда сказочного края
Winterra. Легенда сказочного края
Фото: facebook.com/winterrashow

  • Когда: 6 – 12 января
  • Где: ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1
  • Билеты: 250-2499 гривен

На шоу "Winterra. Легенда сказочного края" украинцев будут удивлять новым форматом представления – 5D. Зрители будут наблюдать за интересным перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом. Детям это несомненно понравится!

Фестиваль китайских фонарей

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей
Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей
Фото: Facebook

  • Когда: 1-31 января, 16:00
  • Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31
  • Билеты: 160-200 грн

В Киев возвращается интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.

"1984"

1984
1984
Фото: Facebook

  • Когда: 10, 11, 22 января
  • Где: Театр на Подоле
  • Билеты: от 50 грн

Скандальная пьеса Майкла Джина Салливана, основанная на легендарной антиутопии Оруэлла – история не только о контроле и системе, но и о любви.

Городской квест "Щелкунчик"

"Щелкунчик"
"Щелкунчик"
Фото: Взаперти

  • Когда: 18 января, 12:00
  • Где: встреча на площади Леси Украинки
  • Билеты: 350-500 гривен

Любителей приключений не должна пугать зимняя погода. Именно для таких затейников придумали городской квест по мотивам сказки "Щелкунчик". Ему нужна помощь в борьбе с Мышиным королем.Участникам нужно быть в удобной обуви. С собой лучше взять телефон с доступом в интернет, карту Киева, PowerBank и хорошее настроение.

The best of Hans Zimmer

The best of Hans Zimmer
The best of Hans Zimmer
Фото: Facebook

  • Когда: 18 января, 19:00
  • Где: Дом офицеров
  • Билеты: 200 – 550 грн

Музыкальный мир Ханса Циммера – удивителен и безграничен. Циммер – лучший из современных композиторов Голливуда. Начиная с "Человек дождя", фильмы с его музыкой являются самыми популярными. Во время концерта у Вас будет возможность увидеть на экране видеофрагменты из ваших любимых кинофильмов, музыку к которым написал Ганс Циммер. Уверяем, живой звук саундтреков Циммера в исполнении Национального академического духового оркестра Украины погрузит вас в мир непревзойденных киношедевров.

АРТ. Body Worlds – Вселенная тела

АРТ. Body Worlds — Вселенная тела
АРТ. Body Worlds — Вселенная тела
Фото: facebook.com/vdngkyiv

  • Когда: до 19 января
  • Где: ВДНХ, павильон 4
  • Билеты: 350 – 400 грн

Всего на выставке представлено 99 экспонатов. Экспозиция получила название "Цикл жизни". Здесь можно увидеть, как меняется человек в течение жизни — от зачатия до глубокой старости. Узнать, как выглядит кровеносная и нервная системы, отдельные здоровые и больные органы, а также тело человека во время активности: бега, игры в футбол, хоккей, занятий спортом. Разобраться среди многочисленных экспонатов помогают профессиональные консультанты-медики, работающие в каждом зале выставки.

Джейкоб Бэнкс

  • Когда: 22 января, 19:00
  • Где: Atlas
  • Билеты: 890 – 1290 грн

Британский певец впервые посетит Украину. Джейкоб Бэнкс везет украинским фанатам свой первый лонгплей, который был представлен в 2018-ом и уже стал бестселлером. Дебютная пластинка получила название Village. Певца называют современным Луи Армстронгом. Треки британца звучат в культовых сериалах, таких как "Форс-мажоры", "Люцифер" и даже "Игра престолов".

Дэмиен Эскобар

  • Когда: 30 января, 20:00
  • Где: Freedom Hall
  • Билеты: 1190 – 2800 грн

На новой сцене Культурного центра Freedom Hall Damien Escobar и его команда музыкантов-универсалов представит совершенно новую программу. В ее сердце – авторские пьесы и интерпретации самых популярных мировых хитов.

Напомним, ранее мы сделали подборку, куда пойти на Рождество с детьми.

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