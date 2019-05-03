Куда сходить с детьми на выходные?
У нас есть 5 вариантов
Пасха, майские праздники, солнечная погода – все это синонимы таких ожидаемых и любимых выходных для взрослых и детей. Но все мы знаем, как быстро летит время и проходят праздники. Если не распланировать заранее свой отдых, то есть большая вероятность потратить все время на комфортном и привычном диване. Вместе с лучшим другом детей Дино от "Растишка" мы нашли необычные киевские места, где можно найти множество приключений.
Именно поэтому предлагаем вам подборку из топ-5 мест от эксперта Дино, которые будет интересно посетить всей семьей, чтобы весело провести весенние праздники.
А вы знали, что исследовать океанские глубины теперь можно и в Киеве? Благодаря океанариуму "Морская Сказка" каждый имеет возможность познакомиться с морскими обитателями. Пройтись под туннелем и на расстоянии вытянутой руки увидеть собственными глазами морских черепах, крылаток, фугу и множество других представителей фауны. Это будет интересным опытом не только для маленьких, но и для взрослых посетителей.
Приблизиться к звездам – это не просто метафора, а реальная возможность. Киевский планетарий – уникальное место, где фантастические далекие планеты и вселенные становятся реальностью. В этом космическом пространстве можно найти множество познавательных и развлекательных фильмов, шоу для школьников от 1-го до 11-го класса и взрослых. Исследовать планету или отправиться в другую галактику? Решать вам.
Наука может быть интересной и точка. Нестандартный и интерактивный музей "Експериментаниум" тому доказательство. Головоломки и интерактивные тренажеры, знакомство с новейшими технологиями, множество экспериментов и исследований, которые можно провести самостоятельно. Все это настолько увлекательно и невероятно, что иногда даже кажется волшебным.
Но самое главное – в музее можно прыгать, бегать, смеяться, брать в руки предметы и даже тестировать их.
Кто из нас не хотел бы лето целый год? Аквапарк DREAM ISLAND воплотил мечту многих на своем заброшенном острове, на котором можно наплаваться в бассейне и джакузи. А когда детей будет развлекать аниматор, родители смогут насладиться СПА-процедурами и рестораном.
Когда вы уже достаточно напутешествовались в поисках интересного и нового, можно и вздремнуть где-то в солнечном парке под широким деревом. А чтобы сон вашего ребенка был долгим и сладким – предлагаем подборку аудио-сказок от Дино, которые превратят сновидения в настоящие приключения.
Что может быть лучше, чем совместный обеденный сон с детьми?
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram