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Куда сходить с детьми на выходные?

У нас есть 5 вариантов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16

Пасха, майские праздники, солнечная погода – все это синонимы таких ожидаемых и любимых выходных для взрослых и детей. Но все мы знаем, как быстро летит время и проходят праздники. Если не распланировать заранее свой отдых, то есть большая вероятность потратить все время на комфортном и привычном диване. Вместе с лучшим другом детей Дино от "Растишка" мы нашли необычные киевские места, где можно найти множество приключений.

Именно поэтому предлагаем вам подборку из топ-5 мест от эксперта Дино, которые будет интересно посетить всей семьей, чтобы весело провести весенние праздники.

1. Океанариум "Морская Сказка"

А вы знали, что исследовать океанские глубины теперь можно и в Киеве? Благодаря океанариуму "Морская Сказка" каждый имеет возможность познакомиться с морскими обитателями. Пройтись под туннелем и на расстоянии вытянутой руки увидеть собственными глазами морских черепах, крылаток, фугу и множество других представителей фауны. Это будет интересным опытом не только для маленьких, но и для взрослых посетителей.

2. Столичный планетарий

Приблизиться к звездам – это не просто метафора, а реальная возможность. Киевский планетарий – уникальное место, где фантастические далекие планеты и вселенные становятся реальностью. В этом космическом пространстве можно найти множество познавательных и развлекательных фильмов, шоу для школьников от 1-го до 11-го класса и взрослых. Исследовать планету или отправиться в другую галактику? Решать вам.

3. Музей популярной науки и техники "Експериментаниум"

Наука может быть интересной и точка. Нестандартный и интерактивный музей "Експериментаниум" тому доказательство. Головоломки и интерактивные тренажеры, знакомство с новейшими технологиями, множество экспериментов и исследований, которые можно провести самостоятельно. Все это настолько увлекательно и невероятно, что иногда даже кажется волшебным.

Но самое главное – в музее можно прыгать, бегать, смеяться, брать в руки предметы и даже тестировать их.

4. Аквапарк юрского периода DREAM ISLAND

Кто из нас не хотел бы лето целый год? Аквапарк DREAM ISLAND воплотил мечту многих на своем заброшенном острове, на котором можно наплаваться в бассейне и джакузи. А когда детей будет развлекать аниматор, родители смогут насладиться СПА-процедурами и рестораном.

5. Аудио-сказки от Дино

Когда вы уже достаточно напутешествовались в поисках интересного и нового, можно и вздремнуть где-то в солнечном парке под широким деревом. А чтобы сон вашего ребенка был долгим и сладким – предлагаем подборку аудио-сказок от Дино, которые превратят сновидения в настоящие приключения.
Что может быть лучше, чем совместный обеденный сон с детьми?

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аудио-сказки Растишка
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