Кукла Чаки в новом облике возвращается на экраны

Дата релиза новой "Детской игры" пока неизвестна

Кадр из фильма "Детские игры"

Наконец MGM приступили к съемкам перезапуска ужастика "Детские игри", в новой версии которого будет изменен ключевой элемент всей серии, и опубликовали первое промофото с участием легендарной куклы-убийцы Чаки.

Главные роли в фильме ужасов исполняют Обри Плаза ("Легион") и Брайан Тайри Генри ("Атланта"). Утверждается, что программный код высокотехнологичной игрушки будет взломан, и именно поэтому она обретет сознание, получит способность учиться и почувствует желание совершать кровавые преступления.

За постановку отвечает режиссер "Полароида" Ларс Клевберг, а сценарий написал Тайлер Бертон Смит ("Квантовый разлом"). В качестве продюсеров выступают Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит, вместе трудившиеся над экранизацией кинговского "Оно".

Новая кукла Чаки Фото: Orion Pictures

Дата релиза новой "Детской игры" пока неизвестна. Тем временем создатель киноцикла Дон Манчини работает над сериалом, который станет прямым продолжением "Культа Чаки".

Напомним, оригинальный фильм Тома Холланда 1988 года рассказывает о кукле, в которую вселяется душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэя. Чаки попадает в обычную семью, но не собирается сидеть без дела и вновь начинает убивать. Никто, кроме маленького Энди, не осознает, что именно Чаки виновен в захлестнувшей город волне страшных убийств. Но настоящий ужас наступает тогда, когда дух злодея вознамеривается переселиться из куклы в живого человека.