Кукуруза и панда: Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Don’t Care

В новой работе музыканты повеселились и подурачились

Эд Ширан и Джастин Бибер в новом клипе Фото: YouTube

Поклонники Джастина Бибера и Эда Ширана с нетерпением ждали премьеры их новой совместной работы - и не зря. Песня получилась легкой, ритмичной и зажигательной. И, если артисты сначала выпустили сингл, то теперь в сети есть и полноценный клип на песню I Don’t Care.

Как Джастин Бибер раньше страдал из-за Селены Гомес:

Музыканты дурачились и, что называется, креативили. Бибер в клипе легко убегал от тираннозавра в костюме рожка с мороженым. В ролике также присутствуют: банан на гидроцикле, панда на вечеринке у бассейна, панда в космосе, кукурузный початок, танцующий на кукурузном поле, кентавры, пегасы и не только.

Ролик тут же стал хитом сети – его посмотрели более 33 миллионов раз.

Напомним, на Джастина Бибера подали в суд в результате инцидента, случившегося еще в 2017 году. Тогда музыкант задел фотографа, выезжая на автомобиле из церкви. А вот на британского певца Эда Ширана во второй раз подали в суд за плагиат песни Thinking Out Loud. Артиста обвинили в том, что его песня списана с композиции Марвина Гэя Let's Get It On. А в суд на Ширана подала компания Structured Asset Sales, которая владеет правами на песню Гэя.

