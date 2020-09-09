Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Культовая группа Slipknot впервые приедет в Украину с концертом

Сегодня, 15:44

Одна из самых успешных метал-групп в истории музыки выступит в Киеве

Легендарная американская метал-группа Slipknot впервые проведет концерт в Украине – артисты стали шестым хедлайнером киевского фестиваля UPark Festival-2021, который ранее объявил новые даты проведения.

Столь неожиданную и радостную новость для фанатов группы сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook.

Сообщается, что впечатляющий лайв концерт Slipknot сыграют 18 июля 2021 года.

Slipknot выступят на UPark-2021
Slipknot выступят на UPark-2021
Фото: instagram.com/slipknot

Киевский фестиваль UPark состоится 9, 10, 11, 13 и 15 июля. На фестивале выступят знаменитые Gorillaz, Deftones, My Chemical Romance, панк-рок группа SUM41, валлийская панк-поп группа Neck Deep, Twin Atlantic, The Offspring и Zebrahead.

Напомним, что в прошлом году металлисты Slipknot выпустили первый за пять лет альбом.

В этом году был перенесен не только UPark Festival, но и музыкальный фестиваль Zaxidfest, который состоится в 2021 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джамала дала первый концерт во время карантина: эпатажный образ певицы Знаменитая французская группа Telepopmusik сняла впечатляющий клип о Чернобыле На Burning Man презентовали удивительную виртуальную скульптуру из Украины
концерт Slipknot UPark
Реклама

Новости партнеров

«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
(Видео) Нежные котлеты из куриной печени. Вкус непревзойденный
(Видео) Нежные котлеты из куриной печени. Вкус непревзойденный
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами

Популярные статьи

Сегодня, 05:57Fun

Старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу: фото

Сегодня, 05:40Психология

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Овнам нельзя принимать импульсивных решений, а Тельцам – контролировать слова

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Вчера, 08:18Events

Международный день грамотности-2020: лучшие картинки, поздравления и стихи

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

Вчера, 05:05Events

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряШоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

7 сентябряFun

"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

7 сентябряШоу-бизнес

Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем

7 сентябряFood

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

7 сентябряFun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

7 сентябряТехно

Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

7 сентябряEvents

7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

7 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Новости партнеров

(Видео) Нежные котлеты из куриной печени. Вкус непревзойденный
(Видео) Нежные котлеты из куриной печени. Вкус непревзойденный
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Новая трагедия в доме, где погибла певица-соперница Пугачевой
Новая трагедия в доме, где погибла певица-соперница Пугачевой
Справжнє ім'я Гаріка Харламова стало шоком: І тут всіх здивував!
Справжнє ім'я Гаріка Харламова стало шоком: І тут всіх здивував!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять