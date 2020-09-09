Культовая группа Slipknot впервые приедет в Украину с концертом

Одна из самых успешных метал-групп в истории музыки выступит в Киеве

Легендарная американская метал-группа Slipknot впервые проведет концерт в Украине – артисты стали шестым хедлайнером киевского фестиваля UPark Festival-2021, который ранее объявил новые даты проведения.

Столь неожиданную и радостную новость для фанатов группы сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook.

Сообщается, что впечатляющий лайв концерт Slipknot сыграют 18 июля 2021 года.

Slipknot выступят на UPark-2021 Фото: instagram.com/slipknot

Киевский фестиваль UPark состоится 9, 10, 11, 13 и 15 июля. На фестивале выступят знаменитые Gorillaz, Deftones, My Chemical Romance, панк-рок группа SUM41, валлийская панк-поп группа Neck Deep, Twin Atlantic, The Offspring и Zebrahead.

Напомним, что в прошлом году металлисты Slipknot выпустили первый за пять лет альбом.

В этом году был перенесен не только UPark Festival, но и музыкальный фестиваль Zaxidfest, который состоится в 2021 году.

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