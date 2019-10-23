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Культовая классика и самые громкие премьеры года: 7 фильмов "Киевской недели критики"

24-30 октября в кинотеатре "Жовтень" пройдет 3-й ежегодный фестиваль кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Кадр из фильма "Апокалипсис сегодня"
Кадр из фильма "Апокалипсис сегодня"
Фото: скриншот

С 24 по 30 октября в кинотеатре "Жовтень" пройдет уже третий ежегодный фестиваль "Киевская неделя критики", который знакомит украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, избранными профессиональными украинскими кинокритиками.

Смотрите, как прошел Международный кинофестиваль в Одессе:

Программа фестиваля состоит из трех секций: международная программа включает хайлайты программ Каннского и Венецианского кинофестивалей; ретроспективная программа собрала лучшие образцы эпохи Нового Голливуда; Украинская программа построена вокруг двух фестивальных хитов этого года – драмы "Домой", комедии "Мои мысли тихие" и фильмов-референсов к ним.

По традиции, фестиваль откроет церемония награждения премии кинокритиков Украины КІНОКОЛО. На главную премию за лучший фильм претендуют четыре ленты: "Домой" Наримана Алиева, "Дикое поле" Ярослава Лодыгина, "U311" Черкассы "" Тимура Ященко и "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Кинокритики-кураторы фестиваля Дария Бадьйор, Анна Дацюк, Сергей Ксаверов и Станислав Битюцкая рассказывают, какие фильмы фестиваля нельзя пропустить.

ТОП-7 фильмов кинофестиваля "Киевская неделя критики"

"Апокалипсис сегодня"
"Апокалипсис сегодня"
Фото: пресс-служба

"Апокалипсис сегодня", реж. Фрэнсис Форд Коппола

Вольная экранизация романа Джозефа Конрада, один из редких фильмов, история создания которого выглядит не менее захватывающе, чем финальный результат (все мы помним, что именно "Апокалипсис сегодня" едва не свел с ума Фрэнсиса Форда Копполу и едва не стоил жизни исполнителю главной роли Мартину Шину). Но вместе с тем, это еще и одно из самых масштабных высказываний о войне, колониализме и человеческой природе – настоящее культовое кино, где практически каждая сцена является хрестоматийной – будь то легендарное начало под трек "The End" группы The Doors, или эпохальный финал с Марлоном Брандо, который подобно всей ленте, вышел скорее вопреки всему, чем следуя любой здравой логике. И, конечно, это еще и наиболее кинематографичное и незабываемое путешествие к сердцу тьмы, о которой сам Коппола как-то сказал: "Мы делали этот фильм примерно так же, как американцы вели войну – нас было слишком много, мы тратили слишком много денег и понемногу сходили с ума".

Удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, он по сей день удерживает позицию в верхних строчках рейтингов лучших фильмов всех времен. В рамках "Киевской недели критики" "Апокалипсис сегодня" будет показан в беспрецедентном для Украины качестве – в реставрированной копии final cut.

"Домой"
"Домой"
Фото: пресс-служба

"Домой", реж. Нариман Алиев

Один из самых громких украинских фильмов этого года – полнометражный дебют Наримана Алиева. История об инициировании героя – молодого Алима, который вместе с авторитарным отцом Мустафой едет хоронить старшего брата в оккупированный Крыму. Еще один фильм о конфликте хтонического с "прогрессивным", который решается не в пользу последнего. Пока западное кино во всю силу предлагает зрителям переосмысление имперских нарративов, Алиев начинает свой разговор со зрителями с азов: первым словом, которое мы изучим на крымскотатарском, будет "evge".

Международная премьера картины состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля; Украинский – в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где "Домой" завоевал Гран-при. Сейчас фильм претендует на номинации Европейской киноакадемии и представляет Украину в качестве национального кандидата на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

"Атлантика"
"Атлантика"
Фото: пресс-служба

"Атлантика", реж. мате Диоп

Мате Диоп – свободная и энергичная, полная вдохновенной злобой и почти материнской любовью. В этом году племянница культового режиссера Джибриля Диопа Мамбет покорила каннское жюри не только статусом первой темнокожей женщины-постановщицы в основном конкурсе. Теперь в ее активе Гран-при за историю безмолвной женщины, наделенной голосом. "Атлантика" – сенегальская притча об Одиссее и его Пенелопе, которая становится центром повествования. Это удручающая драма о разлуке, смерти и потери, а еще – это магический триллер о переселении душ и силу любви, которая возвращает из потустороннего.

"Мои мысли тихие"
"Мои мысли тихие"
Фото: пресс-служба

"Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич

Абсурдистская (в такой же мере, как и вся жизнь в Украине) трагикомедия, еще один полнометражный дебют. Молодой звукорежиссер находит себе фриланс – канадская компания заказывает ему сделать запись звуков украинских животных. Особенно ценным будет, если Вадим запишет крик дикой утки, живущей на Закарпатье. Если бы эта утка существовала, то стала бы тотемным животным для всех невротических душ, которые ищут свое истинное предназначение, ссорятся с мамами в машинах и пишут странную музыку.

Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где "Мои мысли тихие" удостоился Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальную отметку жюри (Андрей Лидаговский).

"Американские граффити"
"Американские граффити"
Фото: пресс-служба

"Американские граффити", реж. Джордж Лукас

Программа "Новый Голливуд" предлагает зрителям знакомство с творчеством Джорджа Лукаса до феноменального успеха его космической саги "Звездные войны". На фестивале покажут первый фильм студии LucasFilm – молодежную комедию "Американские граффити".

Олдскульное, ностальгическое и консервативное кино о том, что стало предвестником трагедии в 60-х. 1962-й, послевоенная американская сытость скоро захлебнется убийством Кеннеди и войной во Вьетнаме. А пока подростки, которые не знают, что их ожидает во взрослой жизни, носятся на красивых автомобилях, пьют нелегально купленную выпивку и заводят мимолетные романы. Автобиографическое путешествие Джорджа Лукаса перед "Звездными войнами", которые, как и 1963-й год, изменят Штаты коренным образом.

В свое время лента была удостоена пяти номинаций на премию "Оскар" и премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия или мюзикл".

"Малышка зомби"
"Малышка зомби"
Фото: пресс-служба

"Малышка зомби", реж. Бертран Бонелло

Зомби уже давно стали частью современной поп-культуры, а фильм Бертрана Бонелло – довольно необычная попытка исследования этого феномена через возвращение к его истокам, через очередное исследование колониальных вопросов, даже сегодня не теряют своей актуальности. "Малышка зомби" – это одновременно переосмысление хоррора на подобие "Я гуляла с зомби" и молодежных лент вроде культовой комедии "Клуб Завтрак". На примере одной частной школы и ее прилежной ученицы Бонелло показывает, как западная культура вбирает в себя частицы маленьких культур, теряя собственную историю и собственные свободы. Не случайно параллелью к этой благополучной французской жизни в фильме оказывается и вторая линия – основанная на реальных событиях история гаитянских ритуалов Вуду и того, как с их помощью людей превращали в зомби, где именно это слово было прежде всего синонимом рабства и человеческой несвободы.

"Долгое прощание"
"Долгое прощание"
Фото: пресс-служба

"Долгое прощание", реж. Роберт Олтмен

Экранизация романа Рэймонда Чандлера "Долгое прощание" – открытка, присланная в прошлое, меланхолическое прощание с нуаром Золотого Века Голливуда, неотъемлемой частью которого был этот писатель и сценарист. Хотя нуар по определению был жанром пессимистическим и демонстрировал шаткость морали и хоть каких-то правил урбанистического ада XX века, фильм Олтмэна окончательно деконструирует этот киножанр с помощью его классического героя, частного детектива Филиппа Марлоу, которого переносит в Голливуд 70-х и отправляет на поиски убийцы жены его друга. Этот, наверное, первый Lo-Fi фильм в истории голливудского мейнстрима, и выглядит как старая открытка. Уникальный вид "Долгого прощания" был достигнут переэкспонированием негатива пленки оператором Вилмош Жигмонда, что было крайне рискованным процессом, который мог разрушить уже снятый фильм.

Режиссер фильма Роберт Олтмен – единственный в США обладатель главных наград фестивалей большой тройки – "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.

Накануне вышел первый официальный трейлер украинской комедии "Скажене Весілля 2".

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