Культовый мультсериал "Симпсоны" могут закрыть: в чем причина

Сообщается, что сериал могут закрыть в следующем году

"Симпсоны" Фото: YouTube

Популярный сериал "Симпсоны", похоже, подходит к своему финалу. Так, 32-й сезон может стать последним для мультсериала. Об этом сообщил композитор Дэнни Эльфман, автор музыки к "Симпсонам", передает Daily Mail.

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Обсуждая якобы скорый конец шоу, мужчина объяснил: "Ну, из того, что я слышал, сериал заканчивается. Я не знаю точно, но я слышал, что это будет в следующем году".

По словам автора музыки, он не ожидал, что сериал станет таким популярным и будет длиться так долго. Эльфман не мог предположить, что этот сериал станет долгожителем, потому что считал что у "Симпсонов" нет шансов на существование.

Отметим, что культовый мультсериал начал выходить еще в 1989 году. За это время он получил 33 премии "Эмми", 34 премии "Энни", приз зрительских симпатий в 2016 году и был номинирован на "Оскар" в 2012 году. Он также был первым мультсериалом, который получил премию Peabody (ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение).

Журнал Time в 1998 году назвал "Симпсонов" лучшим телевизионным сериалом XX века. А в 2005 году журнал "Men's Health" признал Гомера Симпсона философом десятилетия.

Напомним, ранее сценарист и продюсер сериала "Симпсоны" Эл Джин рассказал, как хотел бы закончить шоу спустя все эти годы.

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