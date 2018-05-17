Кумиры 90-х Backstreet Boys выпустили новый клип впервые за 5 лет

Музыканты показали, что они могут зажигать, как и раньше

Backstreet Boys. Фото: Getty

Популярный в 90-х американский бойз-бенд Backstreet Boys, который в 2009 году впервые посетил Киев, выпустил новый клип.

Стоит отметить, что это первая видеоработа группы за последние пять лет. Видео на песню Don't Go Breaking My Heart опубликовано на официальном Youtube-канале коллектива. В клипе, уже повзрослевшие и подкачанные мужчины танцуют на фоне неоновых лампочек. Вокал, как и ранее, очень сильный, но в то же время мягкий и приятный.

Напомним, что группа была основана в 1993 году в городе Орландо. Backstreet Boys являются первой из групп после Sade, первые 9 альбомов которых стартовали в первой десятке хит-парада альбомов в США. Начиная с одноименного дебютного альбома 1996 года, группа продала около 130 миллионов экземпляров своих записей.

На видео ниже лихие 90-е вспоминают звезды и обычные люди:



