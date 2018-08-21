Курсант, манекен, жена Киплинга: ТОП-5 лучших ролей Ким Кэттролл

Сегодня актриса отмечает свое 62-летие

Ким Кэттролл. Фото: Getty

Сексапильная блондинка из популярного сериала "Секс в большом городе" Ким Кэттролл 21 августа отмечает свое 62-летие. Однако, популярной актрисой она стане не благодаря этому сериалу. Предлагаем подборку фильмов, в которых Ким сыграла блистательные роли.

"Награда" (1980)

Фильм был номинирован на "Оскар". Ким Кэттролл сыграла вместе с легендарным актером Джеком Леммоном ("В джазе только девушки", "Квартира"). Актриса исполнила роль Сэлли Хэйнс. По сюжету, мелкий бродвейский пресс-агент узнаёт, что умирает. В это время его навещает его сын от бывшей жены.

"Полицейская академия" (1984)

Комедия сценариста и режиссёра Хью Уилсона, продюсера Пола Маслански,была хорошо принята зрителями и критиками и получила продолжение, но уже без Ким. Кэттролл сыграла курсанта Карен Томпсон, у которой завязались отношения с главным героем Кэри Махоуни.

"Манекен" (1987)

Ким в ленте исполнила главную роль – она сыграла Эму "Эмми" Хэйжер. По сюжету, художник Джонатан Свитчер из Филадельфии меняет места работы одно за другим, пока не спасает пожилую женщину. Последняя оказывается владелицей большого магазина, и благодаря счастливому случаю Джонатан получает здесь работу. При этом, увидев на витрине магазина манекен, который он сам создал когда-то, парень влюбляется в него.

"Звездный путь 6: Неоткрытая страна" (1991)

Роль рулевого, лейтенанта Валарис принесла Ким Кэттролл небывалую ранее славу. Действие фильма происходят в 2293 году. Корабль Федерации "Эксельсиор" под командованием капитана Хикару Сулу попадает в подпространственную ударную волну.

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"Мой мальчик Джек" (2007)

Это история о том, как английский поэт и писатель Редьярд Киплинг искал своего сына, пропавшего без вести в Первую мировую войну. Ким, как раз, сыграла Кэролайн Киплинг.

Напомним, Ким Кэтролл объяснила, почему она больше не хочет сниматься в продолжени знаменитого телешоу "Секс в большом городе", а также рассказала, чего ей стоила роль обольстительной и амбициозной Саманты Джонс: именно из-за этого сериала актриса так и не родила детей.