Во Львове пройдет грандиозный концерт в память о Кузьме Скрябине

Украинские музыканты соберутся на сцене "Арена Львов" 15 сентября

Концерт "Кузьма - 50". Фото: соцсети

Украинскому музыканту Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин), который погиб 2 февраля 2015 года, 17 августа исполнилось бы 50 лет. Несомненно, что он вместе со своим коллективом мощно бы отметил эту дату. Поэтому, в память о нем 15 сентября украинские музыканты соберутся на "Арене Львов", чтобы спеть хиты и малоизвестные песни Кузьмы.

На поклонников Кузьмы ждут гигантская сцена, лучшие звук и свет, оригинальная видеографика и, конечно же, песни! На концерт "Кузьма-50" уже сейчас можно купить билеты.

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Это трагическое событие всколыхнуло Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером для тысяч, другом, советником, актером, продюсером для многих и многих украинцев. Мы вспоминали, каким он был в своих выражениях об Украине и войне, в его песнях, в воспоминаниях друзей, коллег по сцене и близких. А известная украинская художница Ксения Симонова посвятила свою песочную работу погибшему артисту. Она нарисовала основные моменты его жизни.