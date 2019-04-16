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"Лара Крофт" с Алисией Викандер получит свой сиквел

Главную роль вновь сыграет Алисия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
"Tomb Raider: Лара Крофт" получит продолжение
"Tomb Raider: Лара Крофт" получит продолжение
Фото: YouTube

Новый фильм о неугомонной искательнице приключений с Алисией Викандер в главной роли, обзор которого мы писали ранее, получит свое продолжение. Киностудия Warner Bros. начала производство второй части фильма "Tomb Raider: Лара Крофт", сообщает издание Deadline.

Главную героиню вновь сыграет Алисия Викандер, а вот сценариста в сиквеле заменят – продолжение пишет Эми Джамп ("Высотка", "Перестрелка"). Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло сиквела "Лары Крофт".

Отметим, что первый фильм вышел в прошлом, 2018 году. Лента основана на одноименной игре "Tomb Raider: Лара Крофт", перезапуск которой появился на игровых консолях в 2013-м. Картина провалилась в американском прокате.

Напомним, помимо главной героини, в "Tomb Raider: Лара Крофт" предусмотрено еще всего лишь две совсем небольших женских роли. Когда журналисты, бравшие у Алисии интервью, указали ей на недостаток женщин в новой "Ларе Крофт", актриса дала очень дипломатичный комментарий с долей юмора.

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Лара Крофт Алисия Викандер перезапуск
Источник: Сегодня
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