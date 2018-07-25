Лаура Марти: "Выступать под открытым небом – особый кайф!"

Поклонников хорошей музыки с 16 по 19 августа соберет 16-й Koktebel Jazz Festival, который пройдет в Черноморске неподалеку от Одессы

Лаура Марти. Фото: пресс-служба

В совместном спецпроекте "Музыка у моря" Сегодня.Lifestyle и Koktebel Jazz Festival звезды фестиваля рассказывают о том, чем порадуют зрителей и почему посетить фестиваль у моря – лучшее, что можно сделать этим летом.

Лаура Марти – украинская джазовая певица, автор текстов и музыки. Она поет на шести языках и может влюбить в музыку с первых нот. О своих фаворитах на Koktebel Jazz Festival и о том, почему выступать под открытым небом – это особый кайф она рассказала в интервью Сегодня.Lifestyle.

- Выступления на фестивалях или сольные концерты – в чем для вас разница и какие преимущества?

- Я люблю все! Люди и там и там одинаковые. Единственное, на свежем воздухе, под открытым небом, если это не зима, конечно, особый кайф выступать. Хочется радовать своей музыкой, цеплять и после концерта тоже оставаться в сердцах слушателей на любой площадке.

- Какие альбомы и исполнители больше всего вас впечатлили и, возможно, повлияли на творчество? Что может играть нон-стоп дома, в машине, в наушниках?

- Я не раз уже говорила, что бразильская пианистка, композитор, певица Tania Maria и португальская певица Maria João сыграли большую роль в моей жизни. Также, Sarah Vaughan. Люблю ее мощь и задумчивость, легкость и наполненность. Нон-стопом может играть любая бразильская музыка, музыка Al Jarreau, Lars Danielsson, Stevie Wonder.

Лаура Марти

- Есть ли песни, которые вы можете назвать песнями вашей жизни?

- Они есть и постоянно меняются. Хотя, я стараюсь сильно не привязываться к конкретным песням, так как романтик по натуре и очень чувствительный человек. Когда вкладываю особый смысл в песню плачу на раз-два при прослушивании. Отучаю себя от этого.

- Что знаковое произошло в вашей творческой жизни за последний год?

- Много чего. Начну с конца:

Выступление на главной сцене Leopolis Jazz Fest со шведским контрабасистом и композитором Ларсом Даниэльссоном.

Выступление с моей песней "Пташина Молитва" на открытии кинопремии "Золотая Дзыга".

Записала альбом "Shine". Пока не спешим его выпускать его. Может еще добавим пару песен.

Сняли 3 клипа и еще один нарисовали акварелью.

Журнал "ELLE" наградил меня званием "Певица года".

- Кто для вас в современной музыке воплощение стиля?

- Esperanza Spalding, однозначно.

- Если бы не музыка, то что?..

- Танцы. В детстве я много танцевала. Очень люблю бальные и современные, контемп.

- Кого из исполнителей на Koktebel Jazz Festival 2018 вы хотите услышать?

- Хочу послушать 17-го новую музыку джазовой пианистки Наталии Лебедевой. 18-го -Morcheeba. Я как раз открываю главную сцену, а она закрывает. Проект ONUKA, если получится. Все никак не попадаю в Киеве на ее концерт, а во Львове опять не вышло. Во время ее выступления у меня был показ моей джазовой коллекции совместной с брендом OSTEL – "Jazz Faces".

- На Koktebel Jazz Festival представлены абсолютно разные музыкальные направления. Говорят, главное не то, что ты играешь, важно, как ты это делаешь – вы согласны?

- Главное, чтоб то что ты исполняешь соответствовало действительности твоего внутреннего мира и твоих взглядов на данный момент. То есть было естественным для тебя в данный период твоей жизни. Тогда все будет честно у тебя с самим собой, а значит и интересно публике. Ну, и качество никто не отменял. Все должно быть профессионально и с душой!