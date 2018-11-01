Африка, насилие и СПИД: лауреаты Букера, которых стоит прочесть. Часть 1

В конце октября была вручена одна из самых престижных литературных премий – Букеровская. В связи с чем мы вспоминаем ее самых лучших лауреатов

Книги Букеровских лауреатов, которые стоит почитать. Фото: Сегодня

Хилари Ментел, "Волчий зал" (2009)

Хилари Ментел, "Волчий зал" Фото: Сегодня

Достаточно "свежий лауреат" в этом списке и, что удивительно, спустя несколько лет (в 2012-м году) продолжение этой книги под названием "Внесите тела" также одержало победу. После чего госпожа Ментел стала первым за всю историю существования Букера писателем, кто получил вожделенную статуэтку дважды.

Что до романа – он придется по вкусу тем, кто уже любит историю Англии и знаком, хотя бы поверхностно, с событиями, развивавшимися в начале XVI столетия, когда на политической арене появился Томас Кромвель. Судьба престола, который вот-вот мог лишится Генриха VIII, не оставившего после себя наследников, была в руках провидения и многочисленных претендентов, которые могли внести немалый хаос своей борьбой за власть.

И лишь благодаря хитрости и умению одного человека удалось всего этого избежать. Кромвель считается одной из ярчайших персон в истории страны, поэтому будет очень интересно наблюдать за его восхождением к самой верхушке власти путем долгого и упорного труда.

По книге почти сразу был снят одноименный сериал, который очень стоит посмотреть.

Алан Холлингхерст, "Линия красоты" (2004)

Алан Холлингхерст, "Линия красоты" Фото: Сегодня

Этот роман незаслуженно мало у нас известен, а найти его в бумажном виде практически невозможно. Хотя существует экранизация – одноименный мини-сериал 2006-го года – в нем всего лишь три серии, но зато каких!

Его действие разворачивается в середине 80-х, когда один из выпускников Оксфорда Николас Гест приезжает погостить в роскошное имение своего друга Тоби. Ник – настоящий эстет, он ценит красоту во всем, любит искусство и работает над диссертацией. В то время как новый мир, в который он попал, наводнен эгоизмом и расчетливостью его старших представителей, а также наркотиками и хаотичными любовными связями младших. Очень скоро наш главный герой начинает уподобляться им – сперва заводит роман с Лео, одним из рабочих в поместье, после – с богатым наследником Уани. Но сколько веревочке ни виться, рано или поздно, что-то начинает идти не по плану.

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В насыщенную жизнь богемы вихрем врывается СПИД, о котором в те годы практически ничего не было известно. Затем начинаются неприятности у отца Тоби, который решает свалить все грехи на Ника. А сам парень отправляется делать тест на ВИЧ, пока еще не зная, что именно он покажет.

Кадзуо Исигуро, "Остаток дня" (1989)

Кадзуо Исигуро, "Остаток дня" Фото: Сегодня

Книга перенесет нас в 30-годы, когда Джеймс Стивенс служил дворецким в одном из лучших аристократических домов старой Англии. В понимании идеально домоуправителя, вся его личная жизнь принадлежала хозяину, который был для него центром мини-вселенной. И вот в какой-то момент из-под ног выбили почву – на смену привычной жизни пришла другая, в обличье нового хозяина-американца.

И тогда Джеймс решил отправиться к бывшей экономке, мисс Кентон, чтобы попросить ее вернуться на работу. Путь не близок, и за неделю путешествия наш герой начинает вспоминать о том, насколько прекрасной раньше была его жизнь. И понимает также, что одной из важных ее составляющих являлась та женщина, с которой он вскоре встретится.

Вы будете смеяться, но и этот роман уже успел обзавестись своей киношной версией, главная роль в которой досталась идеальному дворецкому – Энтони Хопкинсу.

Антония Байетт, "Обладать" (1990)

Антония Байетт, "Обладать" Фото: Сегодня

Вам понравится это произведение, если вы являетесь поклонником длинных сюжетов, в которых больше описаний и размышлений, чем самих событий. В нем пересекаются две сюжетные линии – двух влюбленных поэтов Викторианской эпохи и наших современников, занимающихся исследованием литературы.

Однажды литературоведу Роланду Митчеллу попадает в руки доказательство того, что один из самых загадочных поэтов Англии давным-давно имел роман с незнакомкой, будучи при этом образцовым семьянином. Поиски приводят исследователя к поэтессе, жившей с тем в одно время. Помочь докопаться до истины Роланду вызывается доктор Мод из Линкольнского университета. Однако за ними по следам уже идет тщеславный профессор Собрайл, жаждущий присвоить все лавры за открытие тайны себе. А тем временем между героями, как и между объектами их исследования, начинают разгораться настоящие чувства.

Джон Максвелл Кутзее "Бесчестье" (1999)

Джон Максвелл Кутзее "Бесчестье" Фото: Сегодня

50-летний Дэвид Лури работает преподавателем в университете Кейптауна. Однажды одна из студенток пишет заявление о домогательствах с его стороны, после чего следует разбирательство и увольнение уважаемого профессора. Потерпев фиаско в отношениях с юными девами, Дэвид переезжает к своей дочери Люси, предпочитающей женской общество отношениям с противоположным полом, и живущей на отдаленной ферме.

Однажды за свою беспечность ей приходится расплатиться – женщина становится жертвой насилия со стороны местных парней, которые врываются к ней в дом, считая, что таким образом берут с нее плату за проживание на их земле.

И вот тут поневоле приходится сравнить первый случай отношений между зависимой от более могущественного преподавателя студенткой, и второй вариант, когда у насильников тоже было свое оправдание ситуации.